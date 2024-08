- Per ora, il giorno piu' caldo dell'anno nel sud-ovest... - 36,3 gradi.

Caldo, più caldo, più caldo ancora in tutta la Germania, ma non il più caldo: Waghäusel-Kirrlach nel distretto di Karlsruhe ha registrato la seconda temperatura più alta a livello nazionale, 36,3°C, secondo i dati provvisori del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). In testa c'era Bad Neuenahr-Ahrweiler nella Renania-Palatinato con 36,5°C, ha riferito un meteorologo del DWD. Pertanto, martedì è stato provvisoriamente il giorno più caldo dell'anno, superando il precedente record di 35,7°C.

Il giorno prima, anche in Baden-Württemberg è stata registrata la seconda temperatura più alta a livello nazionale: a Ohlsbach le temperature sono salite brevemente a 35,6°C, è stato riferito.

Questo ha pareggiato il precedente record annuale nazionale di 35,4°C, registrato a Müllheim, Baden-Württemberg, il 30 luglio.

Nella città della Renania-Palatinato di Andernach, il DWD ha provvisoriamente registrato 36,2°C. Lo stesso valore è stato registrato a Ennigerloh-Ostenfelde, Renania Settentrionale-Vestfalia, ha detto il portavoce. Tuttavia, si è anche superata la soglia dei 36°C in Baviera: a Kitzingen le temperature sono salite a 36,1°C.

In tutta la Germania si sono registrati numerosi picchi di calore, con temperature in aumento in tutto il paese. Nonostante i numerosi record di temperatura in Germania, il titolo del posto più caldo del paese in quel giorno particolare è andato a Bad Neuenahr-Ahrweiler nella Renania-Palatinato.

