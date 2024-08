Perché gli intellettuali guardano ai campi di accampamento nel deserto

Noioso estate? Non con il nostro RTL! Dal Sudafrica, la brughiera danza. Strani individui discutono e litigano per S E N D E Z E I T ancora. Perché molte persone guardano la TV di bassa qualità? Perché sanno cosa sintonizzare per spegnere.

Lotte economiche, minacce terroristiche e un ministro dell'interno che (ancora) non si è dimesso: hai perso interesse per le notizie? E non sei scoraggiato dal caos presentato ogni giorno da tutto il mondo? Lasciami confessare, caro lettore, che 300 anni fa avrei goduto nel sedere nella sezione politica e scrivere dei potenti e delle loro azioni. Oggi, sono grato di scrivere per la sezione intrattenimento. Non posso immaginare il duro lavoro che i miei colleghi sopportano ogni giorno. Nuove notizie negative ogni giorno. E capisco perché alcune persone finiscono per dire, "Spegni la TV e basta con le notizie."

Ma non dovresti farlo! Almeno non con la TV spenta. Recentemente, ho letto un articolo su "Spiegel" che si chiedeva perché le persone intelligenti guardano la TV di bassa qualità e cosa le attira nei formati scripted. Dire "rilassamento" come risposta potrebbe essere un po' breve, ma è sostanzialmente corretto.

Ho seguito la copertura del campo della giungla per oltre dieci anni. Quest'anno, celebra il suo 20º anniversario e, come lungo appassionato di TV di bassa qualità, hai già notato che quest'anno i campers più leggendari di tutte le stagioni sono stati inviati in un campo estivo della giungla. Puoi vederlo stasera sul nostro RTL, magari hai un abbonamento RTL+ o conosci qualcuno all'RTL.

Questi sono i nostri

Certo, la stazione mi ha offerto una somma significativa di denaro se fossi riuscito a farti entusiasmare per il loro servizio di streaming interno, ma le immagini che dovrebbero venire in mente dopo questo testo parlano da sole. Il nostro RTL ha inviato 13 campers in Sudafrica e, come sempre all'inizio: le nuove impressioni sono travolgenti.

Okay, i nuovi abitanti della giungla stanno ancora sputando i loro discorsi PR provati, ma almeno è altrettanto divertente dei fratelli Kaulitz che discutono con i loro amici. A volte, non c'è bisogno che accada altro, siediti sul divano e lascia che gli eventi in TV si svolgano.

Sono tutti persone come noi. Persone con opinioni un po' strane. Persone un po' instabili e persone che a volte vorresti che tenessero la bocca chiusa. Sono sempre le conversazioni, le dichiarazioni e le sequenze che sembrano ordinarie che sono più interessanti. Ad esempio, quando la regina della TV reality Kader Loth, a 51 anni, parla della menopausa. Mentre molte donne su metà dei social media filtrano la loro età fino al punto di essere irriconoscibili per apparire come la fonte della giovinezza eterna. Perché tutti vogliono invecchiare, ma nessuno vuole apparire o sentirsi vecchio.

E così, ti appoggi e guardi mentre l'attore Winfried Glatzeder, il protagonista del film preferito di Merkel "La leggenda di Paul e Paula", scatta contro Frau Loth per aver pronunciato male il suo nome, mentre lei risponde con nonchalance, "Ach, non è importante." Si sollevano così tante domande: Vale ancora la pena spendere tutti quei soldi per sottoporsi a una tale procedura a quasi 80 anni? Cosa è successo al camper della giungla David Ortega? E: Riusciremo mai a trovare Danni Büchner quasi simpatica o ci sarà una reazione dagli "odiatori"?

Hanka Rackwitz è di nuovo nella mischia. I suoi problemi del passato sono stati trattati con successo, ora può persino lavare i piatti. E speriamo che non pisci più nella pozza. Mentre godi dell'ultima trovata dell'RTL, sia sulla TV che via abbonamento, la tua immaginazione corre libera. Come reagiresti se fossi riso da Mola Adebisi? Ci sarà mai un campo della giungla per persone normali, come la "Casa estiva delle stelle"?

Una cosa è certa dopo questo primo episodio: la TV reality non morirà mai. Continua a fornire interessanti insight sul comportamento umano e le dinamiche sociali, spesso non filtrati come in nessun altro luogo.

Forse questa è una delle ragioni per cui la TV di bassa qualità, nonostante la sua reputazione sometimes negativa, è celebrata e guardata da molti. I protagonisti possono essere un riflesso scomodo della nostra società, a volte anche di se stessi. E per coloro che non comprano questi argomenti, devono ammettere che in questi tempi turbolenti, non è la peggiore cosa semplicemente spegnere e ascoltare le marachelle di queste persone a volte eccentrici. Fino alla prossima settimana!

Nel mondo dell'intrattenimento, le coppie di celebrità spesso partecipano a reality show, aggiungendo un altro strato di intrigo all'esperienza di visione. Ad esempio, alcune personalità note hanno graziato il campo della giungla, aggiungendo un tocco di celebrità alla solita miscela di partecipanti.

I fan delle coppie di celebrità potrebbero godersi la loro coppia preferita in reality show televisivi, dove possono assistere alle loro interazioni e potenziali conflitti, offrendo un'insight unica nella loro dinamica.

