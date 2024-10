Per tutta la durata del conflitto, secondo i rapporti ucraini, oltre 660.000 militari russi sarebbero morti.

15:14 Un attacco di droni russi causa una vittima in Ucraina

Un attacco di droni russi in Ucraina ha causato almeno una vittima. Un 49enne ha perso la vita quando il suo veicolo è stato colpito da un drone nella regione di Kharkiv, come dichiarato dal governatore Oleh Syniehubov. Inoltre, le autorità ucraine hanno segnalato danni a un gasdotto a Odessa e un incendio in un magazzino. La forza aerea ucraina ha dichiarato che le forze russe hanno lanciato 87 droni e razzi, con 56 droni e due razzi abbattuti. Tuttavia, 25 droni sono scomparsi dai radar "probabilmente a causa dei missili della difesa aerea".

14:26 Krenz concorda con Schröder sulla Ucraina

L'ex Segretario Generale del SED e Presidente del Consiglio di Stato della DDR Egon Krenz vede l'ottima performance dell'AfD e della BSW nelle elezioni statali di settembre nell'est come un richiamo per le trattative per porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina. "Il messaggio di questi eventi è: Dateci retta finalmente! Vogliamo la pace. Vogliamo vivere, non morire", ha detto Krenz al "Tagesspiegel" durante un evento "75 anni della DDR" a Berlino, come riportato dall'edizione online del giornale. Krenz ha elogiato le chiamate dei primi ministri della Sassonia e del Brandeburgo, Michael Kretschmer e Dietmar Woidke, nonché del capo della CDU della Turingia, per un maggiore impegno diplomatico per risolvere il conflitto ucraino.

L'87enne, che una volta era il vice, il confidente e il successore di Erich Honecker, ha anche sostenuto la posizione di Schröder sulla guerra della Russia contro l'Ucraina. "Penso che abbia una buona posizione. Sono d'accordo con lui su questo", ha detto Krenz. Krenz e Schröder hanno una lunga storia insieme, avendo incontrato a Bonn nel 1980 e a Berlino Est nel 1981. All'epoca, Krenz era a capo dell'organizzazione giovanile comunista FDJ, mentre Schröder era il presidente dei Giovani Socialisti.

13:52 La strategia dell'Ucraina: cedere territorio

L'Ucraina sta adottando una strategia descritta da Mykola Bielieskov, analista militare dell'Istituto di Studi Strategici statale ucraino, come "scambiare spazio per le perdite" sul "New York Times". Ciò implica la resa di città assediate dopo aver inflitto il massimo delle perdite alle persone e ai materiali russi. "Si tratta di quanto perdono prima di rendersi conto che è inutile", dice Oleksandr Solonko, membro del 411° battaglione di droni ucraino. A causa degli attacchi persistenti, alcuni comandanti ucraini preferiscono "abbandonare una posizione o un insediamento se ciò riduce le proprie perdite di personale".

13:14 La Russia priorizza la protezione del ponte di Crimea rispetto al proprio territorio

Il portavoce della Marina ucraina, Dmytro Pletenchuk, commenta la consegna dei missili antiaerei S-300 nella zona del ponte di Crimea sulla TV channel Espreso. "Hanno bisogno di rifornire le loro scorte", dice Pletenchuk. "I russi hanno effettivamente deployato un notevole numero di grandi sistemi antiaerei lì. E non lo fanno senza motivo. Hanno bisogno di missili, non è un caso". La Russia sta prioritizzando la protezione del ponte di Crimea rispetto ad alcuni "oggetti non meno importanti sul territorio della Federazione Russa stessa", dice il portavoce. Il ponte ha una funzione più ideologica che puramente logistica, aggiunge. L'obiettivo dell'Ucraina è distruggere permanentemente il ponte di Crimea, ma finora non è stato raggiunto a causa della sua buona protezione. La struttura è stata danneggiata due volte dagli attacchi.

12:48 Merz: se l'Occidente si ritira, la Russia pretenderà di più

Il leader della CDU Friedrich Merz avverte in un articolo ospite per "Focus" che non si deve essere ingannati o sedotti dal carattere di questa guerra. "Putin sta distruggendo un ordine politico in Europa che abbiamo costruito con la Russia, non contro la Russia, dopo il 1990", scrive. Né l'Europa né la NATO hanno commesso alcuna violazione o infrazione dei trattati che giustificherebbero anche lontanamente una guerra contro l'Ucraina, sostiene Merz. Se l'Ucraina rimane risoluta e l'Occidente continua a sostenerla, la Russia si renderà conto che la violenza militare ulteriore è inutile, dice. Tuttavia, se l'Occidente si ritira, "la Russia avrà vinto e pretenderà di più".

12:14 L'attivista Dadin ucciso in Ucraina

L'attivista russo Ildar Dadin è stato apparentemente ucciso mentre sostiene l'esercito ucraino. È stato apparentemente ucciso durante i combattimenti per la regione di Kharkiv, come dichiarato dalla giornalista Xenya Larina sulla piattaforma X. Non c'è stata alcuna conferma ufficiale da Kyiv. Dadin è stato condannato a tre anni di prigione in Russia nel 2015 per aver partecipato a ripetute manifestazioni non autorizzate. Aveva dimostrato pacificamente contro le politiche del Cremlino. La sua condanna è stata rivista dopo 15 mesi e rilasciato. Nel 2023, è andato in Ucraina e si è unito al Corpo Volontario Russo per combattere contro la Russia nella guerra.

11:34 Il 60° Brigata ucraina condivide il video di un attacco riuscito con un drone a un carro armato russo

Il 60° Brigata dell'Ucraina ha condiviso un video, sostenendo di mostrare la distruzione di un carro armato russo utilizzando un drone nella regione di Donetsk. Il video mostra l'attacco del drone che causa un'esplosione estrema, facendo volare via la torretta del carro armato:

11:06 Numerosi morti e feriti tra i civili negli attacchi russi

Almeno quattro civili sono stati uccisi e almeno 30 feriti negli attacchi russi ieri in Ucraina, secondo il "Kyiv Independent".

10:33 Wuhledar Difensore's Report: Netta Superiorità Artiglieristica RussaSecondo i resoconti ucraini, il vantaggio di munizioni d'artiglieria è attualmente di 3 a 1 a favore dei russi. Tuttavia, un soldato della 72ª Brigata, che ha difeso Wuhledar fino al suo recente ritiro, riferisce un rapporto peggiore riguardo al numero di sistemi d'artiglieria. Alla fine dell'estate, i russi avevano un vantaggio schiacciante di 10 a 1 nei sistemi d'artiglieria intorno a Wuhledar. Il soldato è stato citato mentre diceva al "New York Times": "Come può uno dei nostri sistemi d'artiglieria resistere contro 10 dei loro?". Ha anche informato il giornale che le forze russe potrebbero sopraffare la difesa ucraina se si concentrassero in un'area specifica.

09:59 Attacchi di Droni e Missile Russi sull'UcrainaSecondo l'aeronautica ucraina, la Russia ha lanciato 87 attacchi con droni durante la notte. Quattro missili sono stati intercettati, ha annunciato l'aeronautica su Telegram. La difesa aerea ucraina è riuscita a abbattere 56 droni e due missili. Si ipotizza che i restanti 25 droni siano stati probabilmente abbattuti con mezzi di guerra elettronica.

09:13 Il Primo Ministro Danese Si Scusa per il Ritardo nella Consegna dei Caccia F-16 all'UcrainaUn video in circolazione sui canali ucraini mostra il Primo Ministro danese Mette Frederiksen che si scusa con l'Ucraina al Forum GLOBSEC per il ritardo nella consegna dei caccia F-16. Voleva consegnarli all'inizio della guerra, ma ci sono state ancora lunghe discussioni sul fatto che fosse una buona idea, ha detto. La Danimarca ha promesso all'Ucraina un totale di 19 caccia, ma c'è una mancanza di piloti e un tempo di addestramento esteso necessario. Solo pochi F-16 sono stati schierati nel paese finora, che sono stati consegnati quest'estate. L'invasione russa è iniziata a febbraio 2022. La Danimarca è spesso in prima linea per le consegne di armi, mentre altri paesi tendono ad essere più cauti.

