- Perché e quale è la metodologia di DFL per avviare la propria rete televisiva

Abbiamo superato i momenti più difficili. La promozione della lega di calcio a livello internazionale sta andando bene, ma non è così redditizia come desiderano i club e la Deutsche Fussball Liga (DFL). I guadagni dalle vendite dei diritti dei media al di fuori della zona di lingua tedesca non raggiungono le aspettative. Di conseguenza, la lega sta pianificando il debutto del proprio canale televisivo.

La DFL ha dichiarato l'intenzione di aumentare la propria presenza a livello globale. Il CEO della DFL, Steffen Merkel, ha dichiarato: "Il progresso non sarà una corsa, ma almeno una mezza maratona. Almeno siamo partiti". Un aspetto cruciale di questa strategia è l'"istituzione di un'offerta di mercato OTT in mercati internazionali", come menzionato dalla DFL. Ciò si riferisce a contenuti trasmessi in streaming su internet, particolarmente mirati ai clienti individuali.

"Qualche anno difficile"

Senza dubbio, la Bundesliga ha ancora del terreno da recuperare. Sta ancora cercando di riprendersi dal calo dei ricavi, principalmente a causa del crollo del mercato cinese e dei contratti in scadenza nel Medio Oriente. Nella stagione 2021/22, il marketing internazionale ha portato solo 167 milioni di euro. C'è stata molta frustrazione tra i club. "Abbiamo sicuramente vissuto qualche anno difficile", ha detto il direttore del marketing internazionale della DFL, Peer Naubert.

Tuttavia, i ricavi sono aumentati a 214 milioni di euro per la stagione corrente. Tuttavia, questo è ancora lontano dalle entrate previste che l'ex CEO del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, ha menzionato al congresso "SpoBis" lo scorso anno, con 800 milioni di euro per stagione. Non solo il direttore del marketing di Stoccarda, Rouven Kasper, è d'accordo: "C'è ancora molta strada da fare a livello internazionale".

La Premier League è molto avanti

La lega domestica è ancora molto indietro rispetto alla Premier League inglese, che guadagna circa 2,2 miliardi di euro a livello internazionale. È anche notevolmente indietro rispetto alla Liga spagnola, che ne guadagna più di tre volte tanto. Secondo Merkel, l'obiettivo è "ridurre il divario con la Liga nel medio termine". Raggiungere la Premier League è considerato irraggiungibile.

Un prerequisito per il lancio del proprio canale televisivo è stato presente per anni. La filiale della DFL, Sportcast, produce già i materiali che i telespettatori tedeschi possono vedere in "Sportschau" o su Sky e DAZN. Bundesliga International produce già programmi preconfezionati. Dal 2006, la DFL fornisce anche anteprime pronte per il mercato mondiale. Nel frattempo, la DFL gestisce anche una conferenza negli Stati Uniti come "Goal Arena" su ESPN. Questo è stato "un successo", secondo il responsabile internazionale Naubert.

Mancanza di capitale di investimento

Per la propria offerta, la lega ha attualmente bisogno solo di una piattaforma per vendere direttamente ai clienti senza utilizzare i broadcaster esistenti. "Fatto sta che non abbiamo il capitale di investimento necessario per questo", ha detto il CEO della DFL, Marc Lenz. Ciò è dovuto al processo di investitore fallito due volte.

Pertanto, si prevede che una società già attiva sul mercato fornisca la propria piattaforma basata su internet in cambio di "una sorta di condivisione dei ricavi", come ha spiegato Lenz. Si vocifera che il partner potrebbe essere la società di Berlino OneFootball, in cui hanno investito diversi club di calcio di primo piano, tra cui Bayern Monaco e Borussia Dortmund, nonché la Federazione calcistica tedesca (DFB) - la DFL ha rifiutato di commentare in merito.

Offerta ritardata

Anche con la propria offerta televisiva in atto, la lega, secondo Lenz, intende ancora vendere direttamente ai broadcaster esteri. Tuttavia, ci sono "partner mediatici che non vogliono più pagare i diritti che riteniamo opportuni". In questi casi, la lega potrebbe "offrire il proprio prodotto direttamente ai consumatori e ai tifosi sul posto all'estero", ha spiegato il CEO.

Lo stesso argomento potrebbe essere applicato al mercato interno, ad esempio se i provider come Sky o DAZN non pagano abbastanza. Tuttavia, Merkel e Lenz non stanno ancora considerando questo. "Non è il momento giusto", ha detto Merkel ai giornalisti stranieri ai margini della Supercoppa.

Per il momento, l'attenzione è rivolta all'espansione all'estero. "Siamo fiduciosi di poter presentare un'offerta OTT in

Leggi anche: