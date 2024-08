- Perché Aperol Spritz è così popolare <unk> e come mescolare la bevanda correttamente

Il sole attraversa i bicchieri rotondi riempiti con un liquido arancione-giallo, appannati dalla brina del ghiaccio, piccole bolle salgono. Il colore della bevanda ricorda il perfetto tramonto. Una fetta d'arancia e una cannuccia, alla quale sembra che tutta la città stia sorseggiando la sua sete estiva – con Aperol Spritz.

Gianfranco Gurrieri gestisce la Panineria d'artista sul Poelchaukamp a Hamburg-Winterhude insieme alla sua partner Mireen Thimm. Ci sono quasi tanti ponti quanti ristoranti e bar italiani qui, motivo per cui i locali già lo chiamano Piccola Venezia. Gurrieri, un siciliano di nascita, sa esattamente della popolarità di questa bevanda. In una serata di venerdì soleggiata, serve fino a 200 bicchieri di Aperol Spritz: "I nostri clienti sono pazzi per l'Aperol Spritz. Rappresenta uno stile di vita, l'Italia, la Dolce Vita."

Aperol: la ricetta non è cambiata dal 1919

L'Aperol Spritz è il drink alla moda per eccellenza, nessun'altra bevanda plasma il paesaggio delle caffetterie, bar e ristoranti tedeschi come l'aperitivo amaro, servito per la prima volta oltre 100 anni fa e diventato subito un successo. Oggi, il cocktail è tra i drink più venduti al mondo. Secondo Statista, nel 2023 sono state vendute globalmente circa 9,6 milioni di unità di Aperol, ciascuna da 9 litri. Questo lo rende il digestivo più venduto al mondo. Il successo dell'Aperol è merito di due fratelli italiani: Silvio e Luigi Barbiere hanno sviluppato l'Aperol esclusivamente per una fiera internazionale a Padova nel 1919. Da allora, la ricetta non è cambiata.

Una storia completamente semplice, ma lì risiede il suo fascino. L'Aperol, che oggi appartiene al gruppo Campari, è un distillato di rabarbaro, cinchona, gentiana gialla, arancia amara e erbe aromatiche. L'aroma: amaro-dolce. Per il classico Aperol Spritz, viene miscelato con Prosecco, acqua tonica e ghiaccio. Una fetta d'arancia completa la bevanda. Non da Gurrieri: "Da noi, solo Prosecco va con l'Aperol – niente acqua tonica – e tanto ghiaccio, ghiaccio con un buco," dice il gestore del bar dell'Aperitivo. "È come con il cibo: se gli ingredienti sono cattivi, il cibo non ha buon sapore. È lo stesso con l'Aperol Spritz. Servono un buon Prosecco, secco, fortemente frizzante, altrimenti non ha buon sapore."

Meravigliosamente adatto per il "day drinking"

Il nome Aperol deriva dal francese e si basa sulla parola "aperitivo". Lo spirito dovrebbe stimolare l'appetito, motivo per cui la bevanda è anche ottima come drink di giorno prima dei pasti. Il "New York Magazine" ha titolato una volta che lo Spritz è completamente solido e meravigliosamente adatto per il "day drinking". E infatti: la bevanda non manca di robustness. Non è troppo complicata, non è la migliore bevanda, ma semplice.

Lo Spritz, anche noto come Sprizz o Veneziano, probabilmente risale alla bevanda austriaca "Gespritzer". Con questo si intendono le bevande miscelate a base di vino e acqua minerale. Gli italiani del nord hanno semplicemente preso in prestito il termine per i loro scopi. E così i tedeschi hanno adottato la bevanda: quasi un drink tedesco, lo chiamiamo qui affettuosamente il piccolo Apero. La bevanda rappresenta per i tedeschi un sentimento di vacanza italiana - forse ogni sorso della bevanda amaro-dolce soddisfa la nostalgia di essere un po' italiani. Ogni anno, nuove varianti cercano di superare la classifica dei bestseller: Campari Spritz, Limoncello Spritz e, da un po', la nuova scoperta Sarti Spritz, una liqueur di frutta a base di mango, frutto della passione e arancia rossa. Ma uno è troppo amaro, un altro troppo dolce o artificiale. "L'Aperol Spritz rimane imbattuto come numero uno," dice Gurrieri.

L'Aperol Spritz come bevanda per la classe media, per le persone dalla campagna alla grande città, la Volkswagen tra le bevande. Una bevanda che la società ha concordato. Un'importazione dal paese campione del mondo dell'arte culinaria e dell'arte della tavola. Siamo sinceri: l'Italia è sempre di moda.

Leggi anche: