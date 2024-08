- Per un quarto di secolo le api hanno prodotto miele all'aeroporto di Amburgo.

Ronzio di Felicità all'Aeroporto di Amburgo: Le api hanno attivamente svolazzato per 25 anni nell'area dell'aeroporto, producendo delizioso miele. Inoltre, agiscono come "bio-sensori", ha rivelato l'aeroporto. "Miele, cera e polline offrono ulteriori dati sulla qualità dell'aria oltre alle letture ufficiali." Secondo Ingo Fehr, l'apicoltore dedicato dell'aeroporto, le api hanno accumulato abbastanza nettare negli ultimi 25 anni per riempire circa 15.000 vasetti di miele.

Non sono solo queste 200.000 api e più che si dedicano a esercizi di decollo e atterraggio sulla vegetazione dell'aeroporto. "Il progetto api selvatiche, un'iniziativa dell'aeroporto in collaborazione con la Fondazione per la Fauna Tedesca, celebra ora il suo decimo anniversario." Il suo scopo è estendere lo spazio vitale per gli insetti, una popolazione che sta progressivamente vacillando verso l'estinzione.

