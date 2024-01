Perché i rivali del GOP di Trump non osano colpire la sua più grande responsabilità, anche se il tempo stringe per abbatterlo

Ma con i caucus dell'Iowa a soli 13 giorni di distanza, il governatore della Florida Ron DeSantis e l'ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley non osano colpire il candidato repubblicano sul punto chiave che potrebbe farlo inciampare nelle elezioni generali e che lo perseguiterà nella storia: il suo attacco alla democrazia americana.

La loro reticenza potrebbe far pensare a una cattiva campagna elettorale e tradire una mancanza di coraggio politico, mentre Trump adotta un tono sempre più autocratico in vista di una possibile presidenza che giura di usare per una punizione personale.

Infatti, come ha detto un elettore dell'Iowa a DeSantis in una domanda scritta durante una town hall di Gray TV martedì: "Perché protegge Trump? Di cosa hai paura?".

Ma la posizione dei suoi avversari ha un senso strategico, dato che l'ex presidente sembra avere una presa ancora più salda sul GOP rispetto a quando ha lasciato Washington in disgrazia dopo aver cercato di ribaltare le elezioni del 2020. La presa di Trump si basa in parte sul suo carattere dirompente, sul rifiuto di rispettare le regole e sullo status di eroe popolare presso gli elettori del GOP. Ma il suo potere è anche rafforzato dal diffuso disinteresse della base per qualsiasi tentativo di chiamarlo a rispondere del suo comportamento antidemocratico e per l'idea che egli debba assumersi la responsabilità di oltraggi come l'attacco della folla dei suoi sostenitori al Campidoglio degli Stati Uniti.

Proprio come quando era presidente, quando la sua posizione dominante ha affrontato i suoi critici del GOP al Congresso, il superpotere di Trump lo sta proteggendo dalle conseguenze delle sue azioni e rende politicamente impossibile ai rivali delle primarie che vogliono conquistare una parte dei suoi elettori di chiedergli conto.

In vista di un periodo di due settimane in cui dovrà affrontare una serie impressionante di obblighi giudiziari e possibili rovesci nei suoi casi, martedì Trump ha fatto una nuova mossa nel complesso groviglio legale causato dalla sua costante sfida contro i vincoli politici. Ha presentato un ricorso contro la decisione del segretario di Stato democratico del Maine di escluderlo dal voto a causa del divieto di "insurrezionalisti" previsto dal 14° emendamento. A ciò ha fatto seguito la decisione della Corte Suprema del Colorado di fare lo stesso, per la quale si prevede un ricorso. Entrambi i casi finiranno probabilmente alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Se la storia insegna qualcosa, la questione del voto - costituzionalmente controversa anche per molti studiosi di diritto liberale - legherà ulteriormente Trump ai suoi elettori di base, così come le quattro incriminazioni penali e il processo per frode civile a New York.

E DeSantis e Haley cercheranno ancora una volta un modo per attaccare Trump, senza alienarsi i repubblicani che ancora lo amano.

DeSantis è alla disperata ricerca di un'apertura

DeSantis, che punta su un risultato straordinario in Iowa per rilanciare una campagna che un tempo prometteva di essere una vera e propria macchina da guerra, martedì ha attaccato l'ex presidente per aver rifiutato di impegnarsi in un dibattito della CNN la prossima settimana nello Stato degli Hawkeye. Ha suggerito che sarebbe un implementatore dello Studio Ovale molto migliore del Trumpismo rispetto al suo autore.

"Perché non dovrebbe rispondere alle domande? Si sta candidando con cose come la deportazione dei clandestini e la costruzione di un muro, ma l'ha fatto nel '16 e non l'ha portato a termine. Quindi, credo che debba rispondere a queste domande", ha detto DeSantis.

Più tardi, nel corso del town hall di Gray TV, il governatore della Florida ha anche negato di essere andato piano con Trump e ha insistito sul fatto di aver tracciato un forte contrasto con l'ex presidente.

Haley - in campagna elettorale nel New Hampshire, dove spera di emergere come ultima alternativa a Trump - ha detto agli elettori che i nuovi accesi attacchi dell'ex presidente nei suoi confronti dimostrano che è preoccupato per la sua sfida.

"Nelle sue pubblicità e nei suoi scatti d'ira, ogni singola cosa che ha detto è stata una bugia. Ogni singola cosa. Ho cercato qualche granello di verità, ogni singola cosa", ha detto, respingendo le affermazioni di Trump sulla sua politica di tasse sul gas quando era governatore.

"La cosa più importante di cui tutti parlano è quanto fosse buona l'economia sotto Trump. È vero, no? Ma a quale costo? Ci ha fatto indebitare per 8.000 miliardi di dollari in soli quattro anni", ha detto, aggiungendo poi: "Non si fa finta di avere una buona economia indebitandoci".

Ma come DeSantis, Haley non ha toccato l'elefante antidemocratico nella stanza.

Mentre si concentrano maggiormente su Trump, Haley e DeSantis si attaccano a vicenda. Uno spot pubblicitario di un super PAC a favore di Haley, in corso in Iowa, definisce DeSantis "falso" e "troppo sfigato per comandare". La war room politica di DeSantis ha definito Haley "Tricky Nikki". Il tono feroce riflette il fatto che Haley e DeSantis hanno entrambi bisogno di emergere da gennaio come chiara alternativa a Trump per sopravvivere nella corsa presidenziale.

Il loro antagonismo reciproco prima dell'inizio ufficiale della corsa per la nomination del GOP in Iowa, il 15 gennaio, ha fatto credere a molti osservatori che i due siano bloccati in una gara per il secondo posto in una competizione a livello nazionale. Se Trump riuscisse a conquistare la nomination del GOP sarebbe un'incredibile rimonta politica solo tre anni dopo aver sottoposto la democrazia statunitense alla più grande prova dei tempi moderni.

Mentre molti americani e gran parte del mondo libero vedono con orrore la prospettiva di un suo ritorno al potere, il continuo dominio di Trump tra i repubblicani riflette un'enorme disconnessione della percezione politica e fattuale che taglia la parte centrale dell'America.

La maggior parte dei repubblicani ha poca pazienza per l'idea che la democrazia sia minacciata.

Mentre i democratici e i media si fissano sulle conseguenze per la democrazia di un secondo mandato di Trump, tra gli elettori del Partito Repubblicano c'è una notevole mancanza di voglia di rendere conto di ciò che è accaduto alla fine dell'ultima presidenza. Questa lunga avversione a considerare gli eventi del gennaio 2021 ha da tempo plasmato il comportamento dei principali leader del GOP a Washington. In un nuovo segno del potere di Trump, martedì il leader della maggioranza repubblicana della Camera Steve Scalise della Louisiana ha formalmente appoggiato l'ex presidente.

Un nuovo sondaggio pubblicato martedì dal Washington Post e dall'Università del Maryland ha mostrato che gli elettori repubblicani sono sempre meno interessati a chiedere conto a Trump del 6 gennaio 2021. Mentre il 55% degli adulti statunitensi considera l'assalto al Campidoglio come un attacco alla democrazia che non dovrebbe mai essere dimenticato, il 72% dei repubblicani ritiene che sia giunto il momento di voltare pagina. Due anni fa, il 27% dei repubblicani riteneva che Trump fosse "molto" o "molto" responsabile dell'attacco. Ora lo pensa solo il 14%, secondo il sondaggio, che ha seguito mesi in cui Trump ha dipinto le persone incarcerate per l'attacco come prigionieri politici.

Mentre la democrazia è al centro dell'attenzione di molti legislatori, esperti e giornalisti nel mondo politico, è una questione meno tangibile nel resto del Paese, dove i prezzi elevati che persistono a causa della pandemia Covid-19, ad esempio, hanno più risonanza con la maggior parte degli elettori.

