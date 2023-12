Perché il primo festival di fotografia araba di Parigi è così importante

"Gli attentati di Parigi hanno cambiato il nostro modo di parlare", afferma Ella Graf, una delle studentesse tedesche in scambio presso l'Institut du Monde Arabe (IMA), una delle due sedi principali della Biennale. "L'arte era già una parte importante del nostro soggiorno a Parigi, ma ora questa mostra è ancora più interessante per noi, e la fotografia è un ottimo modo per accedere a questo mondo".

La Biennale di fotografia contemporanea del mondo arabo, ospitata principalmente all'IMA e alla Maison Européene de la Photographie (MEP), presenta le opere di oltre 50 artisti che hanno lavorato nel mondo arabo dall'inizio del millennio. Dopo gli attentati del 13 novembre, in cui sono morte 130 persone, le moschee in Europa e negli Stati Uniti sono state vandalizzate e molti musulmani hanno temuto rappresaglie. Ma per altri il disastro è stato uno spunto per conoscere meglio il contesto mediorientale.

"Su Facebook si parlava molto di come, dopo gli attentati di Parigi, tutti avessero cambiato la propria fotografia con la bandiera francese, ma che i media avessero ignorato la bomba esplosa a Beirut solo pochi giorni prima", aggiunge un'altra studentessa, Tatjana Wahjudi, esaminando un gigantesco paesaggio urbano di Beirut di Joe Kesrouani.

"Forse perché tutti noi conosciamo Parigi ma abbiamo solo un'impressione astratta del mondo arabo. Qui, forse, possiamo farci un'idea migliore".

Oltre i luoghi comuni

L'artista libanese Caroline Tabet, trasferitasi in Francia durante la guerra civile nel suo Paese e tornata a Beirut nel 1994, presenta la serie Perdre la Vue (Perdere la vista) del 2010. Lavorando con pellicole che erano state involontariamente esposte ai raggi X, le sue fotografie eteree si concentrano anche sulla lenta mutazione e scomparsa della città per mancanza di pianificazione urbana.

"Questa Biennale mostra il mondo arabo in tutte le sue diverse identità, linguistiche o culturali, al di là dei cliché. C'è l'impatto della politica sul lavoro, ma non solo", ha detto Tabet.

L'artista palestinese con sede a Berlino Steve Sabella, che ha dichiarato che l'arte è il suo "viaggio verso la libertà", espone all'IMA. La sua serie "38 days of Re-collection" comprende fotografie stampate su frammenti di vernice raccolti nella Città Vecchia di Gerusalemme, esaminando il tema delle ex case palestinesi ora occupate dagli israeliani.

"L'arte fornisce piccole dosi di consapevolezza, e più se ne ricevono, più si diventa informati sul nostro mondo e sui sistemi che lo gestiscono", afferma Sabella. "Ai Weiwei è un chiaro esempio di quanta consapevolezza abbia suscitato a livello globale sulle ingiustizie viste attraverso i suoi occhi".

Più importante che mai

La serie "Moroccans" della fotografa franco-marocchina Leila Alaoui mostra la diversità culturale all'interno dei confini marocchini. La fotografa ritiene che oggi la Biennale svolga un ruolo più importante che mai. "È una visione di molteplici prospettive sul mondo arabo", afferma.

Mohamed Abusal, residente a Gaza e artista, è in visita a Parigi per esporre "Shambar", una serie di foto scattate di notte nella Striscia di Gaza. Concorda con Alaoui e afferma che la mostra è stata importante sia per i colleghi artisti che per il pubblico.

"Siamo tagliati fuori dal mondo. Come artisti abbiamo bisogno di muoverci, abbiamo bisogno del feedback e delle critiche della gente", dice Abusal. "Abbiamo bisogno di visitare gallerie, musei e di stare per strada, non è sufficiente vedere l'arte su Internet".

Fonte: edition.cnn.com