Perché i sedili reclinabili stanno scomparendo dagli aerei

Un tempo tutti i sedili delle compagnie aeree in classe economica erano reclinabili. Oggi ci sono interi modelli di sedili che semplicemente non hanno questa opzione.

Cosa è successo per far scomparire i sedili reclinabili in alcuni posti? Ed è una cosa positiva o negativa? Solo perché un passeggero può reclinare il proprio sedile, dovrebbe farlo?

Come per molte altre cose nel settore aereo, dipende da chi lo chiede.

Parliamo di come funziona la reclinazione. Di base, c'è un meccanismo nascosto nella struttura sotto il cuscino del sedile che contiene un perno, i fili che lo collegano al pulsante sul bracciolo e un contenitore pneumatico che riporta il sedile in posizione verticale. I produttori di sedili chiamano questa cinematica: le parti che si muovono.

Per le compagnie aeree questo rappresenta un costo, in primo luogo per la manutenzione: qualsiasi tipo di meccanismo è soggetto a rottura, sia per la normale usura sia perché i passeggeri non trattano gli aerei con delicatezza.

In secondo luogo, si tratta di un costo di peso, perché questi meccanismi si accumulano rapidamente. La maggior parte dei sedili moderni e leggeri degli aerei oggi pesa tra i sette e i 10 chilogrammi (15-22 libbre) per passeggero. Ogni peso che si può risparmiare significa ridurre il carburante necessario per trasportarlo.

Terzo, e per certi versi più importante, è un costo di disturbo, perché se i passeggeri litigano tra loro per il galateo di reclinare il sedile, gli assistenti di volo devono fare da controllori. In alcuni casi, i passeggeri sono diventati così disturbati che i voli sono stati addirittura deviati per motivi di sicurezza.

Contare ogni centimetro

E se i sedili non fossero reclinabili?

Alla fine degli anni 2000, una nuova generazione di sedili superleggeri altamente ingegnerizzati ha iniziato a fare il suo ingresso sul mercato, e parte di ciò che li rendeva superleggeri era l'assenza della funzione di reclinazione. Qualche genio del marketing pensò di chiamarli "pre-reclinati", fissando lo schienale a un angolo intermedio tra la posizione completamente eretta e quella leggermente reclinata.

Inizialmente erano destinati soprattutto ai vettori low-cost. Queste compagnie aeree, che di solito effettuano voli di poche ore, sono famose per tagliare tutti i fronzoli delle loro operazioni.

Una delle prime ad adottare i sedili è stata la compagnia aerea britannica Jet2, una società europea di pacchetti vacanze, che nel 2009 ha scelto un sedile pre-reclinato dell'allora azienda Acro che ha rivoluzionato il modo in cui le compagnie aeree pensano ai sedili.

Chiamato Clark e ora Serie 3, il sedile di Acro era diverso sotto diversi aspetti.

La mancanza di reclinazione era uno di questi, ma un altro era il modo innovativo in cui il sedile era scolpito dal pannello del sedile e dallo schienale in una forma fissa e concava "a secchio".

Da dietro, questa forma permetteva ai passeggeri più alti di posizionare le ginocchia su entrambi i lati del "secchio", guadagnando un paio di centimetri di spazio potenziale.

Quel paio di centimetri è davvero importante. Su un aereo a corridoio singolo, come un Boeing 737 o un Airbus A320, ci sono circa 30 file di economy e la generazione precedente di sedili era distanziata da circa 76 centimetri di pitch, ovvero lo spazio tra un punto di un sedile e lo stesso punto del sedile di fronte, in pratica il vostro spazio meno lo spessore del sedile stesso.

Se una compagnia aerea riesce a risparmiare un centimetro di spazio per ogni fila, si tratta di 30 pollici in tutto l'aereo, il che equivale a un'intera fila di sedili in più.

Nell'ultimo decennio, diversi produttori di sedili hanno innovato i sedili pre-reclinati e altri modi per risparmiare quei centimetri.

Uno dei più apprezzati è il produttore tedesco di sedili Recaro, noto al di fuori dell'aviazione per i suoi sedili per auto da corsa. Oltre ai sedili di classe economica per i voli a lungo raggio, dotati di reclinazione e di un pannello inclinabile, Recaro Aircraft Seating offre anche sedili reclinati sottili per i voli più brevi.

L'ascesa della pre-reclinazione

"La compagnia aerea può scegliere una posizione predefinita dell'angolo dello schienale di 15 o 18 gradi durante il processo di configurazione del sedile", spiega Mark Hiller, amministratore delegato di Recaro. "Ciò consente di offrire un maggiore comfort grazie all'aumento dell'angolo dello schienale o di soddisfare layout speciali con un numero specifico di passeggeri.

"Il vantaggio principale è l'aumento dello spazio abitativo, in quanto lo spazio abitativo del passeggero non viene invaso dalla reclinazione. Inoltre, il basso costo totale di proprietà - meno parti mobili sul sedile, maggiore affidabilità e manutenzione semplificata - e il peso e il costo ridotti, non richiedendo meccanismi, cinematica e così via".

Le disposizioni speciali di cui parla Hiller sono spesso quelle che il settore chiama "max pax", il numero massimo di passeggeri certificato per un aereo. Attualmente si tratta di 244 passeggeri su un narrowbody Airbus A321neo interamente economico, un aereo su cui alcune compagnie aeree con spaziosi sedili di business class nella parte anteriore hanno meno di 150 passeggeri.

Dovrebbe essere ovvio che una versione da 244 posti di quell'aereo, o anche una da 230 posti in su, non sarà la più spaziosa.

Ma negli ultimi anni i produttori di sedili hanno trovato il modo di far sembrare che ci sia più spazio per le ginocchia: assottigliando lo schienale, spostando la struttura in modo che non intralci le ginocchia e migliorando lo spazio per gli stinchi.

Negli ultimi anni, i sedili sottili che in precedenza erano utilizzati soprattutto dalle compagnie aeree low-cost si stanno diffondendo anche nelle compagnie aeree a pieno servizio, anche perché le compagnie aeree a pieno servizio si trovano a competere direttamente con i concorrenti a basso costo.

Uno dei modi in cui lo fanno è quello di offrire posti in economy-plus con spazio extra per le gambe in vendita nella parte anteriore della cabina economy, che potrebbe avere un modello di sedile più completo con reclinazione e prese di corrente AC, mentre l'economy normale potrebbe essere pre-reclinata e non avere corrente o solo una presa USB.

Queste sono chiamate cabine ibride, quindi fate attenzione quando salite a bordo di un aereo: il colore del tessuto dei sedili potrebbe cambiare da una fila all'altra, il poggiatesta mobile potrebbe scomparire o il rivestimento del sedile potrebbe passare dal tessuto alla pelle.

Quindi, i sedili pre-reclinati sono un vantaggio o un svantaggio?

Mi occupo di questo settore come giornalista da un decennio e mezzo e volo da oltre 40 anni. Tutto sommato, sono giunto alla conclusione che sono un vantaggio quando vengono utilizzati, principalmente sui voli a breve distanza di un paio d'ore, soprattutto perché eliminano la possibilità di litigare con chi sta davanti e dietro.

I voli a lungo raggio, tuttavia, sono diversi e la reclinazione di questi sedili è assolutamente destinata a rimanere, ma con l'ulteriore vantaggio dello spazio extra per gli stinchi sviluppato per i sedili pre-reclinati.

Basta essere un buon cittadino dell'aereo e controllare dietro di sé prima di reclinare, reclinare lentamente e dolcemente e mettere lo schienale in posizione verticale quando tutti consumano il pasto, preferibilmente senza che il personale di bordo lo chieda.

Fonte: edition.cnn.com