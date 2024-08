Perché Harris sostiene la rimozione del silenzio di Trump?

Kamala Harris' più pungente commento durante il suo dibattito con il allora Vice Presidente Mike Pence nel 2020, altrimenti dimenticabile, ha preparato il terreno per l'ultimo scontro tra lei e Donald Trump.

La maggior parte dei Democratici ha avuto abbastanza delle tirate del candidato repubblicano. Tuttavia, Harris è ansiosa di lasciarlo parlare senza filtri durante il loro confronto su ABC News il 10 settembre.

Il campo del Vice Presidente sta cercando di ribaltare una regola stabilita dalla squadra di Biden per il loro dibattito con Trump a giugno. Questa regola garantiva che il microfono di un candidato fosse muto quando non era il suo turno di parlare, un movimento finalizzato a prevenire le frequenti interruzioni di Trump durante i dibattiti del 2020. Biden, a un certo punto, ha addirittura supplicato "Vuoi stare zitto, uomo?".

È chiaro che la squadra di Harris vuole dare a Trump l'opportunità di autodistruggersi con un'interruzione fastidiosa o con la sua personalità dominante.

La squadra di Trump sta resistendo, ma lunedì Trump stesso ha minato la loro posizione, esprimendo la sua soddisfazione per aver perso il pulsante muto.

Questa disputa evidenzia l'enorme impatto del loro confronto nella costruzione della narrazione della campagna, dopo il dibattito presidenziale più influente mai visto su CNN a fine giugno, che ha notevolmente ostacolato la campagna di Biden.

Il dibattito è particolarmente cruciale per Trump, che ha avuto difficoltà ad adattarsi al suo nuovo avversario dopo il ritiro di Biden. L'incontro gli offre la migliore opportunità per fermare l'impeto di Harris, soprattutto considerando che lui e il suo campo credono che lei non sia preparata per gestire le domande di politica e le repliche da un avversario come Trump.

"Trump deve dibattere, Harris deve dibattere", ha detto l'analista politico di CNN Scott Jennings, un repubblicano. "Entrambi hanno qualcosa da dimostrare".

Gli scambi accesi tra le campagne lunedì sono un testimone dell'influenza di Harris sulla campagna. La sua squadra si sta godendo l'opportunità di punzecchiare Trump - il massimo punzecchiatore politico. Ad esempio, hanno rilasciato un video web con il suono di un pollo per suggerire che Trump potrebbe tirarsi indietro dal dibattito. Gli aiutanti di Harris hanno anche sottinteso che i gestori di Trump non hanno osato sollevare la questione del microfono con lui.

Un microfono non limitato potrebbe esporre le debolezze di Trump

Un microfono non limitato metterebbe alla prova il controllo di Trump durante un dibattito con Harris, in un momento in cui gli strateghi repubblicani lo stanno incoraggiando a concentrarsi sulla politica invece che sulla sua politica da "smash mouth".

Le immagini di Trump che parla sopra e manca di rispetto a Harris, che ha il potenziale per diventare la prima donna nera presidente, direbbero molto. Harris avrebbe anche l'opportunità di dimostrare la sua forza resistendo a Trump, forse ripetendo la sua famosa risposta nel dibattito con Pence. I commenti offensivi di Trump che potrebbero essere percepiti come sessisti o razzisti potrebbero alienare gli elettori femminili, minoritari e suburbani, che potrebbero giocare un ruolo decisivo negli stati oscillanti a novembre.

Le immagini di Trump che si comporta in modo rozzo si allineerebbero con la narrazione più ampia della campagna di Harris, sottolineando l'opportunità di "superare l'amarezza, il cinismo e le lotte divisive del passato".

"Il Vice Presidente vuole che il popolo americano veda un Donald Trump non filtrato perché è quello che avremmo se diventasse presidente di nuovo", ha detto il portavoce della campagna di Harris Ian Sams a CNN's Alex Marquardt. "Penso che sia importante che in questa elezione e in questo momento, il popolo americano veda la scelta tra i due candidati sul palco".

Rischi a parte, sfidare Trump a interrompere su un microfono non limitato potrebbe funzionare a favore di Harris. Nel 2016, Trump ha spesso interrotto la candidata democratica Hillary Clinton, disturbando il flusso delle sue risposte. although it may have seemed detrimental to the Republican nominee at the time, he still managed to win the election.

Maria Cardona, commentatrice politica di CNN, ha suggerito un'altra ragione per cui Harris potrebbe volere un microfono non limitato. "Avendo i microfoni sbloccati, le darà la possibilità di controllare sia ciò che dice... che il fatto di correggerlo sul momento", ha detto Cardona, una democratica.

Il momento di spicco di Harris nel 2020

Durante il suo dibattito con Pence, condotto dietro schermi a causa della pandemia di Covid-19, Harris ha respinto un tentativo di interruzione alzando la mano e dicendo "Signor Vice Presidente, sto parlando... Sto parlando". Questa frase, che sembrava una scena preparata, ha fatto sembrare che Pence stesse spiegando le cose a Harris. Lo scambio ha acquisito un significato aggiuntivo a causa delle loro razze e dei loro sessi. La senatrice californiana all'epoca ha trovato la frase così convincente che l'ha ripetuta più tardi nel dibattito, seguita da "Se non le dispiace lasciarmi finire, possiamo poi avere una conversazione".

Al momento, la frase di Harris è diventata virale, ispirando meme sui social media e merchandise, tra cui tazze, magliette e felpe che hanno contribuito a stabilire la sua immagine.

La disputa sui termini del dibattito del 10 settembre evidenzia le debolezze familiari all'interno della campagna di Trump.

La squadra del candidato preferisce che i microfoni siano silenziati durante il dibattito, ha rivelato una fonte vicina alla situazione. In una dichiarazione, il consigliere senior di Trump, Jason Miller, ha affermato che l'ex presidente ha accettato il dibattito su ABC sotto le stesse condizioni di quello con Biden su CNN. Miller ha inoltre fatto riferimento alla "cambiamento di opinione" di Harris, suggerendo che la sua preparazione per il dibattito potrebbe essere vacillante. "Anche il loro stesso portavoce della campagna ha ammesso che il dibattito sul dibattito è finito. È ovvio che non sono contenti di qualcosa", ha commentato Miller.

Tuttavia, l'ex presidente sembra contraddire la posizione della sua squadra. In un evento della campagna in Virginia, ha espresso indifferenza sulla questione, dicendo "Non mi importa, preferirei che fosse possibile, ma l'accordo era che tutti si attengano alle stesse regole dell'ultima volta". L'ultima volta, i microfoni erano muti e Trump ha ammesso di non gradirlo, ma ha detto che è andato bene.

Ha aggiunto una precisazione, "Abbiamo concordato le stesse regole. Stesse regole, stesse specifiche. E penso che probabilmente sia quello che dovrebbe essere".

Il campo di Harris ha colto l'occasione, con Sam che commentava su CNN che Trump aveva risolto la questione a favore dei microfoni non muti. "L'abbiamo sentito direttamente dalla fonte", ha affermato Sam.

despite Trump's earlier preference for muted microphones during debates, his recent remarks indicate a willingness to engage with an unrestricted mic in his upcoming debate with Harris. This shift in stance could potentially reveal Trump's ability to maintain self-control in the face of Harris' political challenges.

Il dibattito in corso sull'uso dei microfoni muti sottolinea l'importanza di questo incontro, con entrambi i candidati che cercano di sfruttare l'occasione per mettere in mostra i loro punti di forza e di debolezza nel campo politico.

Leggi anche: