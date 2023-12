Perché Felipe Massa non è riuscito a rimanere in pensione

Durante la sua permanenza in questo sport, il brasiliano si è affermato come uno dei piloti più amati ed emozionanti della griglia di partenza, raccogliendo un enorme seguito in tutto il mondo.

Con un secondo ritiro - Massa ha lasciato la F1 per la prima volta nel 2016, per poi essere richiamato per un altro anno - all'orizzonte, sembrava che il 37enne stesse per godersi un po' di meritato tempo lontano dai riflettori.

Ma non appena Massa è uscito dall'abitacolo della F1, ha firmato un contratto con Venturi per diventare il pilota principale della Formula E nella stagione 2019.

"Amo correre", ha dichiarato Massa alla trasmissione Supercharged della CNN in occasione del lancio di Venturi a Monaco. "Ed era il momento giusto per smettere con la Formula Uno.

Sono davvero felice della mia decisione, ma volevo continuare a correre, quindi penso che la Formula E sia il campionato che sta crescendo di più".

"Mi piacciono le nuove sfide, quindi è sicuramente una nuova sfida per me - e non vedo l'ora di fare questa nuova esperienza in Formula E, soprattutto con il team Venturi".

Un'enorme risorsa

La presenza di Massa per la prossima stagione, che inizierà questo fine settimana in Arabia Saudita, è un vero e proprio colpo di scena per la Formula E. Considerato uno dei piloti più forti al mondo, il team Venturi è in grado di offrire un'enorme risorsa.

Considerata uno degli sport in più rapida crescita al mondo, la Formula E ha attirato più di 300 milioni di spettatori in tutto il mondo che hanno seguito almeno una gara in TV la scorsa stagione, secondo Forbes.

Una media di 27,1 milioni ha seguito ogni singola gara, un enorme aumento rispetto ai 18,6 milioni che si sono sintonizzati per ogni gara durante la stagione 2016-17.

La sua portata sempre più globale è uno dei motivi principali per cui piloti di alto profilo come Massa stanno cercando di entrare a far parte di questo sport.

Ma anche le conoscenze nel mondo del motorsport aiutano, come ha scoperto Venturi quando ha cercato di convincere Massa a mettere i puntini sulle i nel suo nuovo contratto.

Il team monegasco, nato da un'idea dell'uomo d'affari monegasco Gildo Pallanca Pastor, vanta Susie Wolff come nuovo team principal per la prossima stagione.

La Wolff si è fatta conoscere in F1 come collaudatrice della Williams, diventando nel 2014 la prima donna a partecipare a un weekend di gara da 22 anni.

È stato anche lo stesso anno in cui Massa si è unito alla Williams per iniziare il suo periodo di quattro stagioni presso la scuderia britannica.

"Ma non posso prendermi il merito di Felipe, perché Gildo stava già parlando con Felipe quando sono arrivato io", racconta Wolff a Supercharged. "Quindi ho solo concluso le ultime trattative.

"È una risorsa enorme per la squadra. Innanzitutto, mi piace molto come persona, ma anche per l'esperienza che può portare essendo stato nel motorsport ad alto livello per così tanto tempo.

"Il fatto che viva a Monaco, per cui è facile raggiungerlo in ufficio per partecipare al simulatore, è un vantaggio per noi. Credo che Felipe ed Edo siano davvero una delle coppie più forti della Formula E".

Nessuna garanzia di successo

Venturi, di cui è comproprietario l'attore hollywoodiano Leonardo DiCaprio, ha vissuto le prime quattro stagioni in Formula E in modo difficile.

Dopo aver gareggiato fin dall'inizio della serie, nel 2014, il team ha ottenuto solo un sesto posto in campionato, oltre a un settimo e due noni posti.

Venturi non ha ancora vinto un E-Prix, ma Wolff è ottimista sul fatto che questa stagione possa cambiare.

"Sono realista, sarà una sfida enorme", ammette Wolff. Siamo una piccola squadra, ma credo che questo sia il bello della Formula E: il fatto di essere un costruttore non garantisce il successo".

"Credo che abbiamo la possibilità di avere successo. Se riusciremo a fare tutto bene, se troveremo l'affidabilità e la velocità che sappiamo esserci, non ho dubbi che potremo ottenere ottimi risultati".

"Se riusciremo a mettere insieme abbastanza risultati per il campionato? Credo che ci sia ancora molto lavoro da fare prima che ciò sia possibile, ma rispetto enormemente la concorrenza perché so di cosa sono capaci, ma credo e non andrei a correre senza la convinzione di poter raggiungere il successo con Venturi".

Nonostante la sua grande esperienza nel motorsport, l'ingresso in FE ha rappresentato una curva di apprendimento ripida per Massa.

Sebbene la F1 e la FE possano sembrare simili all'esterno, le differenze una volta seduti nell'abitacolo sono enormi.

Anche i piloti che già conoscono bene questo sport dovranno abituarsi alle nuove vetture "Gen2" e a tutti i cambiamenti che ne derivano.

Ma Massa spera di poter essere il pezzo mancante del puzzle per consentire a Venturi di ottenere finalmente la prima vittoria nell'E-Prix.

"È una nuova sfida anche per Venturi, per essere più grande e più importante, per avere più successo e sono felice di farne parte", ha detto Massa.

"Spero davvero che cambierà. Ma è meglio non dire nulla e concentrarsi solo sulle gare, sul lavoro, ma sì, penso che sia possibile cambiare quel numero".

"Io e Edo (Mortara, compagno di squadra di Venturi) speriamo di poter cambiare quel numero solo una volta, ma molte volte".

