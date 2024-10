Perché il design danese è così popolare?

Tutti nel mondo sembrano avere una comune apprezzamento per il design danese. Dalle case di Berlino, Londra o Sydney, si possono trovare pezzi senza tempo come la Poltrona Uovo di Arne Jacobsen (1902-1971) o la Sedia Serie 7 del 1955 del suo architetto, considerata la sedia più venduta della storia. Inoltre, tra gli articoli popolari ci sono la Sedia Y del 1950 di Hans J. Wegner per Carl Hansen & Søn e la lampada PH-5 a tre paralumi del 1958 di Poul Henningsen per Louis Poulsen. Marchi contemporanei come Hay, ferm Living, Bolia e Broste Copenhagen stanno guadagnando riconoscimento a livello globale insieme a questi disegni classici.

Per capire meglio l'origine di questi designer danesi di successo, basta guardare il loro paese natale. A Copenaghen, il Danish Design Museum, ospitato in un ospedale del XVIII secolo, espone la più ampia collezione di mobili e design prodotti in Danimarca. Qui, i visitatori possono ammirare i talenti emergenti che sperimentano con materiali insoliti come conchiglie di molluschi e lumache per creare tazze e piatti. Inoltre, il museo fornisce informazioni su come questo stile distintivo ha influenzato il gusto globale.

Il termine "design danese" è stato coniato da un gruppo di giornalisti americani nel 1949, dopo la loro visita all'esposizione annuale di mobili della Gilda dei Mobiliere di Copenaghen al museo. In eloquenti articoli, hanno descritto le caratteristiche uniche del modernismo danese, accendendo la domanda per questi disegni finemente lavorati in tutto il USA e oltre. Il design danese è caratterizzato dall'uso di materiali naturali come il legno e tecniche di artigianato intricate, accuratamente considerate senza dettagli superflui.

Estetica e Funzionalità Unificate

Molte figure influenti hanno appreso un mestiere prezioso: ad esempio, Arne Jacobsen ha studiato la lavorazione della pietra prima di dedicarsi all'architettura, e Hans J. Wegner ha acquisito esperienza nel falegname prima di frequentare la Scuola di Arti e Mestieri. Come adepti del funzionalismo, hanno creato oggetti-purpose, progettati razionalmente che armonizzavano estetica e praticità. I designer si sono messi nei panni dell'utente, aspetto che continua ad essere fondamentale nel design danese odierno. Questa coesione tra forma e funzione ha giocato un ruolo significativo nella popolarità internazionale di questi pezzi, che non si impongono ma si integrano armoniosamente nell'ambiente.

Inoltre, il design danese ha una qualità duratura. I moderni produttori di mobili continuano a trarre ispirazione dalla tradizione di design stabilita dai loro predecessori. Gli oggetti di famiglia vengono spesso tramandati di generazione in generazione. Grit Rister, direttore del 25hours Hotel Paper Island a Copenaghen, osserva: "Quando visito gli amici e la famiglia danesi, vedo classici del design in ogni casa, un mix di pezzi vintage e moderni".

L'interno del 25hours Hotel Paper Island riflette questo mix di estetica, con una varietà di decorazioni acquistate nei mercatini delle pulci. L'hotel presenta una vasta gamma di pezzi di design classici, tra cui lampade di Louis Poulsen e tavoli e sedie di ferm Living e Hay.

Rispetto della Tradizione del Design

Per i danesi, il buon design è essenziale per la loro vita quotidiana, con il governo che continua a investire in edifici pubblici. Arne Jacobsen, un famoso architetto, ha iniziato la sua carriera lavorando nell'ufficio comunale prima di contribuire a progetti significativi come il complesso residenziale Bellavista a Klampenborg. Ha progettato non solo case residenziali, ma anche ristoranti, teatri e hotel, compresi gli interni.

Dai primi anni, i bambini danesi vengono introdotti ai classici del design in modo giocoso. I genitori spesso regalano loro "Il piccolo libro del design danese per bambini e curiosi adulti", che presenta 50 classici del design attraverso illustrazioni umoristiche e brevi descrizioni, come il tavolino Funghino del 1962 di Nanna Ditzel o le lampade Flowerpot create da Verner Panton nel 1968. Grit Rister spiega: "Iniziano con giocattoli di legno ben progettati per i bambini e continua nei negozi di mobili dove spesso c'è una versione in miniatura della sedia da adulto per i bambini". Questa esposizione favorisce l'apprezzamento per pochi ma migliori oggetti di qualità, rendendo la Sedia a V della gru di Hans J. Wegner un simbolo di status in Danimarca invece che un'auto di lusso.

Uno dei preferiti attuali dell'industria del design è Hay, fondato nel 2002 e con filiali a Berlino, Monaco di Baviera, Liverpool, Tokyo e Melbourne. Hay è amato dai fan del mobilio, accessori e moda scandinava. Il showroom e il negozio principale si trovano in un edificio Jugendstil del 1896 nel cuore di Copenaghen, che espone un mix di tavolini, scaffali spaziosi, sedie comode nei toni del beige e della sabbia, e occasionalmente colori vivaci come il verde muschio o il giallo uovo.

La coda alla cassa è piuttosto lunga. Dagli spazzolini da denti, ai canovacci per la cucina, fino a un vaso per fiori, è proprio una collezione. Anche un solo di questi oggetti designer sobriamente stilosi può efficacemente diffondere la semplicità danese e un'atmosfera spensierata all'interno del tuo spazio vitale.

L'industria del mobilio ha riconosciuto l'appello globale del design danese, portando a maggiori collaborazioni con marchi contemporanei come Hay e Broste Copenhagen, che hanno guadagnato riconoscimento a livello globale. Visitando il 25hours Hotel Paper Island a Copenaghen, si può vedere un mix di pezzi di design danese classici, come le lampade di Louis Poulsen e le sedie di ferm Living, che si integrano armoniosamente con le decorazioni moderne acquistate nei mercatini delle pulci.

