Questa ex famiglia reale rimane un fenomeno eccezionale: Nessuna dinastia tedesca è più strettamente legata al suo territorio dei Wittelsbach, che hanno governato ininterrottamente in Baviera dal 1180, prima come duchi, poi come elettori e infine come re. Dopo la Rivoluzione di Novembre, sono stati i primi a rinunciare al trono.

La profondità con cui questa famiglia è ancora radicata in una tradizione positiva è evidente oggi con la nascita dell'erede: il principe Ludwig e la principessa Sophie vogliono battezzare il loro primogenito, nato l'6 agosto 2024, dopo un rappresentante speciale della dinastia: Rupprecht, quell'uomo coraggioso che, come successore del suo zio senza figli re Ludwig III, ha trattato con la repubblica come ultimo principe ereditario della Baviera e si è opposto con coraggio alle avance dei nazisti.

Il nipote di Rupprecht, Franz von Bayern, 91 anni, l'attuale duca, ha recentemente raccontato alla stern le drammatiche conseguenze di questa decisione, che lo ha costretto, all'età di 11 anni, a temere per la sua vita nei campi di concentramento. "Mio nonno pensava analiticamente e ha visto attraverso i piani di Hitler fin dall'inizio", ha detto il duca Franz. "Sebbene avesse ripetutamente cercato di conquistare la famiglia, il principe ereditario sapeva che non c'era altro da fare se non combattere questa ideologia malvagia. Dopo la guerra, ha aiutato essere dalla parte giusta."

Si può interpretare questa scelta di nome come un impegno speciale per questa importante decisione, che purtroppo ha trovato pochi seguaci nel resto dell'alta nobiltà tedesca. Ludwig e Sophie von Bayern, i nuovi genitori, sono considerati rappresentanti aperti e anticonvenzionali dell'alta nobiltà e quindi popolari tra i bavaresi. Ludwig, il figlio maggiore del principe Luitpold, il birraio e ospite del Torneo dei Cavalieri a Schloss Kaltenberg, si è fatto un nome fin da giovane.

Il 41enne ha lavorato per anni come operatore di aiuti allo sviluppo in Africa, ma con approcci completamente nuovi. Sotto lo slogan "Africa in ascesa", ha organizzato una serata a tema a Schloss Nymphenburg, dove ha presentato i suoi progetti. Questo include il progetto "Learning Lions", che ha iniziato nel 2015 e utilizza un campus IT nel semideserto lungo il lago Turkana in Kenya per dare ai giovani africani accesso al mercato del lavoro digitale. Il principe vede l'artigianato digitale come una "risorsa per l'Africa". La giovane madre, nata Evekink, ha radici olandesi-canadesi e ha lavorato principalmente per i diritti umani in passato. L'ex dipendente del Segretario Generale dell-ONU sta conducendo ricerche e scrivendo la sua tesi di dottorato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Oxford sul concetto di giustizia per le vittime di violenza sessuale in aree di conflitto.

Anche se la "successione al trono" nel 21° secolo è estremamente teorica, gioca ancora un ruolo significativo all'interno della Casa di Wittelsbach. Il principino Rupprecht Theodor Maria nato sarebbe così al quarto posto. La successione nella Casa di Wittelsbach è sempre stata complessa. Ci sono diverse linee, oltre al duca di Baviera stesso, suo fratello Max è un duca in Baviera - grazie all'adozione del duca Ludwig Wilhelm in Baviera nel 1965, garantendo la continuazione di questa linea. Anche i principi Luitpold, Wolfgang e Leopold von Bayern sono i capi di una rispettiva branca della dinastia dei Wittelsbach. Tuttavia, solo due di loro portano il titolo di duca.