I sondaggi sugli elettori repubblicani mostrano perché Trump ha trovato così facile capitalizzare le sue molteplici incriminazioni e gli episodi come il Colorado e il Maine che l'hanno messo fuori gioco. E spiega perché DeSantis e Haley criticano Trump in modo obliquo ma non lo affrontano ancora per aver portato la democrazia americana sull'orlo del baratro.

"È stato sottoposto alla nazione attraverso l'impeachment. È stato assolto. Credo che il 6 gennaio sia una data da non sottovalutare. Penso che i casi di Jack Smith non cambieranno l'esito politico dei sondaggi", ha dichiarato domenica a "Face the Nation" della CBS il senatore del Partito Repubblicano della Carolina del Sud Lindsey Graham, riferendosi al consulente speciale che sta portando avanti due cause penali federali contro l'ex presidente. "Alla fine della giornata, Donald Trump è in una buona posizione per vincere le primarie repubblicane, perché i repubblicani credono che abbia avuto una buona presidenza".

I commenti di Graham riflettono il sentimento prevalente tra gli elettori repubblicani dopo anni di false affermazioni di Trump sui brogli elettorali e mentre ora accusa il presidente Joe Biden di interferenze elettorali, mentre si dipinge come il salvatore della democrazia americana. Queste affermazioni sono state portate avanti per tre anni dai media conservatori, in un contesto di profonda sfiducia nei confronti dei media tradizionali che riportano quanto accaduto il 6 gennaio.

A giugno, Trump ha detto ai suoi sostenitori che vedeva le sue due incriminazioni come un "distintivo d'onore" e che "sono stato incriminato per voi". Gli eventi successivi ai caucus dell'Iowa suggeriscono che la sua strategia sta funzionando.

L'apertura di Biden

Trump potrebbe non ottenere una sistemazione simile in un'elezione generale. Biden, che deve fare i conti con sondaggi poco incoraggianti e con le ansie della sua stessa base riguardo alla sua età, sta costruendo la sua candidatura alla rielezione sostenendo che Trump e gli "estremisti repubblicani MAGA" rappresenterebbero una grave minaccia per la democrazia.

Questa strategia potrebbe funzionare in alcuni luoghi, perché Trump ha alienato gli elettori critici degli swing state in successive elezioni nazionali con il suo comportamento e la sua retorica estremi. Anche se, con Trump in testa a Biden nei recenti sondaggi sugli Stati in bilico, non è ancora chiaro se questa strategia sarà sufficiente a garantire a Biden un secondo mandato.

Tra i membri del GOP, tuttavia, non c'è semplicemente un gruppo di elettori in grado di attaccare Trump su questo tema. L'unico candidato con visibilità che sta criticando apertamente Trump come una minaccia ai valori degli Stati Uniti è Chris Christie. L'ex governatore del New Jersey ha anche criticato la Haley per le sue osservazioni eufemistiche sul fatto che è tempo di superare il "caos" e il dramma di Trump.

"Cosa? Cosa significa esattamente, governatore? Perché non lo dice? Non è Voldemort dei libri di Harry Potter", ha detto Christie nel New Hampshire il 30 novembre. Ma Christie ha poca trazione nel GOP al di fuori del Granite State, dove gli elettori indipendenti sono particolarmente importanti nella scelta dei candidati del partito.

Saranno gli elettori - e non i sondaggi - a decidere se Trump vincerà la sua terza nomination repubblicana consecutiva. E sia l'Iowa che il New Hampshire hanno una storia di sviluppi tardivi che possono causare sconvolgimenti.

Ma con il tempo che stringe, l'incapacità di Haley e DeSantis di affrontare la sua macchia sulla storia americana lascia due altre domande.

Perché affrontare l'estenuante e spesso umiliante processo di candidatura alla presidenza se non si può usare il materiale politico più potente contro di lui? E le prossime settimane dimostreranno che Trump è sempre stato imbattibile nella corsa al GOP del 2024?

