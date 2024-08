- Per questo ha dedicato una canzone a Colonia.

Eko Fresh (40) ha pubblicato il suo album "Elijah" l'8 agosto. In un'intervista all'agenzia di stampa spot on news, il rapper parla del perché canta nel suo nuovo album, del perché l'ha intitolato come suo figlio e cosa vuole trasmettere con il brano principale. Rivelando anche perché ha dedicato una canzone alla sua città natale Colonia e come la sua partecipazione a "Sing meinen Song" l'ha influenzata.

Canti nel tuo nuovo album, non solo rappi. Perché era importante per te?

Eko Fresh: Ho sempre amato cantare, semplicemente non avevo mai osato farlo prima. Con il tempo, sono diventato più aperto e "Sing meinen Song" mi ha dato quella spinta finale di fiducia. Dopo di che, ho pensato "Beh, il gatto è fuori dal sacco", così ho deciso di provarci in un intero album.

Avevi qualche preoccupazione su come il canto e il tuo passaggio verso il pop potessero essere accolti dai tuoi fan fedeli?

Eko Fresh: Chiamerei questo album musicalmente vario, è difficile definirlo in un genere specifico - c'è ancora il rap. È solo un po' più musicale, e non sono per nulla preoccupato. Mi sono già fatto un nome nel rap, e questo è solo un nuovo capitolo, il terzo atto della mia vita. Voglio raggiungere i fan che, come me, sono cresciuti, hanno famiglia e lavoro e vogliono solo ascoltare buona musica.

Il tuo album è intitolato come tuo figlio. Perché l'hai dedicato a lui?

Eko Fresh: Quando pensavo a un titolo, il suo nome mi è venuto in mente. Rappresenta questa fase della mia vita meglio di qualsiasi altra cosa, quindi era il titolo perfetto.

Cosa ne pensa dei brani, especially "Elijah"?

Eko Fresh: Elijah piace l'album. Gli piace particolarmente la canzone "Acquario" e quella su di lui - ovviamente gliel'ho fatta sentire. Gli è sembrata piacergli, e ogni tanto chiede di ascoltarla in macchina. È la prima volta che si accorge consciamente della mia musica, e questo mi rende orgoglioso.

Ha un interesse per la musica?

Eko Fresh: A volte viene fuori con una rima e dice "Papà, ho una rima per te!" Ha anche cantato una melodia che ha inventato di recente. Penso che abbia talento e un'anima artistica sensibile, come il suo papà. Ma non lo spingerei mai a fare musica. Lo sosterrò in qualsiasi cosa sceglierà di fare nella vita.

Nel brano, canti "Devi solo continuare dritto. Guarda oltre l'orizzonte" e parli di "due cuori in un petto". Cosa vuoi trasmettere con questa canzone?

Eko Fresh: Voglio incoraggiare mio figlio a continuare dritto e guardare oltre l'orizzonte, proprio come dico nella canzone. A volte le persone non possono immaginare qualcosa e ti dicono "Non puoi farlo!" Ma voglio dirgli in anticipo "Puoi farlo! Credi in te stesso, non ascoltare quello che gli altri potrebbero dire quando hai un'idea nuova". Il "due cuori in un petto" vuole aiutarlo a capire la sua diversità come una forza, così non dovrà attraversare la stessa ricerca di identità che ho fatto io.

"Colorful Bridges" con Brings è una lettera d'amore per il ponte Mühlheimer a Colonia. Come ha influenzato la tua vita la città e cosa la rende unica?

Eko Fresh: Sono di Colonia e ho fatto molta musica lì, conosco la gente, ci ho passato molto tempo, ho girato molti video e ho pensato di dare qualcosa in cambio perché la vedo anche come la mia comunità. Mi identifico come un nativo di Colonia e ho pensato "Perché non fare una canzone che mostri la nostra immagine positiva della città?" Soprattutto ai giorni nostri, gli aspetti negativi della società vengono spesso messi in evidenza, e ho pensato che fosse il momento di dire: No, guarda, metto in primo piano il positivo e celebriamo la nostra città, la nostra città colorata con il ponte colorato.

Ti vedi come un ponte tra i popoli e un difensore della prossima generazione di persone con un background migratorio, che si adatta perfettamente al brano "Nation"...

Eko Fresh: Con tutta la negatività mostrata nel mondo dei social media, ho pensato che fosse il momento. Soprattutto come ponte tra i popoli, potrei essere la persona giusta per mettere l'accento quest'anno, per mettere in primo piano il positivo e mostrare quanto siamo realmente arrivati. Noto personalmente che questo senso di appartenenza non è solo per me, ma per molti. L'autocomprensione che i ruoli di leadership nelle aziende sono diversificati sta crescendo. Nel cinema e nella televisione, nell'industria dell'intrattenimento, in politica, la rappresentanza e la diversità sono date, e siamo arrivati ​​molto più avanti di quanto fossimo. Volevo mettere in evidenza anche questo - invece di dividere, unisciti. Ho colto l'occasione per farlo in questo album.

Nel tuo album hai altre collaborazioni, tra cui i tuoi colleghi di "Sing meinen Song" Tim Bendzko e Eva Briegel. Come ti ha cambiato personalmente "Sing meinen Song"?

Eko Fresh: "Sing meinen Song" è stata sicuramente un'esperienza enorme per me che mi ha formato e mi ha dato il coraggio di guardare oltre l'orizzonte musicalmente e pensare fuori dagli schemi. Per me era scontato avere il cast nell'album. Sono riuscito a vincere Eva Briegel e Tim Bendzko, di cui sono molto felice. Le canzoni sono venute belle e non dimenticherò mai quel periodo in Sudafrica, quindi non dimenticherò mai l'album.

Quali sono state le reazioni più belle alla tua partecipazione a "Sing meinen Song"?

Eko Fresh: (Risposta non fornita nell'articolo originale)

Eko Fresh: Le reazioni alla mia partecipazione a "Sing meinen Song" sono state completamente incoraggianti e molto positive. Molte persone mi si sono avvicinate per questo e ne sono molto felice. Grazie all'universo per avermi dato l'opportunità di farne parte. Mi ha dato molta forza e mi ha permesso di riflettere su di me stesso in modo diverso. Proprio come ho creato la mia storia con ogni canzone a "Sing meinen Song", ho portato quell'impulso nell'album.

Rilasciare un album comporta molto lavoro. Come concilii famiglia e lavoro in questo momento?

Eko Fresh: Non è facile conciliare famiglia e questo lavoro, e sono lontano dalla perfezione, ma sto facendo del mio meglio. Ogni giorno devo ridiscutere le cose. Per me è una grande sfida decidere quali eventi partecipare o meno, quali giorni preferisco stare a casa. Certo, vorrei trascorrere il più possibile tempo con mio figlio e vivere la sua infanzia.

Eko Fresh ha incorporato il canto nel suo nuovo album, avendo acquisito più fiducia nelle sue capacità vocali e vedendolo come una naturale prosecuzione della sua partecipazione a "Sing meinen Song".

Il brano principale e l'album, intitolati come il figlio di Eko Fresh, mirano a incoraggiarlo a credere in se stesso e inseguire i suoi sogni, trasmettendo il messaggio "Guarda oltre l'orizzonte" e celebrando i loro "due cuori in un petto".

Leggi anche: