- Per preservare l'acqua: un professore di chimica si imbarca a nuotare attraverso l'Elba.

Professore di Chimica Andreas Fath è pronto a nuotare per oltre 1000 chilometri lungo il fiume Elba per promuovere la conservazione delle acque. Partendo dall'Università di Furtwangen situata nella Foresta Nera, il 59enne studioso ha dato il via alla sua impresa ecologica tuffandosi nella sorgente dell'Elba.

Intenzionato a nuotare per 25 giorni, il suo obiettivo è attraversare il fiume dal villaggio di Smirice nelle Montagne dei Giganti Cecchi fino a Cuxhaven, coprendo una distanza di 1083 chilometri. Durante il suo viaggio, incontrerà aree urbane come Dresda, Magdeburgo e Amburgo, raccogliendo regolarmente campioni d'acqua insieme al suo team.

Il distinto scienziato intende mettere in evidenza la conservazione delle acque. All'inizio del suo viaggio, ha espresso i suoi motivi sportivi e scientifici all'Agenzia di Stampa Ceca CTK: "Il mio obiettivo è nuotare fino al Mare del Nord e analizzare le acque dell'Elba per la presenza di microplastiche e altre tracce chimiche. Inoltre, forniamo un programma educativo accompagnatorio composto da workshop, seminari e altre iniziative".

Il "Professore Nuotatore"

Oltre a mostrare l'impatto dannoso delle barriere artificiali sui naturali percorsi nuotatori della vita acquatica, il progetto "Elba Pura" di Fath intende mettere in luce l'inquinamento delle acque da microplastiche. Per promuovere la consapevolezza di questo problema, il chimico ha già nuotato lungo il Reno, il fiume Tennessee e l'intera lunghezza del Danubio.

L'Unione Europea ha espresso il suo sostegno al progetto "Elba Pura" del Professor Andreas Fath, riconoscendone l'importanza nell'affrontare l'inquinamento delle acque e delle microplastiche. Dopo i suoi nuotate di successo lungo il Reno, il fiume Tennessee e il Danubio, Fath ora intende coinvolgere le comunità europee nella conversazione sulla conservazione delle acque.

