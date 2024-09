Per quasi due giorni consecutivi, le forze militari russe non hanno fatto progressi sostanziali verso Pokrovsk, come dichiarato dal presidente Zelensky alle 19:24.

Secondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, le forze russe nella zona di Donetsk non hanno fatto alcun progresso significativo nelle ultime 2 giornate. Tuttavia, la situazione a Pokrovsk sul fronte orientale è ancora "difficile", ha dichiarato Zelenskyy citando il Comandante Supremo Oleksandr Syrsky, come riportato dal giornale ucraino "Kyiv Independent". Gli scontri intensi sono continuati intorno a Pokrovsk per diversi mesi, poiché esso serve anche come base logistica cruciale per le forze ucraine. Le truppe russe avevano recentemente fatto rapidi progressi (vedi voce alle 17:22).

19:03 Il Direttore Generale dell'AIEA si reca a Kyiv e alla centrale nucleare di ZaporizhzhiaIl Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, si recherà a Kyiv il giorno successivo. Visiterà anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, come annunciato dall'AIEA a Vienna. La centrale nucleare, che la Russia ha conquistato durante la sua invasione circa due anni e mezzo fa, è stata ripetutamente oggetto di attacchi e atti di sabotaggio.both Russia and Ukraine blame each other for these incidents. The situation escalated significantly in mid-August, according to IAEA inspectors. An explosion near the safety zone was assessed by IAEA experts on site to have been caused by a drone carrying explosives, the IAEA stated.**

18:31 Immagini presunte dell'utilizzo di droni lanciafiammeDurante il conflitto in Ucraina, sono circolate voci su diverse armi, tra cui droni lanciafiamme. Ora, video che mostrano un tale strumento mentre appicca il fuoco a posizioni militari russe e a una vasta area boschiva sono emersi.**

18:09 Il nuovo Primo Ministro olandese conferma un pacchetto di aiuti multimilionario per l'UcrainaIl nuovo Primo Ministro olandese, Dick Schoof, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti per l'Ucraina. Durante una visita a sorpresa nella città ucraina meridionale di Zaporizhzhia, ha incontrato il Presidente Volodymyr Zelenskyy. Il nuovo pacchetto ammonta a oltre 200 milioni di euro. Si tratta della prima visita di Schoof in Ucraina dal suo insediamento a luglio, sostituendo Mark Rutte, che diventerà il prossimo Segretario Generale della NATO a ottobre. "Senza esagerare, i Paesi Bassi hanno aiutato l'Ucraina a salvare molte vite. La nostra relazione è più forte che mai. Stiamo fianco a fianco per una pace giusta e duratura", ha dichiarato Zelenskyy.**

17:47 Il governo federale mantiene il controllo sulla raffineria PCK di SchwedtLa raffineria di petrolio PCK di Schwedt rimarrà sotto il controllo federale per il momento. Secondo le informazioni dell'agenzia di stampa tedesca, il governo tedesco intende prorogare l'amministrazione fiduciaria sui maggiori pacchetti di azioni della corporation di stato russa Rosneft nella raffineria PCK. Se non prorogata, l'amministrazione fiduciaria sarebbe scaduta il 10 settembre. Le azioni sono state poste sotto amministrazione fiduciaria dal governo federale dal settembre 2022. Il governo tedesco ha interrotto l'importazione di petrolio russo a causa dell'attacco della Russia all'Ucraina. La PCK ha iniziato a utilizzare fonti di approvvigionamento alternative all'inizio del 2023. Oltre a Schwedt, due altre strutture sono interessate. La Rosneft detiene il 54% delle azioni della raffineria PCK nella Brandeburgo nord-orientale.**

17:22 Le forze russe registrano i maggiori guadagni territoriali in Ucraina dal ottobre 2022 - 15 chilometri quadrati al giornoL'esercito russo ha registrato guadagni territoriali più significativi ad agosto rispetto a qualsiasi altro mese dal ottobre 2022, secondo i calcoli basati sui dati forniti dal think tank statunitense Institute for the Study of War (ISW). L'esercito russo ha conquistato 477 chilometri quadrati in Ucraina lo scorso mese, il più grande guadagno territoriale russo dal ottobre 2022, pari a oltre 15 chilometri quadrati al giorno ad agosto. La Russia ha riportato questi guadagni territoriali principalmente nella regione di Donetsk nell'Ucraina orientale. Alla fine di ieri, l'esercito russo si trovava a soli 7 chilometri dalla città strategicamente importante di Pokrovsk, che serve come base logistica cruciale.**

16:56 Putin arriva in Mongolia per la visita ufficialeIl Presidente russo Vladimir Putin è atterrato in Mongolia per una visita ufficiale. Martedì, si incontrerà con il Presidente mongolo Uchnaagiin Khurelsukh. I due parteciperanno a una cerimonia commemorativa mercoledì per onorare la vittoria delle truppe sovietiche e mongole sull'esercito giapponese nel 1939. Migliaia di soldati hanno perso la vita in questi combattimenti. Per il Presidente russo Putin, si tratta della sua prima visita a un paese che fa parte della Corte Penale Internazionale (CPI) da quando la corte ha emesso un mandato di arresto contro di lui quasi 18 mesi fa per presunti crimini di guerra in Ucraina. L'Ucraina ha invitato la Mongolia a catturare Putin e consegnarlo alla corte dell'Aia. Un portavoce del Cremlino ha dichiarato la scorsa settimana che il Kremlin non è preoccupato per l'arresto di Putin in Mongolia.

16:40 Il capo militare russo accusato di corruzione - In corso un'indagine su più di una dozzina di ufficiali militariSono iniziate le indagini contro un'altra figura di spicco dell'esercito russo. Secondo il comunicato del Comitato Investigativo della Russia su Telegram, il generale Valery Mumindzhanov è accusato di aver accettato una tangente consistente. Questo atto è punibile con fino a 15 anni di carcere in Russia. Mumindzhanov, in qualità di vicecomandante del distretto militare di Leningrado, ha anche prestato servizio nel ministero della difesa. L'indagine suggerisce che abbia accettato una tangente del valore di oltre 20 milioni di rubli (circa 202.000 euro), in relazione a contratti per la fornitura di uniformi.Since April, at least ten military officials, including generals and high-ranking defense ministry personnel in Moscow, have been under scrutiny by Russian law enforcement agencies for corruption or fraud. Some analysts speculate that a purge campaign might be underway.

16:25 Zelensky conferma il progresso dell'operazione Kursk - Come previstoL'operazione nella regione russa di Kursk sta procedendo come previsto, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha dichiarato durante la sua visita a Zaporizhzhia, come riportato da un corrispondente dell'agenzia di stampa statale Ukrinform. "L'operazione di Kursk sta raggiungendo i suoi obiettivi e sta procedendo secondo i piani", ha dichiarato Zelensky. "Riguardo alle sfide nelle direzioni di Pokrovsk e Torez, riteniamo che l'operazione di Kursk potrebbe anche influire su queste aree", ha aggiunto il presidente ucraino. La battaglia di Kursk potrebbe ridurre l'intensità degli attacchi delle forze russe a Pokrovsk e Torez, anche se al momento è difficile. Ha inoltre menzionato che le brigate più combattive delle forze russe sono state schierate in queste prime linee sin dall'inizio.

15:52 Villaggi a rischio a causa degli incendi nell'occupata Luhansk - Dov'è la squadra dei pompieri?Gli abitanti dell'occupata Luhansk devono fare i conti non solo con la guerra, ma anche con la furia della natura: gli incendi dell'erba minacciano la regione. I social media sono pieni di lamentele sul fatto che non si trovano pompieri per spegnere le fiamme.

15:16 L'Ucraina otterrà il sistema Patriot dalla Romania: il governo approva il progetto di leggeIl governo rumeno ha dato il via libera a un progetto di legge che autorizza il trasferimento di un sistema di difesa aerea Patriot all'Ucraina. Il documento passerà ora al voto finale in parlamento, secondo quanto riferito da Reuters. Secondo l'agenzia di stampa, la Romania ha concordato lo scorso giugno di donare uno dei suoi due sistemi di difesa aerea Patriot operativi all'Ucraina, a condizione che gli alleati lo sostituiscano con un sistema di difesa aerea simile.

14:53 Mobilitazione in Ucraina: la petizione chiede di abbassare il limite di età a 50Una petizione chiede al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di abbassare il limite di età per la mobilitazione a 50 anni. Più di 25.000 persone hanno firmato la petizione finora, secondo il quotidiano ucraino "Kyiv Independent". Il limite di età attuale per la mobilitazione in Ucraina è 60 anni. Secondo la legge ucraina, una petizione elettronica al presidente deve ottenere almeno 25.000 firme in tre mesi per essere presa in considerazione. Rimangono 34 giorni per raccogliere le firme.

14:34 Feriti nell'area di frontiera russa di Belgorod a causa degli attacchi ucrainiUndici persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite negli attacchi ucraini nella regione russa di Belgorod e nella sua capitale, secondo quanto riferito dal governatore Vyacheslav Gladkov. Un asilo è stato distrutto durante questi attacchi. Gladkov ha condiviso immagini di un edificio di un asilo crollato e altre macerie e strutture danneggiate nella zona sui social media. Le autorità locali hanno deciso di chiudere temporaneamente diverse scuole e asili nella regione dopo gli attacchi. In diverse regioni ucraine e russe, il 2 settembre segna il primo giorno di scuola dopo le vacanze estive.

14:10 La moschea di Kyiv danneggiata dall'attacco missilistico russoUna moschea e un centro culturale islamico affiliato sono stati gravemente danneggiati durante gli attacchi missilistici russi su Kyiv durante la notte (vedi voci 05:39, 06:20 e 09:29). In un post sulla sua piattaforma, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia non ha rispetto per i valori spirituali o umani e non rispetta alcuna religione o credenza. "Continua la sua campagna di distruzione contro il popolo ucraino e cerca di annientare tutte le nostre comunità e anche i luoghi di culto sacri", ha aggiunto Zelensky. Il capo mufti della comunità locale, Vadym Dashevski, ha riferito a Reuters che la moschea è stata colpita da un attacco vigliacco.

13:39 L'Ucraina lancia un attacco con droni su Mosca e altri obiettiviL'Ucraina ha lanciato un attacco con droni su obiettivi all'interno e nelle vicinanze di Mosca, con un'esplosione registrata a soli 16 chilometri dal Cremlino. Due

11:40 Putin ammira i guadagni territoriali della Russia

Il Presidente russo Vladimir Putin ha elogiato la velocità delle sue truppe nel conquistare nuovi territori nel vicino Ucraina. Ha dichiarato che l'Ucraina ha cercato di fermare l'avanzata delle truppe russe nella regione del Donbass utilizzando una controffensiva nella regione di Kursk, ma senza successo. "Non stiamo parlando di avanzare di 200 o 300 metri", ha detto Putin alle agenzie di stampa russe. "Stiamo parlando di diversi chilometri quadrati. Non abbiamo visto questo ritmo dell'offensiva nel Donbass da molto tempo". Putin ha visitato la repubblica siberiana di Tuva mentre si recava in Mongolia per partecipare a una lezione sul nuovo argomento "Conversazioni sull'Essenziale" in una scuola. La lezione infarcita di propaganda mira a familiarizzare i bambini con l'agenda politica del Cremlino. Per diversi anni, Putin ha spesso assunto il ruolo di insegnante il primo giorno di scuola, ribadendo la rivendicazione che la guerra che ha autorizzato serve alla difesa del suo stesso paese.

11:07 L'Ucraina riferisce l'intercettazione di 22 missili e 20 droni

L'aeronautica ucraina afferma di aver intercettato 22 su 35 missili e distrutto 20 su 23 droni d'attacco russi. Le intercettazioni si sono verificate su Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Saporizhzhia.

10:36 Video mostra l'attacco missilistico russo su Kharkiv

La Russia ha preso di mira Kharkiv con attacchi missilistici per diversi giorni. Secondo fonti ucraine, almeno dieci missili sono stati lanciati contro la città domenica, colpendo un centro commerciale e di intrattenimento. Molte persone sono rimaste ferite.

10:01 Numero di feriti aumenta nell'attacco russo a Sumy

Dopo un attacco missilistico russo contro l'amministrazione della città di Sumy nel nord-est dell'Ucraina, il numero di feriti è aumentato. Secondo gli ultimi dati del ministero dell'Interno ucraino, 18 persone sono rimaste ferite, inclusi 6 bambini. Il ministero ha condiviso queste informazioni via Telegram. In precedenza (vedi voce 03:34), la città di Sumy aveva riferito di almeno 13 civili feriti, inclusi 4 bambini, nell'attacco missilistico. L'attacco missilistico russo ha colpito un centro per bambini per la riabilitazione sociale e psicologica e un orfanotrofio a Sumy. La situazione di sicurezza nella regione di Sumy è ulteriormente peggiorata dopo l'inizio dell'incursione di frontiera ucraina nella regione russa confinante di Kursk l'6 agosto. Sumy, con una popolazione di oltre 250.000 persone, si trova a circa 350 chilometri a est di Kyiv.

09:29 Ucraina: due feriti nell'attacco aereo russo su Kyiv

La Russia ha preso di mira Kyiv con missili (vedi voci 05:39 e 06:20). Durante l'attacco notturno, almeno due persone sono rimaste ferite da detriti caduti da missili intercettati, secondo le autorità locali. Sono stati appiccati incendi e danneggiati edifici e infrastrutture. Un'allerta aerea nazionale è durata quasi due ore fino alla mattina presto.

08:57 ISW: la maggioranza dei russi sostiene la guerra in Ucraina

La popolazione russa continua a sostenere la guerra in Ucraina - anche dopo l'incursione dell'Ucraina nella regione di confine russa di Kursk. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), i sondaggi dell'istituto di ricerca russo indipendente Levada Center mostrano che il sostegno all'operazione militare russa in Ucraina tra i russi è aumentato ad agosto. Nel agosto 2024, quasi il 78% dei rispondenti ha sostenuto la guerra in Ucraina - un aumento dal 75% di luglio 2024 e dal 77% di giugno 2024. Secondo gli analisti dell'ISW, la popolazione russa non sembra stanca della guerra, offrendo al Cremlino flessibilità nella sua strategia per condurre una guerra di logoramento prolungata contro l'Ucraina.

08:11 L'Ucraina annuncia le perdite delle truppe russe

Il'esercito ucraino ha reso noti nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo le informazioni, circa 617.600 soldati russi sono stati persi in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con una perdita giornaliera di circa 1.300. Il rapporto da Kyiv menziona anche la distruzione di nove carri armati, dieci sistemi d'artiglieria, un sistema d'artiglieria medio-lungo, e 30 droni. Dal inizio dell'offensiva su larga scala, la Russia ha apparentemente perso 8.601 carri armati, 17.646 sistemi d'artiglieria e 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino, secondo le dichiarazioni dell'Ucraina. Le stime occidentali suggeriscono numeri di perdite inferiori, che sono probabilmente sottostimate.

07:03 Sopravvivenza tra le macerie a Kharkiv

Dopo un attacco aereo russo a Kharkiv, le squadre di soccorso sono riuscite a liberare un uomo vivo dalle macerie di un evento crollato. Il sopravvissuto ha riferito di sentirsi bene poco dopo essere stato estratto. Più di 40 persone, inclusi cinque bambini, sono rimaste ferite negli attacchi missilistici russi su Kharkiv, secondo le autorità. Diversi missili hanno colpito un centro commerciale e un evento a Kharkiv domenica pomeriggio.

06:20 Attacco Intenso della Russia su KyivLa Russia ha condotto una serie di attacchi contro l'Ucraina, utilizzando droni, oltre dieci missili da crociera e innumerevoli missili balistici, colpendo Kyiv e probabilmente altre città. L'aeronautica ucraina ha segnalato diverse esplosioni a Kyiv, costringendo molti residenti a cercare rifugio. Il sindaco Vitali Klitschko ha segnalato diversi incendi nei distretti di Holosiyivskyi e Solomianskyi su Telegram. Anche il capo dell'amministrazione militare di Kyiv, Serhiy Popko, ha segnalato incendi su Telegram. Inizialmente, si è verificato un ferito a causa di detriti caduti nel distretto di Shevchenkivskyi. "Risponderemo a tutto. Il nemico lo sentirà", ha detto Andriy Yermak, capo dell'ufficio presidenziale ucraino, su Telegram.

05:39 Attacco con Razzi Russi su KyivKyiv è stata nuovamente presa di mira da un attacco con razzi russi, secondo i rapporti militari ucraini. Le unità di difesa aerea ucraine sono impegnate a respingere l'attacco, come confermato dai rappresentanti militari ucraini su Telegram. I testimoni a Kyiv hanno udito numerosi forti esplosioni, indicando l'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Al momento, non sono state confermate il numero esatto di razzi lanciati e i possibili danni.

