"Perché diavolo?" La prima Danielle Collins esprime frustrazione verso il pubblico dopo la sua sconfitta sorprendente contro Erika Andreeva al Monterrey Open.

Andreeva, la sorella maggiore della 17enne promessa del tennis Mirra Andreeva, ha ottenuto una strepitosa vittoria per 1-6 6-3 6-3 contro una giocatrice tra le prime 20 del mondo, conquistando così il suo primo successo in carriera contro un avversaria di tale livello.

Il punto di svolta del match si è verificato durante il terzo set, mentre Collins attendeva il servizio di Andreeva. Sentendo del rumore dal pubblico, Collins ha alzato le braccia e ha chiesto spiegazioni a una parte degli spettatori: "Ma che succede?"

Ha continuato: "Non capisco. Non è così difficile lasciarci giocare a tennis e, be', tifare per noi."

Collins, numero 11 del mondo, ha annunciato il suo ritiro alla fine della stagione a soli 30 anni. Nel corso della sua carriera ha lottato contro numerosi problemi di salute, tra cui l'artrite reumatoide e l'endometriosi, rendendo gli US Open in arrivo il suo ultimo torneo del Grande Slam.

Collins ha trascorso una stagione finale spettacolare, raggiungendo traguardi come la vittoria del suo primo evento WTA 1000 all'Open di Miami in marzo e la vittoria all'Open di Charleston in aprile. Ha ottenuto un bye per il secondo turno a Monterrey, mentre Andreeva, 20 anni, ha dovuto vincere in due set contro Anhelina Kalinina per qualificarsi. Ora affronterà Lulu Sun o María Lourdes Carlé nei quarti di finale.

Nel frattempo, la finalista dell'US Open 2021 Leylah Fernandez ha subito una sconfitta contro la qualificata Ana Bogdan nel primo turno del Cleveland Championships. Bogdan, numero 103 del mondo, ha compiuto una clamorosa rimonta, ribaltando un parziale di 1-6 nel primo set per vincere 7-6(2) 6-2. Fernandez, testa di serie numero 2 con una classifica mondiale del 24, ha faticato con 11 doppi falli in una prestazione sottotono. Nonostante avesse servito per il match con un vantaggio di 5-4 nel secondo set, Fernandez non è riuscita a mantenere il servizio, finendo per perdere nel tiebreak.

