Per quale motivo l'imprenditore tecnologico Mike Lynch, conosciuto, è attualmente scomparso dopo il naufragio di uno yacht di lusso?

Lynch ha accumulato una parte significativa della sua fortuna grazie alla fondazione di Autonomy, un'azienda tecnologica, che HP ha acquistato per un'impressionante cifra di 11 miliardi di dollari nel 2011. Un avvocato che rappresenta Lynch ha recentemente rivelato che la ricchezza netta dell'imprenditore è di circa 450 milioni di dollari.

L'affare Autonomy è stato uno dei più grandi accordi tecnologici in Gran Bretagna all'epoca, ma si è presto rivelato amaro. Nel giro di un anno, HP ha ridotto il valore di Autonomy di un'impressionante 8,8 miliardi di dollari. L'acquisizione era stata concepita per potenziare il settore software di HP, ma è finita invece in mezzo a controversie legali che hanno portato a un processo per frode.

I pubblici ministeri hanno accusato Lynch e l'ex direttore finanziario di Autonomy, Stephen Chamberlain, di aver orchestrato un piano per gonfiare artificialmente i ricavi di Autonomy prima di venderlo a HP. Recentemente, in un tribunale di San Francisco, Lynch è stato assolto da 15 accuse - un'accusa di cospirazione e 14 capi d'imputazione per frode telematica.

La sentenza ha colto Lynch di sorpresa. "Sentire quella risposta, è come entrare in un universo diverso. Se le cose fossero andate storte, avrebbe significato la fine della mia vita come la conoscevo in ogni senso", ha detto al Times, un quotidiano britannico.

Fondata nel 1996, Autonomy è diventata la principale azienda software del Regno Unito e un membro di spicco dell'indice FTSE 100. All'epoca, Lynch era elogiato da studiosi e scienziati e veniva invitato a consigliare il governo britannico sulla tecnologia e sull'innovazione.

Lo yacht su cui si trovava Lynch, il Bayesian, ha un legame con sua moglie, Angela Bacares, che era tra i salvati. I registri marittimi di Equasis indicano che il vascello lungo 56 metri è di proprietà di Revtom Limited, una società registrata sull'Isola di Man appartenente a sua moglie.

Quindici persone sono state salvate dalla scena. Un bambino è stato portato in elicottero in un ospedale pediatrico di Palermo e un totale di otto persone sono state ricoverate, secondo l'ufficio del sindaco. La Guardia Costiera ha riferito di aver trovato un corpo sullo scafo della barca.

–Il merito di questo report va a Reuters e a Barbie Latza Nadeau di CNN.

Leggi anche: