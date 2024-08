- Perché così tante persone sono malate in questo momento?

Milioni di famiglie stanno tossendo e starnutendo - anche d'estate. Secondo i calcoli dell'Istituto Robert Koch (RKI), il numero di infezioni respiratorie acute in Germania nelle ultime settimane è stato più alto rispetto al solito per questa stagione, dal lancio del portale GrippeWeb nel 2011. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riferisce che un'ondata di COVID-19 sta attualmente attraversando l'Europa.

Nessuna significativa diminuzione come al solito d'estate

Sul "GrippeWeb", i cittadini possono segnalare direttamente se hanno avuto un'infezione respiratoria nella settimana precedente. Non è necessario registrare il patogeno specifico che ha causato il raffreddore o l'influenza. Secondo l'RKI, si stima che ci siano state circa 3,3 milioni di infezioni respiratorie acute in Germania nella settimana dal 29 luglio al 4 agosto.

Mentre il numero di nuove infezioni stimate è leggermente diminuito rispetto alla settimana precedente, nel complesso c'è stata solo una piccola diminuzione delle infezioni respiratorie rispetto all'inverno, secondo il GrippeWeb.

In passato, la situazione era diversa: di solito, molte meno persone avevano tosse, raffreddori, mal di gola e febbre nei mesi più caldi.

"Ondata estiva di COVID-19"

L'RKI ha pochi dati su quali virus stanno causando i sintomi. Sono stati trovati prevalentemente rinovirus e coronavirus nei campioni. L'influenza e i virus RS non stanno giocando un ruolo significativo al momento.

Tuttavia, l'OMS ha dati da tutta l'Europa, che li porta a parlare di un'"ondata estiva di COVID-19". Negli ultimi due mesi, un numero sempre maggiore di persone si sta recando in ambulatori o in farmacie con COVID-19: la percentuale di pazienti con infezioni respiratorie che hanno COVID-19 è aumentata di cinque volte in quel periodo.

"although the absolute number of cases is lower than during the winter wave," the WHO writes, "people are still being admitted to hospitals due to COVID-19." In Germany, the number of severe acute respiratory infections is at a low level.

Ma perché così tante persone si ammalano di COVID-19? Ciò potrebbe essere dovuto a eventi di massa come grandi tornei sportivi e festival musicali, secondo l'OMS. C'è anche meno concorrenza da parte di altre malattie come l'influenza al momento. Poiché il COVID-19 circola tutto l'anno, si possono aspettare ulteriori ondate in futuro.

"The COVID-19 vaccine booster is still an extremely effective means of reducing the number of hospitalizations and deaths among at-risk patients," the WHO reminds us. This includes older and immunocompromised people, those with multiple underlying conditions, pregnant women, and healthcare workers.

Le vacanze estive possono avere un impatto sia sulle infezioni che sui sistemi di sorveglianza, secondo l'RKI.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) attribuisce l'aumento delle infezioni respiratorie a un'ondata estiva di COVID-19 che sta attualmente attraversando l'Europa, con un maggior numero di persone che si recano in ambulatori o in farmacie con sintomi di COVID-19 nelle ultime due mesi. Nonostante la diminuzione del numero assoluto di casi rispetto all'ondata invernale, le persone vengono ancora ricoverate in ospedale a causa di infezioni respiratorie acute correlate al COVID-19.

Leggi anche: