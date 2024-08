- Per questo motivo, si impegna con il suo nuovo personaggio televisivo.

Il personaggio di Lea, interpretato da Sina-Valeska Jung, si congeda per le vacanze il 28 agosto. Tuttavia, i telespettatori di Sat.1 possono continuare a godersi una serie serale grazie a "La clinica dello Spreewald". Questa nuova serie drammatica medica inizierà ad essere trasmessa dal 29 agosto alle 19. In questa serie, Lea, una donna forte e traumatizzata, si trasferisce da Amburgo allo Spreewald, nella parte sudorientale del Brandeburgo, dove lavora alla clinica dello Spreewald. Durante il suo soggiorno, incontra diversi personaggi, tra cui la giovane infermiera Nico (Isabel Hinz), la direttrice della clinica Dr. Barbara Berg (Muriel Baumeister), il bel dottore Erik (Daniel Buder) e Paul Menke (Daniel Scholz), il padre biologico di sua figlia che ha dato in adozione.

In un'intervista con spot on news, Jung parla del suo ruolo di Lea, rivelando gli aspetti emotivi e le esperienze di riprese nello Spreewald, che sono state sfidanti a causa della presenza di zanzare. La serie presenta Lea come una donna forte alla ricerca di risposte sul suo passato e sulla sorte della figlia. Viene anche descritta come un medico compassionevole e dedito che prospera in un ambiente collaborativo.

Come protagonista femminile forte, quali qualità possiede Lea che la rendono intrigante per il pubblico?

Jung: Lea è una donna resistente con un passato traumatico. A 16 anni, è stata costretta a dare via sua figlia. È determinata a confrontarsi e guarire dal dolore viaggiando nello Spreewald per trovare il padre biologico della figlia. La sua storia è la base della serie, rivelando che Lea deve sopravvivere e scoprire se stessa nello Spreewald. Con il tempo, si riconcilia con la figlia perduta e apprezza il calore delle persone dello Spreewald, la sua nuova professione e i suoi profondi legami familiari.

Quali sfide affronta Lea durante la sua transizione da Amburgo allo Spreewald?

Jung: Il significativo cambiamento dal vivere in una città animata a un villaggio tranquillo offre a Lea una miriade di nuove opportunità e esperienze. Nonostante le sfide, arriva ad apprezzare il calore delle persone, la comunità unita e la bellezza naturale straordinaria dello Spreewald.

Se ti trovassi in una situazione simile, considereresti di trasferirti in un piccolo paese come lo Spreewald?

Jung: Anche se attualmente apprezzo la vita in città, che offre un mix di attività urbane e vicinanza alla natura, non posso escludere la possibilità di vivere un giorno nello Spreewald.

Quanto è empatica e coinvolta Lea nel trovare la figlia scomparsa?

Jung: Come madre, Lea porta un amore indomabile per sua figlia, e l'idea di essere separata da lei è insopportabile. Abbraccia completamente l'opportunità di ricollegarsi con la figlia, guidando le sue azioni per tutta la serie.

Oltre al suo ruolo di medico e alla sua ricerca della figlia, quali prospettive romantiche incontra Lea nello Spreewald?

Jung: Speculare sulla vita sentimentale di Lea dovrà attendere mentre la storia si svolge, rivelando nuove dinamiche e intriganti connessioni amorose.

Cosa ti ha attirato nello Spreewald durante le riprese della serie e avevi un legame precedente con la regione?

Jung: Ho avuto la fortuna di visitare lo Spreewald in precedenza durante un viaggio in famiglia con mia figlia, e i ricordi sono rimasti con me mentre iniziavamo a girare. La bellezza incantata dell'area e l'opportunità di esplorare i suoi canali e paesaggi mentre lavoravamo hanno reso l'esperienza veramente indimenticabile. Il lavoro ha presentato un equilibrio unico di intensità e tranquillità, rendendo l'intero viaggio un'esperienza memorabile.

Si sono verificati incidenti o momenti indimenticabili durante il processo di ripresa?

Jung: Un problema notevole sono state le zanzare, che a volte si sono dimostrate particolarmente ostinate. Durante una scena all'aperto, una zanzara è riuscita a posarsi sul mio labbro. Pochi istanti dopo, il mio collega Daniel Buder è riuscito a espellere l'insetto senza toccarmi, lasciandomi con una cicatrice sul labbro.

Nonostante il piccolo inconveniente, il fascino e il fascino dello Spreewald hanno evidenziato i piaceri dell'esperienza, attirandomi ancora di più nella sua bellezza affascinante.

Durante il tuo tempo libero limitato tra le riprese, come hai interagito con questo paesaggio mozzafiato e sei portato a trascorrere del tempo in natura?

Jung: Purtroppo, il mio programma di riprese impegnativo lascia pochissimo spazio per le attività ricreative. Tuttavia, apprezzo la natura, soprattutto avendo trascorso l'infanzia in un'area rurale, e spero che le future opportunità mi consentiranno di riconnettermi e apprezzare le meraviglie dello Spreewald."

Me: Oltre ad avere un medico qua e là e il fatto che non sia un'ambientazione urbana, non ci sono molte similitudini. Il focus principale de "Spreewaldklinik" è la relazione di Lea con sua figlia. Accanto a ciò, abbiamo i casi medici, le storie dei colleghi e, ovviamente, l'attrazione principale: il Spreewald.

Voltando l'auto, Lea si dirige verso il paesaggistico Spreewald, ansiosa di iniziare la sua nuova vita e scoprire la verità sulle sorti di sua figlia. Nonostante il terreno sconosciuto, trova conforto nella bellezza serena della campagna pastorale.

Mentre Lea si adatta al suo nuovo ruolo nella clinica, scopre che voltare l'auto dalla sua vecchia vita è solo l'inizio del suo viaggio di guarigione. I suoi incontri con i residenti e i pazienti del Spreewald la sfideranno e la ispireranno in modi che non avrebbe mai immaginato.

