Perché il Congresso è ancora diviso su un pacchetto di spese governative

I leader di Camera e Senato stanno lavorando per colmare il divario, ma rimangono disaccordi sia sulla spesa che sull'ideologia. Non hanno ancora trovato un accordo su una cifra massima di finanziamento, che è il punto di partenza cruciale, anche se il leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer ha suonato una nota di ottimismo mercoledì, affermando di sperare che "possiamo raggiungere presto un accordo sul bilancio".

Ma un collaboratore che ha familiarità con i negoziati ha segnalato la pesantezza del lavoro che ci aspetta.

"Purtroppo c'è ancora molto lavoro da fare una volta raggiunta la soglia massima, e ci stiamo avvicinando pericolosamente alla prima scadenza", ha dichiarato mercoledì alla CNN.

Il Congresso ha faticato ad approvare un pacchetto di finanziamenti per l'anno fiscale 2024, iniziato il 1° ottobre. I legislatori hanno invece optato per due misure a breve termine per evitare la chiusura del governo. L'ultima legge di stopgap, approvata a metà novembre, ha esteso i finanziamenti per diverse agenzie, tra cui l'agricoltura, i trasporti, gli alloggi, gli affari dei veterani e l'energia, fino al 19 gennaio, e il resto del governo fino al 2 febbraio.

Il presidente della Camera Mike Johnson ha dichiarato di opporsi a un'altra legge di finanziamento a breve termine, ma è aperto a discutere una risoluzione continua che finanzi il governo per il resto dell'anno fiscale. Ma la senatrice Patty Murray, democratica dello Stato di Washington che presiede la commissione per gli stanziamenti della Camera, ha respinto questa idea, sostenendo che bloccherebbe i tagli alla spesa.

L'accordo sul tetto del debito approvato a giugno ha fissato un tetto alla spesa discrezionale di base per l'anno fiscale 2024 a 1.59.000 miliardi di dollari, ma ha anche incluso alcuni "aggiustamenti concordati degli stanziamenti", come ha detto la Casa Bianca, che avrebbero permesso di ottenere ulteriori fondi non destinati alla difesa.

I repubblicani della Camera avevano inizialmente fissato il loro limite di finanziamento di base al livello dell'anno fiscale 2022, pari a 1.47 trilioni di dollari, anche se alcuni conservatori hanno poi attenuato la loro richiesta di tagli così profondi. I democratici del Senato vogliono spendere 1.63 trilioni di dollari, compresi 37 miliardi di dollari di finanziamenti di emergenza per le esigenze di base, secondo il Committee for a Responsible Federal Budget, un organo di controllo del governo. L'accordo sul tetto del debito prevedeva 23 miliardi di dollari di finanziamenti d'emergenza, mentre i leader del Comitato per gli stanziamenti del Senato hanno mediato un accordo bipartisan per il resto.

Altri ostacoli da superare

Anche una volta stabilita una cifra massima, i legislatori della Camera e del Senato dovranno trovare una soluzione alle richieste di parte, tra cui una moltitudine di conservatori del GOP della Camera che non sono in grado di soddisfare i democratici del Senato. Tra le ultime: Il repubblicano Chip Roy del Texas martedì ha inviato una lettera ai colleghi invitandoli a non sostenere il finanziamento del governo fino a quando il Presidente Joe Biden non firmerà la legge del GOP sulla sicurezza dei confini o una legge equivalente.

I legislatori potrebbero incontrare rapidamente degli ostacoli, dal momento che i disegni di legge che finanziano l'agricoltura e i trasporti contengono alcune differenze sostanziali. Resta da vedere se i conservatori alla Camera cederanno ulteriormente sulle loro richieste.

Per esempio, il disegno di legge sull'agricoltura della Camera include una disposizione controversa che vieterebbe i farmaci abortivi chimici venduti per posta, che ha incontrato le resistenze di alcuni repubblicani moderati e non è passata alla Camera l'anno scorso. A novembre, inoltre, la Camera ha respinto il disegno di legge sui trasporti perché alcuni repubblicani moderati del Nord-Est si sono opposti ai tagli alla spesa per Amtrak.

Il disegno di legge sui trasporti ridurrebbe i fondi per i programmi di sovvenzione del Dipartimento dei Trasporti di 6,6 miliardi di dollari, ovvero il 59% in meno rispetto al livello previsto per l'anno fiscale 2023, secondo il Comitato per gli stanziamenti della Camera. La stessa legge, che finanzia anche il Dipartimento per gli Alloggi e lo Sviluppo Urbano, ridurrebbe i fondi per i programmi di sovvenzione dell'agenzia di 1,7 miliardi di dollari, ovvero il 28% in meno rispetto al livello dello scorso anno.

Nel frattempo, i legislatori della Camera e del Senato sono divisi sull'entità del finanziamento del Programma alimentare supplementare speciale per donne, neonati e bambini, noto come WIC, nella legge sull'agricoltura. I repubblicani della Camera hanno proposto di ridurre i fondi per il WIC a 5,5 miliardi di dollari, ovvero 185 milioni di dollari in meno rispetto al livello dello scorso anno fiscale e 800 milioni di dollari in meno rispetto alla legge di stanziamenti del Senato.

La Camera taglierebbe anche i benefici per frutta e verdura del programma, inizialmente autorizzati dall'American Rescue Plan Act dei Democratici nel 2021 e poi rinnovati con un sostegno bipartisan nelle successive proposte di legge. Nell'anno fiscale 2024 gli iscritti riceverebbero tra gli 11 e i 15 dollari al mese per l'acquisto di prodotti freschi, da 25 a 49 dollari.

A complicare ulteriormente le cose c'è il fatto che il WIC, che da tempo gode di un sostegno bipartisan, ha registrato un aumento delle iscrizioni, spingendo l'amministrazione Biden a fine agosto a richiedere 1,4 miliardi di dollari aggiuntivi per soddisfare l'aumento della domanda.

Senza un finanziamento completo, il programma dovrebbe ridurre la partecipazione di circa 2 milioni di bambini, donne incinte e neomamme, ovvero del 28%, entro settembre, rispetto alle iscrizioni previste, secondo il Center on Budget and Policy Priorities, un gruppo di ricerca di sinistra.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com