Perché i cattivi del cinema amano l'architettura moderna

L'antagonista di Bond, l'assassino Francisco Scaramanga, ha fortificato il suo nascondiglio all'interno di un'imponente roccia calcarea. Quando 007 entra nella casa isolata, lo scagnozzo di Scaramanga, Nick Nack, aziona un interruttore dalla stazione di controllo della casa, facendo entrare l'eroe in una vertiginosa casa degli orrori illuminata di rosso.

Chad Oppenheim, architetto di Miami, ha visto per la prima volta il film e il nascondiglio di Scaramanga quando aveva sette anni. È stato l'inizio di un'ossessione per il covo definitivo. "Potevo diventare un supercriminale e costruire uno di questi covi, oppure diventare un architetto", ha detto.

Oppenheim esplora la sua strada più oscura in "Lair", un libro pubblicato di recente da Tra Publishing, che presenta 15 abitazioni altamente segrete in disegni architettonici in bianco e nero. Tra queste, il nordico rifugio alpino di "Ex Machina", la ragnesca casa sottomarina di "La spia che mi amava", l'elegante dimora sul Monte Rushmore di "North By Northwest" e l'inquietante quartier generale brutalista della Wallace Corporation di "Blade Runner 2049".

I covi hanno generalmente delle caratteristiche comuni: Sono incontaminati, impressionanti, high-tech, ultraterreni, spesso poco pratici e attingono a piene mani dai principi del modernismo. Il libro pone la domanda: Perché i cattivi vivono in case belle?

"Le tane dei cattivi hanno sempre l'architettura più sexy, che ti invita a essere il cattivo", ha detto Leah Greenblatt, critico di Entertainment Weekly, durante un panel a New York per il libro. Oltre alla casa d'infanzia di "Skyfall", ha chiesto: "Ma James Bond ha una casa?". Oppenhenheim ha accarezzato l'idea del nascondiglio dell'eroe - la Bat-Caverna, la Fortezza della Solitudine - ma in genere i supercriminali hanno "un po' più di profondità", ha detto.

Oppenheim e il suo team hanno elaborato una rubrica per stabilire quali nascondigli sono stati selezionati e quali sono stati considerati veri cattivi. "In primo luogo, i covi dovevano essere un'aspirazione. Dovevano anche essere incredibilmente belli dal punto di vista architettonico", ha spiegato. Hanno omesso la sontuosa villa progettata da John Lautner del regista porno Jackie Treehorn ne "Il grande Lebowski", non ritenendolo un vero antagonista. Anche la roccaforte infernale di Darth Vader in "Guerre stellari" è stata esclusa a favore della Morte Nera, perché Oppenheim ha deciso che nessuno avrebbe voluto vivere su un pianeta vulcanico insostenibile.

Hanno anche optato per cattivi che avevano grandi visioni per l'umanità, non tanto la natura brutale di serial killer come Hannibal Lecter. "Sono molto utopici, in un certo senso, in quanto credono di fare le cose giuste, come la maggior parte dei megalomani", ha detto Oppenheim. L'architettura scelta rappresenta le loro personalità colorate. "Molti di questi cattivi vogliono essere dei gentiluomini del vecchio mondo o vogliono essere super-moderni, e non c'è una via di mezzo", ha osservato Greenblatt, a parte l'esterno high-tech e l'interno simile a "Downton Abbey" dell'aracnide marino di Karl Stromberg.

"Lair" esamina come l'architettura modernista, futuristica e utopica sia stata a lungo associata all'amoralità. Nel corso del XX e del XXI secolo, le case eleganti, ugualmente minimali e stravaganti, fatte di vetro, acciaio e cemento, sono diventate l'archetipo della casa del recluso idealista con ambizioni scellerate.

"L'architettura domestica moderna si è identificata quasi esclusivamente con personaggi malvagi, instabili, egoisti, ossessivi e guidati dal piacere della carne", scrive Joseph Rosa in un saggio del libro. "Se fossero ancora vivi, questo potrebbe sconvolgere i pionieri del modernismo, che pensavano che il loro movimento facilitasse uno stile di vita sano, onesto e morale".

Mentre la vita familiare in televisione è stata spesso ritratta in ambienti accoglienti e tradizionali, le abitazioni moderniste sono state riservate agli scapoli incalliti, come Don Draper di "Mad Men" che lascia la sua casa coloniale di periferia con Betty per linee più pulite e un nuovo interesse amoroso a Manhattan.

L'architettura moderna non è stata accolta con la stessa facilità dagli americani. Inoltre, sottolinea Rosa, la diffidenza nei confronti della tecnologia dopo la Seconda Guerra Mondiale ha rafforzato l'idea che il progresso e l'innovazione potessero essere pericolosi.

I progettisti della produzione fanno spesso riferimento alle forme monumentali in cemento armato del Brutalismo o alle idee sociali collettive del Costruttivismo per costruire ambientazioni distopiche. Il bunker progettato da Ken Adams in "Il dottor Stranamore" e i tetri grattacieli di "Arancia meccanica" seguono entrambi questo filone. Durante il panel, il critico cinematografico Chris Nashawaty ha commentato il Costruttivismo: "È un'architettura di propaganda, e come tutti questi cattivi o dittatori o governanti comunisti... si tratta di convincere la gente che c'è potere, pensiero e forza".

Ma molti supercriminali sono attratti anche dal mondo naturale. Queste inclinazioni trovano un'improbabile influenza in Frank Lloyd Wright, il cui movimento di architettura organica predicava la simbiosi con l'ambiente. Hollywood trova spesso le sue tane preferite nei progetti dell'architetto e protetto di Wright John Lautner: le case di vedetta sulle colline di Hollywood in "Body Double" e "Arma letale 2", e il rifugio nel deserto in "Diamanti per sempre". La presenza di Wright compare nuovamente in "North By Northwest". Hitchcock chiese all'architetto di costruire la casa in cima al Monte Rushmore, ma non poté permetterselo e costruì invece un set ispirato al lavoro dell'architetto.

Sfruttare la potenza della natura stessa è il massimo dell'ambizione. Ne "Gli incredibili", la casa sull'isola vulcanica di Buddy Pine vanta una parete fatta di lava. La Morte Nera di "Star Wars" La Morte Nera di "Star Wars" assomiglia a una luna, ma ha il potere di distruggere interi mondi - un'idea che è stata tratta dalla storia: Gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica e la Germania nazista hanno tutti considerato il potenziale di un satellite orbitante mortale.

Oppenheim vede un legame tra i nostri comportamenti distruttivi e l'impulso dei cattivi a dominare la natura. "Abbiamo davvero cercato di conquistare il pianeta. (La nostra civiltà ha manipolato la natura a suo vantaggio, e stiamo costruendo sempre di più", ha detto.

I cattivi rappresentano le nostre peggiori inclinazioni con visioni grandiose e distruttive. Utilizzano i loro nascondigli per ritirarsi dall'umanità, rifugiandosi in spazi immacolati, nei loro complicati sistemi di difesa e nella privacy di camere segrete o di un lontano cratere vulcanico.

Ma i loro desideri sono in definitiva molto umani. "Queste tane prendono in giro l'idea di domesticità, perché in un certo senso è quello che vogliono", ha detto Nashawaty. "Vogliono queste grandi case. Vogliono quello che vogliono tutti".

"Lair Radical Homes And Hideouts Of Movie Villains" è oradisponibile presso Tra Publishing.

Questo articolo è stato aggiornato per riflettere l'ubicazione del nascondiglio di Scaramanga nel film "L'uomo dalla pistola d'oro", anziché quella del romanzo.

