Perché i generali ucraini hanno lanciato i dadi per un'incursione in Russia

La decisione dell'Ucraina di lanciare una grande quantità delle sue scarse risorse militari oltre il confine in Russia - inseguendo titoli ma, finora, un obiettivo strategico poco chiaro - segna un momento di disperazione o di ispirazione per l'Ucraina. E perhaps annuncia una nuova fase della guerra.

Non perché le incursioni in Russia da parte dell'Ucraina siano qualcosa di nuovo - sono avvenute per più di un anno, principalmente da parte di cittadini russi che combattono per l'Ucraina con ovvia assistenza militare ucraina, ma senza un ruolo ufficiale e pubblico.

Sembra nuovo perché, almeno secondo la Russia, l'esercito regolare ucraino sta attaccando la Russia, e perché si tratta di un raro azzardo da parte dei vertici ucraini, la cui lentezza e conservatorismo sono stati criticati negli ultimi 18 mesi.

Martedì, Kyiv ha preso risorse e truppe fresche e le ha lanciate bene dentro la Russia. L'effetto immediato ha soddisfatto due esigenze: un titolo che coinvolge l'imbarazzo russo e il movimento in avanti dell'Ucraina, e un altro che fa sì che le truppe di Mosca si disperdano per rinforzare i loro confini. Dopo settimane di brutte notizie per Kyiv, in cui le forze russe si sono lentamente ma inesorabilmente avvicinate ai centri militari ucraini di Pokrovsk e Sloviansk, Mosca è rimasta a corto di forze per rafforzare la sua linea del fronte più essenziale - il suo stesso confine.

Ma mentre Kyiv non ha detto nulla mercoledì riguardo a ciò che il presidente russo Vladimir Putin aveva chiamato una "provocazione maggiore", alcuni osservatori ucraini hanno aperto interrogato sulla saggezza di questo azzardo.

Potrebbe esserci una strategia più ampia in gioco qui. Sudzha, ora almeno parzialmente sotto il controllo ucraino, è vicina a una terminale del gas russo, proprio sul confine, che è cruciale per l'approvvigionamento di gas dalla Russia all'Europa. Si dice che questo accordo scadrà a gennaio, e potrebbe essere un tentativo di limitare una fonte di finanziamento lucrosa per Mosca che ha irritato Kyiv dalla piena invasione russa del 2022. (Finora non ci sono state indicazioni pubbliche di interruzioni delle forniture di gas).

Tuttavia, fino a quando non emerge l'importanza più ampia di questa incursione, rimane un grande punto interrogativo sui obiettivi strategici di Oleksandr Syrskyi, il nuovo comandante delle forze ucraine. Recentemente, le divisioni nel suo comando sono emerse pubblicamente, con sottoposti più giovani che mettono in discussione la volontà di Syrskyi di sopportare significative perdite in battaglie di logoramento frontali, in cui la superiorità numerica della Russia di solito prevale.

È una mentalità sovietica, e Syrskyi è di quell'epoca. Ma coloro che muoiono o tornano a casa come amputati sono spesso di una generazione più giovane che potrebbe apprezzare l'astuzia e l'agilità più della semplice ostinazione.

L'Ucraina ha eccelso per mesi nel colpire - spesso con l'aiuto che sembra occidentale - l'infrastruttura interna della Russia, distruggendo piste di atterraggio, basi navali e terminali petroliferi in un tentativo di causare danni a lungo termine all'economia e alla macchina da guerra di Mosca. Ma questa è una cosa diversa: sta inviando una grande forza terrestre per miglia nel territorio nemico, dove le linee di rifornimento ucraine sono più complesse e gli obiettivi sono per definizione più difficili da raggiungere.

Il movimento arriva in un momento in cui lo sforzo ucraino ha iniziato a vedere un beneficio concreto dalle armi occidentali finalmente arrivate.

I caccia F-16 sono nuovi sulla linea del fronte, ma potrebbero riuscire a intaccare la supremazia aerea della Russia nei prossimi mesi. Ciò potrebbe significare meno bombe in picchiata che colpiscono le truppe ucraine sulla linea del fronte e meno missili che terrorizzano le comunità urbane dell'Ucraina. L'ammunizione rimane un problema per Kyiv, secondo alcuni resoconti, ma probabilmente i rifornimenti occidentali pluggeranno presto quel vuoto.

Allora perché questo movimento ad alto rischio ora? Se guardiamo oltre il ciclo positivo delle notizie per il presidente Volodymyr Zelensky, emergono altri obiettivi. Per la prima volta nella guerra, si parla di trattative. La Russia potrebbe essere invitata a partecipare alla prossima conferenza di pace organizzata dall'Ucraina e dai suoi alleati. La percentuale di ucraini che approvano le trattative, pur essendo una minoranza, sta crescendo leggermente. E la possibilità di una presidenza Trump aleggia su Kyiv.

La vicepresidentessa americana Kamala Harris potrebbe mantenere la stessa fermezza del presidente Joe Biden sull'Ucraina. Ma è importante ricordare che la politica estera occidentale è una creatura volubile e facilmente stanca. Il sostegno persistente della NATO all'Ucraina è un'eccezione. E man mano che la guerra si avvia verso il suo quarto anno, le domande su come questa finirà diventeranno più forti.

C'è un vero merito nell'Ucraina che combatte e muore senza una vera prospettiva di riprendere i territori occupati da Mosca? La Russia vuole un'infinita avanzata, in cui perde migliaia di uomini per avanzare di centinaia di iarde e vede la sua capacità militare più ampia lentamente logorata dagli attacchi a lunga distanza dell'Ucraina?

Con la prospettiva di un accordo negoziato ora meno lontana, entrambe le parti si affretteranno a migliorare la loro posizione sul campo di battaglia prima di sedersi al tavolo. Non è chiaro se l'incursione dell'Ucraina a Kursk sia motivata da questo o da un semplice tentativo di infliggere danni dove il nemico è debole.

Ma segna un raro e sostanziale azzardo con le risorse limitate di Kyiv, e potrebbe segnalare la convinzione degli ucraini che ci siano cambiamenti più grandi in arrivo.

L'incursione in Russia da parte delle forze ucraine ha suscitato preoccupazioni in Europa per possibili escalation, poiché questo azione senza precedenti potrebbe influire sull'equilibrio delicato del potere nella regione. Inoltre, la posizione strategica di Sudzha, recentemente sotto il controllo parziale dell'Ucraina, è significativa poiché si trova vicino a una terminale del gas russo, che fornisce gas all'Europa, rendendola un potenziale bersaglio per disturbare la principale fonte di reddito della Russia.

Leggi anche: