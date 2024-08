Per vent'anni, l'individuo sospettato ha prestato servizio nel settore delle forze dell'ordine come agente di polizia.

Autorità statunitensi in Ohio celebrano un importante successo: le informazioni provenienti da Facebook aiutano a localizzare un sospetto legato a un omicidio del 2000 in Butler County. Il principale sospetto, ora residente in Messico, è entrato nelle forze dell'ordine.

Il bersaglio a lungo ricercato di un'indagine per omicidio del 2000 in Butler County, Ohio, è stato catturato. Antonio R. è accusato di aver sparato a un uomo di 25 anni nel 2004. Dopo l'evento, è fuggito in Messico, come confermato dagli investigatori degli Stati Uniti in un comunicato ufficiale. La sua cattura è avvenuta di recente in Messico. Gli investigatori hanno espresso shock nel scoprire che R. aveva rejoint la polizia locale.

Secondo il comunicato stampa, dopo l'arresto di R. in Messico, è stato trasferito ad agenti degli Stati Uniti con sede a Città del Messico. Successivamente, è stato estradato a Cincinnati, dove è stato incriminato per omicidio. Antonio R., anche noto come "El Diablo" dalle autorità statunitensi, è ora detenuto nella prigione della contea di Butler.

Il sospetto avrebbe litigato con la vittima, Benjamin B., in un bar locale il 19 dicembre 2004, secondo WKRC, un'affiliata CBS locale. La discussione è degenerata fuori dal bar, portando R. a estrarre una pistola e sparare a B., colpendolo in faccia. Le telecamere di sorveglianza avrebbero registrato l'incidente e ci sarebbe stata la prova che R. aveva acquistato i proiettili letali in un Walmart.

"Abbiamo avuto prove sufficienti per fare un arresto", ha commentato Mark Henson, un detective che lavorava al caso nel 2004. "Abbiamo solo bisogno di trovarlo". Tuttavia, trovare R. si è rivelato un compito difficile. Inizialmente, è fuggito in New Jersey prima di stabilirsi in Messico. Il suo nome è comparso sulla lista dei "Cercati" nella contea di Butler e è diventato il protagonista di un episodio di "America's Most Wanted", ma questi sforzi non sono riusciti a portarlo alla cattura per 20 lunghi anni.

Quest'anno, gli investigatori sono finalmente riusciti a fare progressi nel caso. Gli indizi di Facebook hanno portato a R., che sarebbe residente nello stato messicano di Oaxaca e avrebbe lavorato come poliziotto. "Non potevo crederci. 'Oh mio Dio, eccolo lì'. Era invecchiato un po', ma era lui", ha detto Paul Newton, che ha lavorato al caso e ora lavora per l'ufficio del procuratore della contea di Butler.

Al suo arrivo all'aeroporto di Cincinnati dopo l'arresto, R. è stato accolto dai media. Quando gli è stato chiesto perché fosse diventato un poliziotto, ha risposto in spagnolo: "Volevo aiutare le persone in Messico". Quando gli è stato chiesto dell'incidente di sparatoria del 2000, R. ha negato ogni coinvolgimento.

