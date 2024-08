- Perché così tanti azubis sono scomparsi come mai prima d'ora

Un Regno, no, una Mercedes, per un Apprendista. A febbraio, il Kfz-Mechanikermeister Patrick Lippick di Oberzent, nel land della Hesse, ha fatto scalpore con un'azione che ha coinvolto una storica Mercedes della classe G. Stava cercando due apprendisti e li ha attirati con l'offerta di regalare loro l'auto al momento della firma del contratto. Gli apprendisti avrebbero poi potuto restaurare il veicolo nel loro tempo libero sotto la sua guida nel suo laboratorio. Tutto ciò che dovevano fare era frequentare regolarmente la scuola professionale e superare l'esame finale con un voto migliore di 3. La vettura d'epoca, allora valutata tra i 30.000 e i 40.000 euro, sarebbe stata loro.

300 candidati hanno applicato a Lippick. 20 sono stati invitati per un lavoro preliminare, e ne ha selezionati due, ma uno dei candidati si è ritirato. Il motivo era che la società si sarebbe presto trasferita in Baviera. Lippick ha trovato un apprendista. "Esigiamo solo ciò che era normale per noi," ha detto il 51enne maestro artigiano.

Più di 200.000 Posti di Apprendistato Vuoti

Lippick ha esperienza nel trovare apprendisti. Ha gestito la sua attività di maestro dal 1997. È diventato "progressivamente difficile" trovare apprendisti. Lippick non è solo in questo problema. Lo scorso anno, più posti di apprendistato sono rimasti vuoti che mai prima. Secondo uno studio dell'Istituto per la Ricerca sull' Occupazione, il 35 percento dei posti di apprendistato non è stato riempito. Nel 2010 era il 15 percento.

Altri studi giungono a risultati simili: lo scorso anno, quasi la metà (49 percento) delle aziende non è riuscita a riempire i posti di apprendistato. Si tratta di un nuovo record negativo. Più di un terzo delle aziende ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna domanda. Secondo la Camera di Commercio e Industria Tedesca, che ha raccolto i dati, ciò riguarda circa 30.000 aziende in Germania. A luglio 2024, c'erano 204.000 posti di apprendistato vuoti, con circa 20.000 solo nel settore artigianale, secondo l'Agenzia Federale per il Lavoro.

Il maestro Lippick ha la sua teoria sul perché ci sia penuria di apprendisti. "È un problema autoinflitto delle famiglie dei genitori," crede. "Non hanno più il mestiere nel loro radar. Dicono: 'Impara qualcosa di meglio, non ucciderti.' Puoi fare soldi più facilmente e mandare i figli all'università - indipendentemente dal fatto che ce la facciano o no." Ma il maestro artigiano sottolinea: "Non possiamo tutti sedere al laptop e fare soldi, non funziona. Abbiamo bisogno di alcune persone che lavorano anche con le mani."

Piuttosto all'Università che al Laboratorio o all'Ufficio

In effetti, i giovani in Germania preferiscono andare all'università invece che al laboratorio o all'ufficio dopo la scuola. quasi 2,9 milioni di studenti erano iscritti alle università tedesche nel semestre invernale 2023/24. Circa 1,2 milioni erano in formazione professionale alla fine del 2022. Ci sono più del doppio di studenti che di apprendisti. Il denaro probabilmente gioca un ruolo. L'Ufficio Statistico Federale ha calcolato che i dipendenti a tempo pieno che hanno completato la formazione professionale hanno guadagnato in media 3.521 euro lordi ad aprile 2022. Quelli con un master, un tecnico o un diploma di scuola professionale hanno guadagnato 4.826 euro.

Un titolo di laurea porta un reddito medio di 4.551 euro. E un master di 6.188 euro. Anche per i laureati o abilitati con un dottorato, il reddito medio era così alto come 8.687 euro. Tuttavia, l'Istituto per l'Economia Applicata all'Università di Tubinga ha trovato nel 2019 che i redditi convergono al punto in cui "è altrettanto vantaggioso diventare un maestro artigiano o un tecnico che frequentare l'università".

Più Prestigio con il Diploma di Maturità e l'Università

Ma non si tratta solo di denaro, anche il prestigio gioca un ruolo. Il ricercatore dell'educazione Rainer Dollase dell'Università di Bielefeld ha intervistato 6.500 uomini e donne su quali informazioni considerano importanti per valutare gli altri. I rispondenti hanno costantemente classificato i seguenti sei fattori in questo ordine: diploma di scuola, professione, età, genere, nazionalità e religione. "Per molti, l'educazione sembra ancora iniziare con il diploma di maturità," si è lamentato Josef Kraus, autore e ex presidente dell'Associazione dei Maestri Tedeschi, in una conferenza di esperti sul tema "Glut di accademici contro scarsità di manodopera qualificata".

In effetti, molti si iscrivono all'università anche se non sono interessati alla materia. "Molti non vogliono veramente un'educazione accademica autentica - vogliono rispetto e prestigio," scrive Dollase. Questo falso snobismo educativo ha conseguenze: quasi un terzo (28 percento) abbandona il suo corso di laurea.

Questo snobismo educativo è diffuso e evidente quando i giornali locali pubblicano solo i nomi di coloro che hanno superato il diploma di maturità, come se fosse l'unico diploma degno di riconoscimento pubblico. È evidente quando Dirk Rossmann, uno dei più ricchi uomini della Germania, viene intervistato e gli viene chiesto se rimpiange di non avere un diploma di maturità, come è successo di recente. Tali domande implicano che non avere un diploma di maturità sia un difetto.

Rossmann ha costruito un impero dopo aver completato un apprendistato come farmacista. Robert Geiss ha fondato l'azienda di moda Uncle Sam dopo aver lasciato la scuola con la Hauptschule. Il resto è storia. Oggi, si può seguire la ricchezza della famiglia in televisione. Rossmann e Geiss sarebbero probabilmente i professori ideali per una lezione ospite di amministrazione aziendale all'università. Lo snobismo educativo ha raggiunto il suo apice nella scandalosa domanda se qualcuno senza diploma di maturità potesse diventare Cancelliere, che i giornalisti hanno chiesto nel 2017 quando Martin Schulz (SPD) era un candidato.

Scarcità di apprendistati peggiora la carenza di manodopera specializzata

I falegnami che possono installare finestre al 20° piano non hanno bisogno di due lingue straniere o di latino. Semplicemente, lasciano la scuola qualche anno prima perché sono urgentemente necessari. La attuale scarsità di apprendistati peggiorerà la già esistente carenza di manodopera specializzata. Mai prima d'ora le persone in Germania hanno dovuto aspettare così a lungo per artigiani. Nella Germania centrale, può volerci anche un mese, a volte addirittura più, perché un artigiano arrivi, come ha scoperto l'MDR.

La stazione ha intervistato 22.000 persone nella Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia sulle loro esperienze. Due su tre imprese artigiane si sono lamentate di non riuscire a coprire i posti vacanti. La situazione è simile anche nell'ovest. Nel più popoloso stato federale della Renania Settentrionale-Vestfalia, le persone devono aspettare in media quasi dieci settimane per trovare un artigiano, secondo la Camera degli artigiani Düsseldorf. Se gli artigiani diventassero ancora più rari, è probabile che superino gli accademici in termini di stipendio. Tuttavia, il numero di esami di maestro sostenuti in 20 anni è passato da 9,3 milioni a 6,9 milioni.

Il maestro dell'automobile Patrick Lippick sta cercando di nuovo due apprendisti nel 2025. "Abbiamo abbastanza lavoro", dice. La sua azienda è una delle poche in Germania che si specializza nella manutenzione della Mercedes G-Class. "Il nostro apprendista impara qui tutto - dalla carrozzeria, alla verniciatura, alla meccanica, all'imbottitura, è coinvolto in ogni aspetto". E l'offerta con la classica Mercedes si applica anche nell'anno successivo.

La attuale scarsità di apprendistati in Germania è un problema significativo, con oltre 200.000 posti vacanti segnalati dall'Agenzia federale per il lavoro nel luglio 2024, tra cui circa 20.000 nel settore degli artigiani. Questa scarsità sta influenzando molte aziende, comprese quelle del mercato di formazione del maestro Lippick nel settore automobilistico.

Di fronte a questa scarsità, molti giovani in Germania optano per l'istruzione universitaria invece di formazione professionale o apprendistati, con quasi 2,9 milioni di studenti iscritti alle università nel semestre invernale 2023/24, più del doppio di quelli in formazione professionale. Questo snobismo educativo, come lo descrive il ricercatore dell'istruzione Rainer Dollase, sta portando a una priorità sbagliata del prestigio rispetto alle competenze pratiche, con il risultato che un numero significativo di studenti universitari abbandona i propri programmi di bachelor e contribuisce alla carenza di manodopera specializzata.

Leggi anche: