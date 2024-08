Perché Joel Embiid deve sopportare tanto "odio" alle Olimpiadi

I fischi dei tifosi francesi ci saranno di sicuro per Joel Embiid nella finale di basket a Parigi. La Grande Nation non ha una particolare simpatia per la superstar NBA. Un tempo aveva riposto in lui grandi speranze, solo per vedersele poi crudelmente deluse. Quel ricordo ancora brucia.

Quando migliaia di francesi fischiano e urlano come se avesse calpestato il Tricolore, Joel Embiid si sente avvolto da un caloroso abbraccio. "Molti pensano", ha detto la superstar della pallacanestro USA, "che sia odio; io lo vedo come amore e rispetto." Beh, se è così! Nella elettrizzante finale olimpica contro la fiera Grande Nation, che si sente collettivamente snobbata da lui, Embiid può essere sicuro di ricevere solo tale "affetto".

Ma il 30enne può convivere con i fischi previsti se vince l'oro olimpico per gli USA insieme a LeBron James per la quinta volta di fila. "Se non fossi un bravo giocatore di basket, non sarei trattato così. Mi sento benedetto. Ho visto di peggio", ha detto Embiid, che non si preoccupa troppo del noto avversario sotto forma di supertalento NBA Victor Wembanyama: "Amo la Francia, ma non mi preoccupo di loro".

"È stato incredibile stasera"

Sembra destino che il centro stellare dei Philadelphia 76ers giocherà per la medaglia d'oro nel Bercy Arena di Parigi sabato (21:30/ARD e Eurosport sowie auch im ntv.de Live-Ticker) contro il paese ospitante, lo stesso paese che Embiid aveva un tempo fatto sperare prima di optare per gli USA. È stato fischiato senza pietà sin dalla fase a gironi a Lilla.

Nella semifinale contro la Serbia, Embiid ha giocato un ruolo cruciale nell'assicurare che la missione per l'oro non finisse in disastri: ha segnato 19 punti con nove su undici tiri, e gli USA hanno segnato 17 punti in più dei Serbi impressionanti nei suoi 27 minuti di gioco. In difesa, Embiid ha messo in scena una delle migliori partite della sua carriera contro la superstar Nikola Jokic, che era stata votata tre volte di fila MVP nella NBA. "Ha dimostrato perché è uno dei più grandi ad aver mai toccato una palla da basket", ha detto Kevin Durant a "The Athletic" dopo la vittoria. "Ha segnato, ha colpito i tiri e ha messo questi ragazzi in fallo. È stato incredibile stasera".

"Mi sentivo solo più a mio agio da questa parte"

Anni fa, Embiid aveva detto al giornale francese "L'Equipe" che avrebbe voluto giocare per il suo paese di nascita, il Camerun, se non fosse stato per problemi finanziari e organizzativi. Gli USA, dove Embiid vive dal 2013 e dove è nato suo figlio, erano sempre un'opzione. Ma anche la Francia. E per molto tempo, questa sembrava una vera possibilità.

Dalla federazione francese, è stato riferito che Embiid ha espresso il suo desiderio di giocare a pallacanestro internazionale, che voleva vincere, che voleva giocare per la Francia e vincere, durante la stagione NBA 2021/2022. "Joel è venuto da noi e ha detto che voleva giocare a pallacanestro internazionale, che voleva vincere, che voleva giocare per la Francia e vincere", ha detto il direttore generale Boris Diaw al portale "The Athletic". Anche se Embiid non ha mai vissuto in Francia, la federazione ha provato a ottenere un passaporto francese per lui, che ha ricevuto nell'estate del 2022.

Pochi mesi dopo, Embiid ha anche ottenuto la cittadinanza USA - aprendo la strada alla sua decisione nell'ottobre 2023: nella stagione NBA 2022/2023, che ha concluso come MVP, la federazione USA si è avvicinata a lui e ha cercato di convincerlo a giocare alle Olimpiadi con le " Stelle e Strisce". Embiid, dice oggi, "si sentiva solo più a suo agio da questa parte". E questo non va giù in Francia.

Leggi anche: