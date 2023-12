Peshmerga Magg. Gen. Sirwan Barzani

Perché gli Stati Uniti dovrebbero rimanere in Iraq

L'ISIS rimane una grande minaccia per la sicurezza globale, presente in più continenti, con terroristi incalliti pronti a colpire. Come abbiamo visto in Afghanistan, la battaglia contro l'estremismo islamico non è lineare. Non ci sarà un normale armistizio e colloqui di pace. È una guerra lunga. Negli ultimi anni, la lotta contro l'ISIS è passata dall'affrontare un gruppo terroristico con il cosiddetto califfato, che controlla città e vaste aree dell'Iraq e della Siria, al combattere un'insurrezione in nascondigli remoti.

Il mese scorso il presidente Joe Biden ha segnalato che gli Stati Uniti concluderanno la loro missione di combattimento in Iraq entro la fine dell'anno. Ma senza forze americane sul campo, in grado di assistere in combattimento se necessario, la minaccia dell'ISIS crescerà in modo esponenziale, non solo in questo Paese, ma potenzialmente in tutto il mondo.

L'estremismo islamico è un movimento globale legato a un'ideologia politico-religiosa transnazionale. La minaccia tuttora rappresentata da gruppi estremisti come l'ISIS non è iniziata con l'11 settembre e non finirà se gli Stati Uniti e gli alleati occidentali lasceranno improvvisamente l'Iraq come hanno fatto in Afghanistan. In risposta alle perdite territoriali in Medio Oriente, l'ISIS, insieme ad al-Qaeda, ha iniziato a investire tempo ed energie in Africa, in particolare nel Sahel. Ma nonostante gli sforzi dell'ISIS per ampliare il proprio raggio d'azione, possiamo aspettarci che il Medio Oriente rimanga una priorità per il gruppo, data la sua importanza storica e il suo significato nella propaganda.

L'ISIS sta già tornando con una vendetta nella regione. Le nostre forze ritengono che in Iraq ci siano più di 7.000 combattenti dello Stato Islamico che sono riusciti a sfuggire alla cattura. Ognuno di questi odiosi veterani ha il potenziale per radicalizzare molti altri da lontano, data la portata del reclutamento online, e possono farlo attraverso i loro telefoni o internet, quindi la distanza non vi rende al sicuro da loro.

Durante la pandemia, l'ISIS si è riorganizzato e da allora ha orchestrato attacchi terroristici sempre più frequenti in Iraq contro civili, militari e servizi di sicurezza. Gli attacchi a Vienna e Dresda dell'ultimo anno hanno dimostrato che il gruppo ha ancora la capacità di ispirare e avviare atti di terrore spietato all'estero. Gruppi affiliati hanno lanciato attacchi nell'ultimo anno in Nigeria, Niger, Filippine e altri Paesi; jihadisti solitari che aderiscono a un'ideologia simile hanno ucciso cittadini innocenti a Nizza e altrove.

Il Presidente Biden sa che gli Stati Uniti hanno alleati nella regione che desiderano che le forze americane rimangano. Lotteremo per proteggere la nostra patria e faremo tutto il necessario. Ma lasciare la lotta contro l'ISIS alle forze locali è ancora un grande azzardo. Nel 2014, i Peshmerga hanno dovuto assumere il controllo delle operazioni a Kirkuk per proteggere i giacimenti petroliferi dopo che l'esercito iracheno non era riuscito a contenere l'ISIS nell'area.

È fondamentale che l'amministrazione Biden continui la politica americana di sostegno alle operazioni dei Peshmerga per sconfiggere l'ISIS. Il Presidente Biden conosce l'importanza della stabilità regionale: in qualità di vicepresidente durante l'amministrazione Obama, ha visitato l 'Iraq e lo ha fatto molte volte nel corso della sua carriera. Biden è stato profondamente coinvolto nelle prime operazioni militari degli Stati Uniti contro l'ISIS.

