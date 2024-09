- Per quanto riguarda la registrazione digitale dei veicoli, la Sassonia-Anhalt sembra essere in ritardo.

La registrazione dei veicoli nel Land Sassonia-Anhalt è significativamente in ritardo rispetto al resto della Germania. Solo 14 delle 30 regioni della Sassonia-Anhalt offrono la registrazione dei veicoli online, rappresentando un modesto 42,9% dei distretti totali. A livello nazionale, questo servizio viene utilizzato nell'87% dei distretti. Distretti come Stendal, Salzwedel, Harz, Mansfeld-Südharz, Wittenberg e distretto di Salzland sono tecnologicamente preparati per la registrazione digitale dei veicoli.

Secondo il Ministero federale dei trasporti, la registrazione online dei veicoli (i-KfZ) è stata utilizzata oltre 1,21 milioni di volte in tutta la Germania nell'arco di un anno. Le regioni più attive sono Ingolstadt in Baviera, con una quota del 21,1%, e il distretto di Hildburghausen nella Turingia, dove circa uno su cinque registrazioni digitali (20,4%) si verificano. La media nazionale è del 5%. La quota della Sassonia-Anhalt è ancora più bassa, pari all'1,1%, rendendola una delle regioni meno digitalizzate insieme al Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Brema. Secondo la città di Halle, il servizio online è temporaneamente indisponibile a causa del processo in corso di implementazione di un aggiornamento del sistema per espandere l'offerta di servizi.

Il ministero riconosce numerosi vantaggi per i proprietari di auto nell'adozione di questo servizio digitale, con la cancellazione e le modifiche del nome e dell'indirizzo tra le applicazioni più frequenti. I proprietari di auto possono risparmiare sia tempo che denaro, poiché il costo della registrazione online dei veicoli è di 16,30 euro, rispetto ai 30,60 euro negli uffici fisici; il costo della cancellazione è di 2,70 euro invece di 16,80 euro alle tradizionali postazioni.

Il ministro federale dei trasporti Volker Wissing (FDP) sottolinea la procedura come un passo fondamentale verso la modernizzazione dell'amministrazione e il miglioramento della vita dei cittadini, degli ufficiali e delle imprese. Egli incoraggia fortemente le comunità isolate digitalmente ad adottare questo servizio, appellandosi alla sua promozione diffusa.

Nonostante i numerosi vantaggi della registrazione online dei veicoli, come il risparmio di tempo e di costi, solo il 42,9% dei distretti della Sassonia-Anhalt offre questo servizio su Internet. Al contrario, gli utenti nelle regioni come Hildburghausen nella Turingia completano oltre il 20,4% delle loro registrazioni digitalmente, mostrando un netto contrasto nell'adozione digitale.

