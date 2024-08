- Perché i fiumi sono particolarmente pericolosi per i bagnanti

L'Associazione Tedesca di Salvataggio (DLRG) ha lanciato un allarme urgente contro il nuoto nei fiumi. Secondo i bagnini, la maggior parte delle vittime di annegamento quest'anno si è verificata in acque correnti - il numero esatto sarà reso noto dalla DLRG giovedì (alle 11:00) in un rapporto intermedio sugli incidenti mortali da annegamento. "La maggior parte delle persone non è in grado di nuotare in modo sicuro nei fiumi", ha dichiarato il presidente della DLRG Ute Vogt all'agenzia di stampa tedesca in vista del rapporto. "Non sono nuotatori sufficientemente allenati: sconsiglio vivamente l'uso dei fiumi come acque di bagno."

Nell'intero anno precedente, almeno 378 persone sono annegate in tutta la Germania, molto di più dell'anno precedente - nel 2022 ci sono stati ancora 355 incidenti mortali da annegamento. Entro la data limite del 25 luglio 2023, i bagnini avevano contato 192 vittime di annegamento nelle acque tedesche - 21 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Molti incidenti di annegamento nei fiumi

Lo scorso anno, secondo i dati precedenti, le acque interne di solito non sorvegliate si sono dimostrate particolarmente pericolose: sebbene ci siano state 138 morti in meno nei laghi rispetto al 2022, più persone sono morte nei fiumi e nei canali: la DLRG ha contato 135 vittime di annegamento nei fiumi lo scorso anno - rispetto alle 105 dell'anno precedente. Nei canali, 27 persone sono annegate, rispetto alle 19 dell'anno precedente.

E in questi giorni, gli incidenti di annegamento nei fiumi hanno tenuto impegnati i servizi di soccorso: a Ulm, i soccorritori non si aspettavano più di trovare vivo un 17enne scomparso nel Danubio da venerdì. "È probabile che sia annegato nel Danubio", ha dichiarato un portavoce della polizia. Non ci sono indizi che la persona scomparsa abbia raggiunto la riva, la corrente è forte. Il 17enne aveva tentato di attraversare il Danubio con altri tre uomini. Solo lui non è riuscito a raggiungere la riva vicina. Testimoni hanno osservato come il teenager è andato sotto.

Corrente pericolosa

Due persone sono state trascinate via dalla corrente del Reno a Hohentengen nel Baden-Württemberg domenica. I due giovani e la donna, entrambi non nuotatori secondo la polizia, sono scomparsi da allora. Anche domenica, diverse persone sono state coinvolte nella corrente del Reno a Düsseldorf - una donna è rimasta gravemente ferita e suo marito è scomparso. L'uomo aveva saltato nel fiume per aiutare sua moglie, ma poi ha incontrato difficoltà.

È in corso anche una ricerca nel Ruhr vicino a Essen per un 42enne scomparso. L'uomo presumibilmente è andato a fare il bagno o a rinfrescarsi vicino a una piscina lunedì, ha dichiarato un portavoce della polizia. Si sospetta un incidente.

Il 2023 ha visto il maggior numero di morti per annegamento in Baviera

Un 24enne è morto in ospedale dopo un incidente di annegamento nell'Eisbach nel giardino inglese di Monaco. L'uomo è caduto su una cascata alla fine di luglio dopo non essere più riuscito a tenersi a una catena nella forte corrente, come ha riferito il servizio di soccorso all'epoca. Passeggini hanno tirato fuori l'uomo dall'acqua senza vita circa dieci minuti dopo. È stato portato in una clinica in condizioni critiche. L'Eisbach è il luogo di incidenti mortali da annegamento ricorrenti - circa un mese fa, un 26enne studente è annegato lì.

In totale, lo scorso anno il maggior numero di persone è annegato in Baviera, con 62 decessi legati all'acqua nel 2023, in calo rispetto ai 70 dell'anno precedente. A Brema, il numero di morti è diminuito da 5 a 2, mentre in Bassa Sassonia è diminuito da 42 a 33. A

