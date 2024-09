- Per pagare i suoi obblighi finanziari, le residenze di Rudy Giuliani erano sul punto di essere sequestrate prima di essere recuperate.

Rudy Giuliani, ex-sindaco di New York e ex-avvocato dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si trova in difficoltà finanziarie. Nel dicembre 2023, un tribunale ha ordinato a Giuliani di pagare oltre 148 milioni di dollari (134 milioni di euro) di danni per diffamazione nei confronti di due addetti alle elezioni, Ruby F. e Shaye M. La disputa è nata da un video diffuso da Giuliani, in cui li accusava falsamente di brogli elettorali dopo le elezioni presidenziali di novembre 2020.

Di conseguenza, Giuliani deve svuotare le tasche. Entro pochi giorni, dovrà consegnare diversi beni, tra cui il suo appartamento di Manhattan del valore di 6 milioni di dollari (5,4 milioni di euro), il suo appartamento di Palm Beach, in Florida, del valore di 3,5 milioni di dollari (3,2 milioni di euro), diversi orologi di lusso, un veicolo di alta gamma e vari beni personali.

I beni preziosi di Giuliani a rischio

Tra i beni nel mirino ci sono l'elegante appartamento di Giuliani a Manhattan e la sua casa al sole in Florida.

Dopo le elezioni, Giuliani ha diffuso false affermazioni secondo cui F. e M., insieme ad altri, avevano scartato i voti di Trump e introdotto voti falsi per Biden. Di conseguenza, F. e M. sono diventate figure di disprezzo agli occhi dei sostenitori di Trump, apparendo in un video utilizzato per avvalorare queste affermazioni.

Ciascun querelante ha diritto a circa 37 milioni di dollari (33 milioni di euro) per la diffamazione e il suo impatto emotivo, oltre a 75 milioni di dollari (68 milioni di euro) di danni patrimoniali.

Dopo la sentenza del tribunale, Giuliani potrebbe avere difficoltà durante le elezioni presidenziali a causa dei suoi impegni finanziari. Nonostante le difficoltà finanziarie, l'elegante appartamento di Giuliani a Manhattan e la sua casa al sole a Palm Beach in Florida saranno tra i beni che dovrà consegnare.

