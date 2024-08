- Perché gli Stati Uniti evitano la paura della recessione

Quando i mercati azionari globali hanno vissuto un "lunedì nero" l'5 agosto, con cali non visti da anni, è emerso un fattore in molte spiegazioni come possibile causa: una recessione negli Stati Uniti. Goldman Sachs ha aumentato la probabilità di una simile situazione dal 15 al 25 percent, mentre gli analisti di Wells Fargo hanno parlato di un "rallentamento economico".

Certo, Donald Trump non poteva mancare: il candidato repubblicano alla presidenza ha avvertito sulla sua rete sociale, Truth Social, che se la sua avversaria Kamala Harris fosse stata eletta, una "crisi Kamala" e una grande depressione nel 2024 avrebbero minacciato.

A prima vista, queste reazioni sembravano strane: l'economia degli Stati Uniti è cresciuta inaspettatamente forte del 2,8 percento nel secondo trimestre del 2024, nonostante la banca centrale avesse adottato una linea dura contro l'inflazione. Il numero di posti di lavoro nell'industria è aumentato bruscamente e si è stabilizzato a un livello elevato. E gli americani hanno speso significativamente di più per beni e servizi nel secondo trimestre rispetto all'inizio dell'anno.

Tuttavia, anche se i mercati si sono ripresi e la principale ragione del crollo era probabilmente il cambiamento nel differenziale di tasso di interesse tra Giappone e Stati Uniti, i rischi per l'economia degli Stati Uniti non devono essere sottovalutati. Il paese ha lasciato alle spalle una fase storica con un tasso di disoccupazione inferiore al quattro percento, ma quella è finita in maggio. In effetti, il valore è stato aumentando lentamente ma costantemente da allora. Se il basso numero di posti di lavoro aggiunti a luglio sia stato solo un caso statistico da vedere - ma il valore è stato sufficiente a inquietare un certo numero di partecipanti al mercato.

Sono seguiti altri segnali negativi: l'indice dell'attività industriale dell'Istituto per la Gestione della Catena di Fornitura è sceso al suo livello più basso dal novembre 2023. E l'umore dei consumatori americani, misurato da un team dell'Università del Michigan, è stato in calo per diversi mesi.

Ma tutto questo indica veramente una recessione in arrivo? Finora, la maggior parte degli osservatori professionisti sono scettici. Holger Schmieding, chief economist di Berenberg Bank, parla di "buoni dati macroeconomici" e si aspetta una crescita economica degli Stati Uniti del 2,5 percento nel 2024. E anche alla Goldman Sachs, l'istituzione che ora prevede una maggiore probabilità di recessione, sottolineano che il rischio è "limitato". "Nel grande quadro", l'economia degli Stati Uniti "sembra buona", scrive un team guidato dall'economista Jan Hatzius.

Quando i tassi di interesse caleranno?

Se questo continuerà a essere il caso potrebbe dipendere da un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti. Per mesi, l'attenzione è stata concentrata su quando la Fed abbasserà il suo tasso di politica attuale del 5,25-5,5 percento e così supporterà l'economia degli Stati Uniti. I banchieri centrali avevano evitato questo in precedenza, anche con un occhio al tasso di inflazione ancora elevato del più di tre percento. Tuttavia, il problema sembra ora essere contenuto, e un valore inferiore alla soglia del tre percento potrebbe essere raggiunto presto.

Paul Krugman, un economista di spicco vicino ai democratici al governo, ha scritto nella sua colonna sul "New York Times": "È già chiaro che la Fed ha commesso un errore non tagliando i tassi la scorsa settimana. In effetti, probabilmente avrebbero dovuto iniziare a farlo mesi fa". Il premio Nobel per l'economia ha paragonato l'economia degli Stati Uniti a un paziente diagnosticato a rischio di diabete. La brutta notizia: i medici vedono sufficienti segnali di avvertimento per una malattia imminente. La buona notizia: c'è ancora tempo per fare qualcosa.

