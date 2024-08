Per Undav, il VfB Stuttgart sta spingendo il suo limite.

Havelse, Braunschweig II, Meppen, Union Saint-Gilloise, Brighton, VfB Stuttgart: il percorso di Deniz Undav nella carriera è tutto fuorché ordinario. Dopo aver ricevuto una nomination per l'UEFAdom, è ancora incerto come proseguirà la favola del calcio. Ora c'è finalmente una decisione.

Deniz Undav ha sfoggiato un sorriso di sollievo mentre presentava la maglia con la fascia rossa tra il CEO Alexander Wehrle e il direttore sportivo Fabian Wohlgemuth. "È sempre stato il mio desiderio restare al VfB. È una grande sensazione che l'attesa sia finalmente finita e sono tornato qui," ha detto il calciatore, dopo che una lunga trattativa è giunta al termine e ha firmato un contratto triennale fino al 2027.

Il VfB Stuttgart, il vicecampione, ha fatto di tutto per trattenere il beniamino del pubblico. Gli Svevi pagheranno fino a 30 milioni di euro per Undav al Brighton & Hove Albion. A 28 anni, è il trasferimento più costoso della storia del club. Solo alcune settimane fa, il VfB ha pagato 21 milioni di euro per Ermedin Demirovic al FC Augsburg.

"Deniz ha raggiunto cose straordinarie nel suo primo anno a Stoccarda. Deniz è un tipo che ispira e è importante per la coesione del team. Sportivamente e extracurriculari, è diventato rapidamente un'icona di identificazione per noi", ha elogiato Wohlgemuth. Per questo, il VfB ha "entrato economicamente una nuova dimensione".

Undav è stato prestato dal Brighton lo scorso estate - e ha sfondato sotto la guida dell'allenatore Sebastian Hoeneß. Con i suoi 19 contributi in 33 partite, è diventato un calciatore della nazionale e partecipante all'UEFAdom sotto Julian Nagelsmann. Soprattutto, però, si è fatto strada nel cuore dei tifosi con il suo modo di fare spensierato e aperto in poco tempo.

Undav deluso da Brighton

Più volte Undav ha sottolineato quanto avrebbe voluto restare a Stoccarda. "Mi amano", ha detto di nuovo questa settimana. Ma il Brighton ha esitato fino alla fine, cosa che Undav ha criticato. "Non è successo nulla per un anno", ha detto, "non ho ricevuto davvero alcun apprezzamento dal Brighton lo scorso anno. Nessuno si è preso cura di me".

Il VfB, invece, si è preso cura di lui. Dopo la partenza del goleador Serhou Guirassy al Borussia Dortmund, la permanenza dell'attaccante è ancora più importante per il vicecampione. Di conseguenza, il VfB era anche disposto a investire una (grande) parte dei ricavi attesi dalla Champions League per Undav. Tra una settimana e mezzo (17 agosto), il VfB affronterà il campione Bayer Leverkusen nella finale della Supercoppa, e la nuova stagione di Bundesliga inizierà una settimana dopo. E con Undav.

Leggi anche: