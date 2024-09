- Perché in tutta la Spagna si è verificato un inaspettato aumento di ananas che finiscono nei carrelli della spesa?

Dove cercano le persone l'affetto al giorno d'oggi? Sono le app di appuntamenti, e non è solo un pettegolezzo, è un fatto in Germania. Secondo uno studio, una persona su cinque ha trovato la propria anima gemella lì. Gli incontri romantici stanno perdendo il loro fascino nel processo di creazione di relazioni. Tuttavia, in Spagna, una curiosa tendenza di appuntamenti sta facendo impazzire tutti a prendere le ananas dagli scaffali del supermercato.

Ogni sera, per un'ora, tra le 7 e le 8 PM, i single possono essere visti nei supermercati della catena Mercadona partecipando al "Merca-Dating". Con un'ananas capovolta nel carrello, scorrono i corridoi sperando di scorgere un altro carrello con un'ananas capovolta. L'ananas serve come segno di interesse per connettersi.

La tendenza dell'ananas virale su TikTok

Questa tendenza ha acquisito popolarità initially su TikTok prima di invasare i supermercati. A Madrid e Bilbao, la folla di single poteva essere così grande che le autorità hanno dovuto intervenire per prevenire disordini. La comica Vivy Lin è stata accusata di aver acceso l'entusiasmo con un video in cui si mostrava a caccia di un partner al Merca-Dating.

Da allora, l'ananas è stato accompagnato da altri prodotti nel carrello, con codici sempre più sofisticati che emergono. La giusta combinazione di prodotti può indicare il tipo di relazione desiderata, nonché le preferenze sessuali. Un'ananas capovolta da sola nel carrello ora simboleggia incontri casuali. Se è accompagnata da un sacchetto di lenticchie, indica un desiderio di relazione impegnata. Al contrario, una testa di lattuga e pizza surgelata significano un breve interludio. L'elenco dei codici è esteso e vario.

Divisione per fasce di età

Le persone sono anche suddivise per fasce di età. Quelli alla ricerca di un appuntamento cadono nella fascia di età di 19-25 anni e dovrebbero incontrarsi nella sezione surgelati, secondo le regole di TikTok. Quelli tra i 25 e i 40 anni dovrebbero incontrarsi nella sezione pesce, e quelli sopra i 40 anni nella sezione vini.

I segnali di flirt sottili non sono una novità. Ad esempio, il "schleifencode" è stato utilizzato per anni agli eventi dell'Oktoberfest. Se il fiocco di un dirndl è annodato al centro, significa una relazione impegnata. Quelli che intendono esprimere la loro singolarità annodano il fiocco sul davanti a sinistra, e il davanti a sinistra è riservato alle vergini. Se è annodato dietro, significa che la donna è una vedova.

