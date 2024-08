Per Trump, la pancetta sta andando al cielo

Tutto sta diventando più costoso, dice Donald Trump. E la colpa è di Kamala Harris. Con affermazioni audaci sui prezzi alimentari in aumento, l'ex presidente attacca la candidata democratica e distorce i fatti.

Durante la sua conferenza stampa, il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump era circondato da un decoro insolito: tavoli pieni di cibo, tra cui salsicce, biscotti, pane e cereali per la colazione, erano posti ai lati dell'ex presidente. I beni erano destinati a sottolineare visivamente le lamentele di Trump sui prezzi al consumo in rapido aumento.

Dietro il cibo c'erano cartelli che mostravano gli aumenti di prezzo di vari prodotti. Trump ha ignorato inizialmente i prodotti e i cartelli, indicandoli solo a metà della sua conferenza stampa di circa 80 minuti. "Guardate qui, le uova sono aumentate del 46 percento, wow!" ha detto il candidato repubblicano alla presidenza.

Trump si è anche lamentato: "Il bacon è alle stelle!" - facendo riferimento al prezzo del bacon. Sembrava soddisfatto dei cereali Cheerios. "Non ho visto i Cheerios da tanto tempo," ha detto, "Me li porterò a casa," ha detto il miliardario di 78 anni.

Per l'inflazione che era salita notevolmente sotto il presidente Joe Biden ma è poi scesa around al tre percento, Trump ha incolpato la sua rivale alle elezioni Kamala Harris nella sua conferenza stampa al suo club golfistico nello stato del New Jersey.

Trump distorce i fatti

La democratica aveva annunciato che, se eletta, avrebbe iniziato a combattere l'inflazione dal suo primo giorno in carica - ma il primo giorno per Harris era "tre anni e mezzo fa," ha detto Trump, facendo riferimento al suo tempo come vicepresidente. "Dove è stata? E perché non l'ha fatto?"

All'inizio della sua conferenza stampa, Trump ha anche letto un elenco di aumenti di prezzo per vari prodotti. In seguito, ha accusato Harris di aver causato un "disastro" per gli Stati Uniti e il mondo con la sua politica economica.

Tuttavia, il candidato repubblicano alla presidenza ha distorto i fatti qui. Harris vuole solo mirare ai "prezzi eccessivi" e "profitti aziendali eccessivi" nel settore alimentare. E lo sviluppo dei prezzi del bacon è lontano dall'essere drammatico come Trump descrive. Mentre i prezzi del bacon sono saliti del 30 percento al culmine dell'amministrazione Biden, sono poi scesi around al 11 percento. Attualmente, i prezzi del bacon sono solo del 2 percento superiori al picco durante la presidenza di Donald Trump.

Come vicepresidente, Harris non ha ancora giocato un ruolo di primo piano nella politica economica. Il candidato alla presidenza era atteso per presentare il suo programma economico nel pomeriggio di venerdì, con la riduzione dei costi della vita come priorità.

Mentre le elezioni del 2024 si avvicinano, entrambi i candidati mettono in evidenza le loro politiche economiche e affrontano gli aumenti dei prezzi, con Trump che si concentra sul ruolo di Harris nell'inflazione e Harris che sottolinea il suo piano per ridurre i costi della vita per gli americani.