08:31 "Kyiv Post": Vari Ufficiali Nordcoreani Uccisi in Attacco con RazziSecondo un recente rapporto del "Kyiv Post", più di 20 soldati, compresi sei ufficiali nordcoreani, sono stati uccisi in un attacco con razzi vicino alla Donetsk occupata dai russi giovedì. Secondo una fonte di intelligence, erano lì per consultarsi con i loro colleghi russi e dimostrare l'addestramento del personale prima dell'attacco.

07:50 Ucraina: Vari Punti di Combattimento Russi Distrutti - con Missili Storm ShadowLo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina riferisce la distruzione di tre punti di combattimento delle 35ª e 27ª brigate corazzate e della 2ª armata combinata delle truppe russe. "Le operazioni offensive sono state condotte dalle unità dell'Aeronautica e dalle truppe missilistiche e d'artiglieria delle Forze Armate dell'Ucraina in collaborazione con altri componenti delle forze di difesa. Gli attacchi sono stati condotti utilizzando missili Storm Shadow e GMLRS." L'Ucraina ha utilizzato lo Storm Shadow britannico da tempo, ma secondo le dichiarazioni ufficiali, non la versione a lungo raggio, che non è ancora stata approvata. GMLRS può essere lanciato dai lanciarazzi multipli HIMARS e ha un raggio di circa 70 chilometri.

07:04 ISW: Gli Effort Russi di Reclutamento Meno Fruttuosi, Ostacolati da Limiti

Il Cremlino pianifica di continuare a fare pagamenti sostanziali ai nuovi recluti che firmano contratti militari con il Ministero della Difesa nei prossimi anni. Tuttavia, l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) riferisce che gli attuali sforzi di reclutamento stanno producendo meno risultati e l'aumento significativo degli incentivi finanziari suggerisce che "gli attuali sforzi di reclutamento sono insufficienti per sostenere la continua generazione di nuove forze su cui l'esercito russo si basa per mantenere il suo ritmo offensivo in Ucraina". L'ISW stima che ci siano limiti a medio e lungo termine per quanti recluti la campagna di mobilitazione russa possa generare e "i rafforzati incentivi finanziari sono improbabili a risolvere significativamente questi limiti".

06:20 Esperto di Russia Vede il Paese di Fronte a Gravi Sfide e Opportunità per la Controffensiva Ucraina

Lo storico militare Mark Galeotti scrive in un articolo ospite del "Sunday Times" che l'Ucraina, equipaggiata con nuove armi, può assemblare brigate per lanciare una vasta offensiva entro il 2025. Simultaneamente, Galeotti ritiene che ci sia spazio per l'utilizzo di armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow. E anche senza di loro, Kyiv sta già efficacemente utilizzando i propri razzi e droni in una campagna contro i depositi di munizioni russe. Nel frattempo, sta diventando sempre più difficile per la Russia reclutare soldati nonostante i generosi pagamenti, con una grave carenza di manodopera nel paese e scorte di attrezzature militari in calo. Galeotti vede le principali minacce per l'Ucraina nel rafforzamento delle forze nell'UE che si oppongono al sostegno all'Ucraina e una possibile vittoria elettorale di Donald Trump negli Stati Uniti.

05:40 Cinque Repubblicani Visita l'Ungheria, Avvertono di Ulteriori DriFT verso la Russia

Cinque senatori repubblicani degli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per i crescenti legami dell'Ungheria con la Russia e la maggiore cooperazione con la Cina dopo la loro visita nel paese. La delegazione era composta dai senatori repubblicani Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn e John Goven. Il senatore Jerry Moran ha espresso preoccupazione per i crescenti legami dell'Ungheria con la Russia e l'erosione delle sue istituzioni democratiche in una dichiarazione, invitando una maggiore coordinazione tra l'Ungheria e i suoi alleati. "È nel nostro interesse comune che i nostri paesi lavorino strettamente insieme. Invitiamo l'Ungheria ad ascoltare gli avvertimenti dei suoi alleati e a rispondere". L'Ungheria è un importante alleato della Russia all'interno dell'UE. Il Primo Ministro Orban ha ripetutamente bloccato gli aiuti all'Ucraina, sostenuto i negoziati e spesso fatto eco agli argomenti del Cremlino. L'Ungheria ha condannato la guerra ma ha rifiutato di fornire armi all'Ucraina.