Quando l'allora presidente Donald Trump annunciò l'intenzione di ritirare bruscamente le forze statunitensi dalla Siria nel 2019, Biden sostenne che ciò avrebbe lasciato vulnerabili gli alleati curdi siriani e che gli Stati Uniti avrebbero dovuto affrontare una minaccia maggiore dagli attacchi dell'ISIS. Il conflitto può essere cambiato da allora, ma la recente dichiarazione del Presidente Biden che "l'America è tornata" suona vuota per alcuni di coloro che combattono l'ISIS nel Kurdistan iracheno, che vedono invece l'America voltare le spalle ai suoi alleati di Erbil.

Abbiamo bisogno di più sostegno per sopprimere l'ISIS, non di meno. Come alleato chiave dell'Occidente, i Peshmerga sono stati al centro degli sforzi della coalizione guidata dagli Stati Uniti per sconfiggere il gruppo terroristico quando erano all'apice della loro forza, respingendo gli attacchi vicino alla capitale curda irachena di Erbil e sconfiggendo l'ISIS nella battaglia di Mosul, a fianco delle forze governative irachene.

Mentre gli Stati Uniti si preparano a terminare la loro missione di combattimento in Iraq, la minaccia nella nostra regione sta crescendo. La montagna Qarachogh del Kurdistan iracheno è diventata un rifugio sicuro per i combattenti dell'ISIS, mentre anche la regione di Makhmour sta assistendo a una recrudescenza della forza dell'ISIS.

Non possiamo permettere ai jihadisti di raggrupparsi in Stati falliti o regioni senza legge. Il mondo sta osservando da vicino l'Afghanistan con il ritorno dei Talebani e teme credibilmente che questi permettano ad Al Qaeda di utilizzare nuovamente il loro territorio come base operativa. In Iraq, gli Stati Uniti e i loro alleati devono garantire che l'Iraq rimanga un ambiente ostile all'ISIS.

Ci sono due cose che il Presidente dovrebbe fare per aiutare.

Il Presidente Biden deve impegnarsi a mantenere una presenza statunitense in Siria e in Iraq. Le truppe statunitensi possono fornire manodopera, competenze tecniche e capacità essenziali per aiutare i Peshmerga e le altre forze della coalizione a garantire che la regione sia libera dalla minaccia dell'ISIS. Offrire questo sostegno sarebbe anche un segnale dell'impegno del Presidente a sconfiggere i gruppi terroristici islamici e contribuirebbe in qualche modo a rettificare il ritiro del Presidente Trump dall'America come forza del bene sulla scena mondiale.

Per gli Stati Uniti ci sarebbero dei rischi. Le milizie sciite sostenute dall'Iran hanno attaccato le forze statunitensi in Iraq, ad esempio. Ma poiché l'ISIS rappresenta una seria minaccia per la regione e per il mondo, credo che valga la pena di portare avanti questa missione.

Gli Stati Uniti dovrebbero anche aumentare l'assistenza militare, i veicoli e le attrezzature fornite ai Peshmerga. Tale assistenza è stata fondamentale per consentire ai Peshmerga di continuare efficacemente il loro lavoro di sradicamento dell'ISIS dal Kurdistan iracheno, ed è solo grazie alla continua collaborazione e al sostegno degli Stati Uniti che le forze curde saranno nella posizione più forte per sconfiggere l'ISIS.

Gli Stati Uniti e i curdi sono da tempo partner nella lotta contro il terrorismo e il dispotismo. L'ISIS rimane una seria minaccia alla stabilità del Medio Oriente e alla sicurezza dell'Occidente. La loro proiezione ideologica globale attraverso la propaganda sarà rafforzata da una presenza in Medio Oriente in terre che hanno un significato religioso.

Non solo per la sicurezza del Kurdistan iracheno, ma anche per quella dell'America e del mondo intero, il Presidente Biden deve schierarsi al fianco dei curdi per garantire che i militanti dell'ISIS non abbiano spazio per accrescere le loro ambizioni e uccidere altri civili innocenti.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com