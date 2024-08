- Per ora, Verdi crede che le posizioni alla Breuninger rimangano sicure.

Iniziali segnalazioni suggeriscono che la catena di grandi magazzini Breuninger potrebbe essere in vendita, causando una minima preoccupazione tra i sindacati Verdi per i 6.500 posti di lavoro in Germania. "Sono meno preoccupato per la sicurezza del lavoro. Breuninger è più stabile di altri rivenditori di tessuti", ha dichiarato Wolfgang Krüger, responsabile del settore retail a Stoccarda. Tuttavia, alcuni membri del personale sono a disagio, poiché le famiglie proprietarie del gruppo Breuninger stanno apparentemente valutando la vendita di entrambe le operazioni retail e le proprietà, secondo quanto riferito dalla "Wirtschaftswoche".

In totale, 31 società, comprese gli investitori finanziari e le aziende di vendita al dettaglio, hanno manifestato interesse per Breuninger, con alcune interessate solo alle operazioni retail, altre alle proprietà e un terzo gruppo che considera un'acquisizione completa. La catena di grandi magazzini non ha rilasciato dichiarazioni sulla questione della vendita, secondo la "Wirtschaftswoche".

Un portavoce di Breuninger ha rifiutato di commentare la questione della vendita, secondo il rapporto della "Wirtschaftswoche" del mercoledì. Hermann Hutter, presidente dell'Associazione del Commercio del Baden-Württemberg, ha definito Breuninger un faro dell'industria. Ha espresso la speranza che, in caso di vendita, la catena di grandi magazzini venga acquisita da un investitore che mantenga anche i negozi, che svolgono un ruolo significativo nei centri urbani.

Si vocifera tra gli ambienti degli affari che l'intero gruppo Breuninger potrebbe essere venduto per un valore d'impresa di 2,5 miliardi di euro. Dopo la detrazione del debito, il prezzo di acquisto stimato potrebbe essere intorno ai 2 miliardi di euro, con 1,8 miliardi di euro probabilmente solo per le proprietà. Le offerte iniziali sono attese entro la fine di ottobre.

Breuninger gestisce 13 grandi magazzini, tra cui quelli di Stoccarda e Düsseldorf, e ha generato circa 1,5 miliardi di euro di vendite lo scorso anno. Il negozio online, attivo in dieci paesi, ha contribuito circa la metà di questo, secondo il rapporto.

Il settore della moda sta attualmente attraversando tempi difficili, con una serie di insolvenze recenti. Oltre al gruppo di grandi magazzini Galeria Karstadt Kaufhof, il rivenditore di moda di Düsseldorf Peek & Cloppenburg, il produttore di moda Gerry Weber e la filiale tedesca del marchio di moda Scotch & Soda hanno richiesto l'insolvenza.

