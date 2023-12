Perché Donald Trump dovrebbe sperare in un'alta affluenza alle urne

Ma sembra plausibile che questi primi sondaggi stiano sottovalutando la posizione di Biden. In un cambiamento rispetto alla consueta dinamica prevista, secondo la quale i democratici dovrebbero fare meglio con un'affluenza più alta, Biden potrebbe trarre vantaggio quando i sondaggisti prendono in considerazione i probabili elettori invece di tutti gli elettori registrati.

In altre parole, Trump potrebbe andare meglio in un'elezione in cui l'affluenza è più alta.

Si consideri un sondaggio del New York Times/Siena College pubblicato all'inizio del mese. Trump aveva un vantaggio di 2 punti tra gli elettori registrati. Biden era in vantaggio di 2 punti tra i probabili elettori. Entrambi i dati rientrano nel margine di errore, ma se si confrontano gli elettori probabili e quelli registrati si nota un notevole spostamento di 4 punti verso Biden.

Ora, non voglio fare troppo caso a un solo sondaggio, ma un altro sondaggista ha trovato qualcosa di analogo. Una media degli ultimi due sondaggi della Marquette University Law School mostra che l'ex presidente è in vantaggio di 4 punti tra gli elettori registrati, mentre Biden e Trump sono in parità tra gli elettori probabili. Come per i dati del Times, si tratta di uno spostamento di 4 punti verso Biden quando si passa dagli elettori registrati a quelli probabili.

Un sondaggio del Grinnell College di ottobre condotto da Ann Selzer ha rilevato che gli elettori di Biden per il 2020 avevano 4 punti in più di probabilità di affermare che avrebbero votato sicuramente rispetto agli elettori di Trump per il 2020.

Si tratterebbe di un cambiamento notevole rispetto a quanto si è visto storicamente. Normalmente, i repubblicani guadagnano circa 2 punti quando passano dagli elettori registrati a quelli probabili.

È possibile, naturalmente, che i dati dei recenti sondaggi siano solo rumore statistico.

I sondaggi per il 2024, tuttavia, hanno senso nel contesto delle recenti elezioni e delle coalizioni messe insieme da Biden e Trump in vista di una potenziale rivincita.

Ai democratici piace sottolineare che nell'ultimo anno hanno ottenuto ottimi risultati nelle elezioni speciali. In effetti, i candidati democratici hanno ottenuto circa 4 punti in più nelle elezioni legislative statali e federali speciali del 2023 rispetto a quanto fatto da Biden negli stessi distretti nel 2020.

Queste elezioni speciali, tuttavia, hanno solitamente un'affluenza più bassa. Le elezioni speciali si confrontano con le elezioni legislative statali della Virginia, regolarmente programmate, che si sono tenute all'inizio di novembre. Era in gioco il controllo della Camera dei delegati e del Senato. Sebbene i democratici abbiano ottenuto il controllo di entrambi, la Virginia è anche uno Stato che Biden ha vinto di 10 punti nel 2020.

I democratici hanno battuto i repubblicani per meno di 2 punti nel voto popolare per entrambe le camere. Si tratta di un risultato peggiore di 8 punti rispetto a quello ottenuto da Biden in Virginia nel 2020.

Allo stesso modo, i repubblicani hanno vinto il voto popolare della Camera di circa 3 punti nelle elezioni di metà mandato del 2022. Un cambiamento di 6 punti rispetto al voto popolare della Camera nel 2020, quando i democratici lo vinsero di circa 3 punti. Le elezioni di metà mandato hanno un'affluenza molto più alta rispetto alle elezioni speciali.

Allora perché i repubblicani vanno meglio quando l'affluenza è più alta?

Da un punto di vista tematico, molti democratici sono ancora molto turbati dall'annullamento della sentenza Roe v. Wade nel 2022. È da quel momento in poi che i democratici hanno ottenuto risultati migliori nelle elezioni speciali.

Questo potrebbe essere il motivo per cui ci sono prove che suggeriscono che gli elettori di Biden sono più propensi a partecipare rispetto agli elettori di Trump nell'era odierna, anche se si tiene conto della demografia.

A proposito di demografia, negli ultimi anni abbiamo assistito a grandi cambiamenti nelle alleanze politiche.

Il più evidente è che la base democratica fa più affidamento sugli elettori con un'istruzione universitaria rispetto al passato. L'affluenza alle urne e l'istruzione sono altamente correlate, in quanto gli elettori più istruiti sono più propensi a partecipare.

Quando gli analisti parlano di istruzione come linea di demarcazione nell'elettorato, di solito si concentrano specificamente sugli elettori bianchi. In questo ciclo, forse, il divario di istruzione è ancora più marcato.

In primo luogo, Trump sta ottenendo risultati migliori tra gli elettori neri e ispanici rispetto a quattro anni fa. Come gruppo, questi elettori hanno meno probabilità di avere una laurea rispetto agli elettori bianchi.

In secondo luogo, Trump sta ottenendo risultati migliori tra gli elettori di colore senza laurea rispetto a quelli con una laurea. Biden, invece, mantiene la sua forza tra gli elettori bianchi con una laurea.

L'insieme di questi fattori sta ampliando il divario di istruzione e fa sì che Trump faccia meglio tra gli elettori che hanno meno probabilità di partecipare come gruppo.

L'altro fattore demografico in gioco è che, in diversi sondaggi, Trump sta ottenendo risultati sproporzionatamente migliori tra gli elettori giovani rispetto a quattro anni fa. Gli elettori più giovani sono meno propensi ad andare alle urne rispetto a quelli più anziani in tutti i gruppi demografici, quindi per Biden potrebbe essere meglio scambiare gli elettori più giovani con quelli più anziani dal punto di vista dell'affluenza.

La conclusione è che non sappiamo ancora molto su come si svolgerà il 2024. Ma se quello che stiamo vedendo ora nei sondaggi sarà vero per il prossimo novembre, allora molte delle teorie tradizionali sull'impatto dell'affluenza alle urne potrebbero essere sbagliate.

È solo un altro aspetto da tenere d'occhio mentre ci avviamo verso quello che sarà sicuramente un 2024 turbolento.

