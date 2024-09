Per quanto riguarda le persone che supervisionano il podcast.

Luke Mockridge si copre di disonore con commenti offensivi in un podcast, lasciando che il pubblico lo eviti. Tuttavia, i suoi co-conduttori, Nizar Akremi e Shayan Garcia, contribuiscono anche alla volgarità. Dove è la punizione?

Da più di una settimana, un breve clip di una registrazione del podcast "The Germans" sta circolando, costringendo il comico televisivo Luke Mockridge a perdere gran parte delle sue apparizioni previste. La rete televisiva tedesca Sat.1 ha deciso di non trasmettere in onda un nuovo quiz show previsto per giovedì con il 35enne, a causa dei suoi scherzi inappropriati su persone con disabilità e i recenti Giochi Paralimpici di Parigi.

Ciò che colpisce in questa situazione è il ritardo nell'identificare l'inappropriatezza dei commenti - più di due settimane dopo che il podcast è stato caricato il 15 agosto. Ciò sottolinea la comprensione tra i fan di "The Germans" che un simile comportamento è tollerabile. La posizione di Akremi e Garcia, i conduttori del podcast, nella controversia sull'abilismo solleva anche domande. Non è la prima volta che i creatori si discostano dal buon gusto.

2,5 milioni di ascoltatori per episodio

Alcuni potrebbero argomentare che i due conduttori sono meno influenti e che l'attenzione sull'illegalità di Mockridge è giustificata. Tuttavia, "The Germans" si colloca tra i primi 50 podcast con un'impressionante media di 2,5 milioni di ascoltatori per episodio. Tra i suoi ospiti ci sono personalità del calibro di Bushido, Sido e Mario Barth.

Esaminando la pagina Instagram di Akremi e Garcia, si trova un seguito considerevole di 177.000 persone, nonché annunci del loro prossimo tour in arena a Berlino, Amburgo e Francoforte sul Meno. I loro spettacoli non sono modesti; invece, sono programmati in luoghi di spicco come l'Uber Arena e l'arena Barclays, vendendo i biglietti in soli cinque minuti per gli spettacoli di Francoforte. Anche se Babbel ha ritirato lo sponsor, sembra che abbia un impatto minimo sui loro piani di tour.

L'umorismo inopportuno di Nizar Akremi

Chi sono i volti che intrattengono così tanti, apparentemente fuori dalla corrente principale? Nato a Bonn, il tedesco-tunisino Nizar Akremi ha iniziato la sua carriera di comico stand-up nel 2015 dopo un fallito tentativo di carriera musicale. Akremi ha scatenato una tempesta di critiche nel 2022 con il suo spettacolo solista "Shitstorm", promuovendo battute antisemitiche costruite su stereotipi antiquati sugli ebrei.

Ha affermato che gli ebrei detengono il "potere supremo" in Germania. Ha anche menzionato un ristorante di Francoforte prenotato da ebrei con segni fisici, descrivendolo come uno spettacolo invisibile come un "unicorno". Non avendo mai incontrato ebrei prima, li ha descritti come "unicorni" per lui. Per verificarlo, ha gettato una moneta in aria e ha osservato il proprietario che la prendeva, confermando il suo status ebraico. La radiotelevisione della Renania-Palatinato ha interrotto la loro collaborazione poco dopo.

Il 7 ottobre 2023, secondo "Il generale ebraico", Akremi ha intensificato la sua odio verso gli ebrei esprimendo apertamente le sue opinioni antisemitiche sui social media. Ciò è evidente nei suoi post X, in cui ha paragonato le azioni dell'esercito israeliano a Gaza all'Olocausto: "Non c'è differenza tra le persone che mettono i civili in una camera a gas e le persone che bombardano i civili". Ha ulteriormente combinato il suo antisemitismo con il misoginia in un post di gennaio. "Gal Gadot è una brutta faccia. Se fossi una donna, le darei una choke slam, ma cadrebbe a faccia in giù", ha detto Akremi sull'attrice israeliana che promuove la liberazione dei prigionieri di Hamas.

Scandali strategici

Akremi è entrato nella scena del podcast cinque anni fa con un curriculum vitae pulito. Shayan Garcia, il co-conduttore di Akremi, era un personaggio sconosciuto all'inizio, apparentemente residente a Wiesbaden e vivendo con sua moglie. Iniziando su YouTube con interviste per strada, la sua piattaforma ora conta 700.000 follower. Su TikTok, gode quasi di un milione di follower.

Dal 2019, Akremi e Garcia sono affiliati, trasmettendo due volte a settimana, parlando di questioni triviali mentre giocosamente si discostano dalle norme sociali con cautela e umorismo. È probabile che abbiano previsto il putiferio causato dall'episodio 448 della controversia. Al rilascio dell'episodio, Akremi è andato su X per annunciare l'episodio controverso del podcast: "Luke Mockridge era presente oggi al podcast. Svegliati, Bolla del risveglio. In vero stile goblin, sono riuscito a rivelare un lato particolarmente sgradevole. Attendo con ansia il putiferio".

Questo "putiferio" sembra aver posto fine al viaggio professionale di Luke Mockridge, ma Nizar Akremi e Shayan Garcia sembrano immuni da qualsiasi conseguenza. La loro base di fan li sostiene principalmente, lodando il loro umorismo e sostenendo che gli altri sono solo troppo sensibili e non capiscono il contesto delle loro battute. Questa prospettiva è comune tra i sostenitori di Luke Mockridge. Il ritiro di Babbel come sponsor del podcast probabilmente non farà alcuna differenza per Arkemi e Garcia, poiché non è seguita alcuna significativa reazione.

Interessantemente, circa un anno fa, c'è stato un altro episodio di "The Germans" con Luke Mockridge in un ruolo di primo piano. Durante questo episodio, Akremi e Garcia hanno indagato sulle accuse della sua ex fidanzata, Ines Anioli. Ha affermato che Mockridge ha esercitato coercizione sessuale all'interno della loro relazione, con tentativi di stupro menzionati. Tuttavia, le prove sono state insufficienti per dimostrare queste accuse e il comportamento di Anioli non è stato sempre impeccabile. Alla fine, il caso è stato archiviato.

In quel periodo, l'hashtag #conseguenzeparaluke ha acquisito popolarità. Molti fan hanno accusato coloro che si sono espressi contro Mockridge nei media e negli ambienti comici di aver scatenato una caccia alle streghe che ha portato alla cancellazione di diverse sue apparizioni. "Perché non ci sono scuse per Luke Mockridge? Dove sono ora quelle persone? Quelli che gli hanno rovinato la vita, quelli che gli hanno fatto perdere milioni di euro," si è sfogato Akremi all'epoca, aggiungendo che era diventato facile per le donne rovinare la vita di un uomo. Ora, Luke Mockridge sembra aver causato il proprio declino professionale.

Despite Luke Mockridge's career downturn due to his offensive remarks, 'The Germans Podcast' hosts Nizar Akremi and Shayan Garcia continue to attract large audiences with their shows, selling out tickets in record time. Their fanbase defends their controversial humor, claiming others lack comprehension.

Nizar Akremi, uno dei conduttori, ha un seguito considerevole e ha attirato l'attenzione per i suoi controversi commenti antisemiti nel 2022 e nel 2023, che hanno portato alla sospensione delle collaborazioni. Nonostante ciò, il podcast del duo remains popular in the top 50 podcast charts, with influential guests and a wide following.