Le forze di difesa aerea ucraine hanno apparentemente respinto un attacco aereo russo su Kyiv, secondo i resoconti del canale Telegram dell'esercito ucraino. Non sono stati forniti dettagli specifici.

01:58 L'Ambasciatore Russo negli USA Lascia l'Incarico per Mosca

23:46 Ucraina: Esecuzioni di massa di prigionieri di guerra - 93 soldati uccisi

Si diffondono voci che l'Ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, stia per concludere il suo mandato. Stando a un portavoce del Ministero degli Esteri, sarebbe in procinto di fare ritorno a Mosca. L'agenzia di stampa Interfax conferma la prossima partenza dell'ambasciatore. Al momento, non ci sono dettagli chiari riguardo alle ragioni del suo ritorno. Antonov ha assunto il suo incarico a Washington nel 2017.

22:14 Possibili concessioni territoriali da Kiev per l'adesione alla NATO?

here.

Il desiderio di Kiev di recuperare i territori occupati dalla Russia rimane invariato. Tuttavia, persistono sfide come la scarsità di manodopera, risorse e supporto dall'alleanza occidentale. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy suggerisce che Kiev sta preparando "movimenti significativi" nelle trattative con Washington e altri membri dell'alleanza per l'incontro del Contact Group a Ramstein l'11 ottobre. Secondo il "Financial Times", la nuova strategia dell'Ucraina prevede di cercare il sostegno militare e diplomatico dei propri alleati per spingere la Russia a impegnarsi in un dialogo. I diplomatici occidentali e gli ufficiali ucraini credono che solide garanzie di sicurezza potrebbero gettare le basi per un accordo negoziato, con la Russia che mantiene l'influenza sui territori ucraini che attualmente occupa, sia de facto che de jure. Le discussioni riguardano anche la possibilità che l'Ucraina entri a far parte della NATO nell'ambito dell'accordo.

21:23 Analisti: le perdite russe triplicate, l'Ucraina attende le consegne dei carri armati

La Russia starebbe subendo tre volte più perdite di equipaggiamento rispetto all'Ucraina e starebbe esaurendo le scorte di equipaggiamento dell'era sovietica a un ritmo allarmante, mentre fatica a rifornirle. Jakub Janowski, analista dell'unità di intelligence open source Oryx di Praga, ha spiegato che, sebbene la Russia abbia un vantaggio in termini di potenziale di mobilitazione, forza lavoro e capacità di produzione, le sue perdite sono significative. Konrad Muzyka, direttore di Rochan Consulting della Politechnika di Varsavia, ha messo in guardia sul fatto che la Russia attualmente ha un vantaggio grazie alla sua grande forza lavoro, potenza di fuoco e potere industriale. Tuttavia, se l'Occidente rafforza il proprio sostegno, la Russia potrebbe ancora incontrare problemi. Nel frattempo, l'Ucraina attende ancora la consegna dell'arsenale militare promesso, compresi 280 carri armati, 480 veicoli da combattimento corazzati, 1200 veicoli per il trasporto delle truppe e 180 veicoli d'artiglieria mobile, secondo i dati di Oryx.

20:34 L'Ucraina annuncia l'abbattimento di un bombardiere russo, le immagini mostrano i resti

Le forze ucraine affermano di aver abbattuto con successo un aereo da guerra russo. Il bombardiere sarebbe stato abbattuto sabato vicino a Kostiantynivka, nella provincia di Donetsk, secondo il capo dell'amministrazione militare della città. Le immagini mostrano i resti di un aereo distrutto che è precipitato su un edificio residenziale, appiccando un incendio.

qui.I precedenti sviluppi possono essere trovati qui.

Il Presidente del Consiglio potrebbe svolgere un ruolo significativo nella mediazione di una risoluzione pacifica del conflitto ucraino, data l'istanza di maggiori sforzi diplomatici da parte dei leader politici come Egon Krenz e Michael Kretschmer.

Il Presidente del Consiglio potrebbe anche esprimere preoccupazioni per gli attacchi incessanti dei droni russi in Ucraina, sostenendo sistemi di difesa aerea potenziati e un intervento internazionale per proteggere le vite civili e le infrastrutture critiche.

Previous developments can be found here.

Leggi anche: