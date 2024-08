Perché Jay Powell si rifiuta di essere intimidito da Wall Street

Forse è appropriato che il breve momento di Wall Street nella cultura dei meme stia volgendo al termine proprio mentre il pubblico degli investitori viene rimesso al suo posto da Papà Nerd Certificato e presidente della Federal Reserve Jerome Hayden Powell.

Ecco il punto: lunedì, mentre il turbolento mercato azionario globale si riversava negli Stati Uniti, gli investitori chiedevano al banco centrale di fare qualcosa di drastico, qualcosa che non faceva dal 2020 - convocare una riunione d'emergenza per tagliare i tassi d'interesse e fermare l'emorragia a Wall Street.

La risposta di Powell è stata un classico gesto da papà: ignora il pianto del bambino e lascia che il capriccio segua il suo corso.

L'intero episodio ha sottolineato una tensione fondamentale tra la Fed, concentrata sulla stabilità economica, e Wall Street, concentrata sul profitto.

Le due istituzioni hanno bisogno l'una dell'altra. Sono parte di una grande famiglia che fa scorrere il commercio nell'economia più grande del mondo. E, come la maggior parte delle famiglie, non sono mai d'accordo su cosa fare e a volte si odiano.

I trader e gli analisti non sono timidi nel lamentarsi quando la Fed non si muove secondo il loro programma preferito. La Fed, d'altra parte, rimane principalmente fuori dalla mischia degli insulti. Ma Powell, in particolare, ha un talento per la replica sarcastica.

La scorsa settimana, ha detto ai reporter (più o meno) che i pundit possono urlare quanto vogliono su CNBC e non cambierà nulla per gli adulti che fanno politica alla Fed.

"Seguiamo i molti commentatori che ci benedicono con i loro commenti", ha detto. "Ma non cambiamo nulla nel nostro approccio". (Quello che conta come critica pungente nella stanza dei briefing di Powell).

Il messaggio di Powell e degli altri responsabili della politica è chiaro: non ci lasceremo intimidire da Wall Street. Non è sorprendente considerando Powell, un fan dichiarato di Paul Volcker, che ha elogiato l'ex capo della Fed per il suo approccio inflessibile nel combattere l'inflazione (anche quando ha significato scatenare due recessioni).

Il punto di vista di Powell è in netto contrasto con la situazione in Giappone. In sintesi: la banca centrale giapponese ha aumentato i tassi d'interesse solo due volte in 17 anni e il suo massimo responsabile ha scosso gli investitori con l'ipotesi di ulteriori aumenti.

Una settimana e una correzione del mercato azionario più tardi, la Banca del Giappone ha inviato un altro funzionario per ritirare quelle dichiarazioni e cercare di calmare gli investitori.

Il vicegovernatore della BOJ, Shinichi Uchida, citando la volatilità sui mercati finanziari, ha detto che la banca non avrebbe aumentato il suo tasso d'interesse finché i mercati rimanessero instabili.

E così, le azioni giapponesi sono risalite.

I genitori di tutti i tipi conoscono i pericoli del ricompensare il comportamento negativo. Nel caso della BOJ, le dichiarazioni di Uchida illustrano un problema in cui le banche centrali si sono trovate negli ultimi due decenni, secondo l'economista Mohamed El-Erian.

Scrivendo per Bloomberg il mercoledì, ha scritto che le banche centrali hanno ripetutamente "tentato di fare i difficili ma necessari passi per affrontare gli squilibri economici e finanziari, solo per cedere alla pressione del mercato... La pausa che la BoJ si è sentita costretta ad adottare è probabile che conflitti con il benessere economico del paese", dice El-Erian.

Powell (ex in finanza, occhi color nocciola, bei cravatti) sembra avere una vera opportunità di "Volckerizzare" ancora di più nelle prossime settimane.

I mercati hanno rimbalzato, zittendo le chiamate per un taglio dei tassi d'emergenza, e Powell non parlerà pubblicamente fino al suo (sempre attentamente osservato) discorso alla conferenza di Jackson Hole, che inizia il 22 agosto.

Questo dà a Wall Street tutto il tempo per sedersi nell'angolo e fare i conti con i propri sentimenti.