04:46 Putin sul Gasdotto per la CinaI preparativi per la costruzione di un nuovo gasdotto russo attraverso la Mongolia per la Cina stanno procedendo, secondo il presidente Vladimir Putin. Lo studio di fattibilità è stato approvato a gennaio 2022 e sono state effettuate le necessarie indagini tecniche, ha detto Putin in un'intervista al giornale mongolo "Onoodor", secondo una trascrizione pubblicata sul sito del Cremlino. Il gasdotto previsto, "Forza di Siberia 2", dovrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla regione russa di Yamal alla Cina attraverso la Mongolia.

03:34 Attacco a Struttura per Bambini a SumyI soldati russi hanno preso di mira un centro di riabilitazione per bambini e un orfanotrofio a Sumy con i razzi, causando 13 feriti, tra cui due bambini. Il centro si trova in un'area residenziale, secondo "Ukrainska Pravda", citando l'amministrazione militare locale.

02:26 Sondaggio sulla Risposta Polacca alle Invasioni di Droni RussiSecondo un sondaggio del giornale polacco "Rzeczpospolita", quasi il 60% dei polacchi ritiene che l'esercito polacco dovrebbe abbattere i droni russi che invadono lo spazio aereo polacco durante gli attacchi all'Ucraina. Il sondaggio riguarda un oggetto volante non identificato, probabilmente un drone kamikaze, che ha sorvolato la Polonia per più di 30 minuti prima di scomparire il 26 agosto. Il generale di brigata polacco Tomasz Drewniak ha detto a Radio RMF24 che la Russia ha probabilmente valutato le capacità della difesa aerea polacca inviando droni nello spazio aereo polacco.

00:26 Morto in Villaggio di Frontiera RussoUna persona è morta a Belgorod, sotto il controllo russo, a causa del fuoco ucraino nel villaggio di Shagarovka vicino al confine, secondo il governatore Vyacheslav Gladkov. Tre persone sono rimaste ferite negli attacchi al villaggio di Shebekino, mentre almeno un altro villaggio è stato colpito dagli ucraini.

qui.23:08 Russia Rivendica l'Abbattimento di 150 DroniLa Russia rivendica di aver respinto massicci attacchi di droni ucraini su Mosca e 14 altre regioni, abbattendo un totale di 158 veicoli aerei senza equipaggio. Dieci droni avrebbero preso di mira Mosca, secondo i resoconti ufficiali.

22:24 Feriti in Aumento a Kharkiv Dopo l'Attacco Aereo RussoIl numero di feriti nell'attacco aereo russo di massa su Kharkiv è salito a 47, compresi sette bambini, secondo il servizio di emergenza statale ucraino su Telegram. Secondo le immagini delle agenzie di stampa, sono state colpite diverse strutture civili, tra cui un centro commerciale.

21:52elicottero Ucraino Si Crica Durante l'Addestramento - Due Piloti MortiDue piloti sono morti quando un elicottero ucraino Mi-2 si è schiantato durante un'esercitazione di addestramento all'Università Aeronautica Nazionale Ivan Kozhedub di Kharkiv. L'agenzia di stampa statale Ukrinform riferisce che gli investigatori, gli esperti e i rappresentanti del ministero della difesa stanno esaminando il luogo dello schianto. La causa dello schianto rimane sconosciuta.

21:06 Fornitore di Energia Ucraino Conferma Interruzioni di EnergiaIl fornitore di energia ucraino, Ukrenergo, ha dichiarato che ci saranno diverse interruzioni di energia lunedì come diretta conseguenza degli intensi attacchi della Russia alla rete elettrica del paese. Ukrenergo ha sottolineato che le strutture essenziali rimarranno intatte, ma ha lasciato intendere possibili modifiche all'ampiezza delle restrizioni.

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione per la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo, e ha invitato sia la Russia che l'Ucraina a garantire la protezione della centrale.

In risposta al conflitto in Ucraina in escalation, la Commissione (presumibilmente la Commissione UE) ha annunciato un pacchetto di aiuti aggiuntivo per sostenere i civili ucraini colpiti dalla guerra.

