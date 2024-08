- Per un anno intero, ha trascurato i suoi doveri di lavanderia.

Channing Tatum, a 44enne, non è un grande fan del bucato. Invece di farlo, ha optato per un anno di scorta di T-shirt fresche, come ha confessato in un'intervista a "GQ". "Lo odio più di quanto possa esprimere," ha dichiarato nel video.

"L'anno della T-shirt bianca immacolata"

"Ho avuto un anno che ho battezzato 'l'anno della T-shirt bianca immacolata', e sono piuttosto sicuro di aver saltato il bucato quell'anno e di aver indossato solo le mie nuove T-shirt bianche," ha ammesso l'attore. All'epoca, Tatum non era ancora sotto i riflettori. "Ho pensato, 'Posso indossarla due volte a settimana. Sarà fantastico.' L'anno della T-shirt bianca immacolata - 1999 o 2000," ha ricordato.

Anche oggi, Tatum viene spesso visto con il suo amato capo. "È solo un pezzo senza tempo," ha spiegato il suo affetto per la semplice canotta. Ha anche menzionato che i top senza maniche a coste hanno un posto speciale per lui. Nel video, ha ammesso di avere dei pantaloni che ha da quando aveva 18 anni. "Ci sono cresciuto in molti modi," ha iniziato. "Ho costruito case con questi e ora sono i miei vestiti comodi," ha continuato a parlare del suo attaccamento ai suoi pantaloni preferiti.

Indossa il suo pezzo preferito in "Blink Twice"

In "Blink Twice", Tatum non ha dovuto separarsi dalle sue T-shirt preferite. Nel trailer del suo ultimo progetto, l'attore principale è visto indossare una canotta bianca a coste. Nel film, diretto dalla sua fidanzata Zoe Kravitz (35), interpreta il ruolo del miliardario tecnologico Slater King. Il thriller misterioso è uscito nelle sale tedesche lo scorso giovedì (22 agosto). A livello globale, ha incassato $14 milioni nel suo weekend di apertura, secondo Box Office Mojo.

