Per molte famiglie di migranti al confine meridionale degli Stati Uniti, tornare indietro non è un'opzione

La vigilia di Natale, decine di migranti erano appena arrivati al rifugio dopo essere stati rilasciati dalle autorità di immigrazione sulla parola. Alcuni di loro aspettavano fuori, poiché il rifugio non aveva spazio per i nuovi arrivati.

Silvia del Carmen Flores, 38 anni, era seduta sul marciapiede con il figlio di 3 anni, Nikson, sulle ginocchia e la figlia di 16 anni, Yolani, vicino. Flores ha raccontato alla CNN che erano appena stati rilasciati sulla parola dopo aver chiesto asilo e speravano di trovare un passaggio per San Antonio, dove gli era stato detto che avrebbero potuto alloggiare in un rifugio più grande.

Il loro viaggio dall'Honduras è iniziato il 12 dicembre, ha raccontato Flores. Dopo aver viaggiato in autobus e taxi attraverso il Guatemala e il Messico, hanno raggiunto la città messicana di Monterrey. Con gli ultimi soldi che avevano, ha detto Flores, hanno preso un volo per Piedras Negras, dall'altra parte del confine di Eagle Pass. Lì hanno attraversato il confine al Rio Grande, in un punto in cui l'acqua era alta fino alla vita.

Flores ha detto che da tempo pensava di lasciare l'Honduras a causa della situazione finanziaria della famiglia. Poi, due mesi fa, Yolani è stata rapita e Flores ha dovuto pagare per riaverla. Dopo di che, Flores ha sentito di non avere altra scelta se non quella di andarsene, ha detto.

Yolani, che frequenta il nono anno, è incerta sul futuro della sua famiglia, ma ha detto: "Non voglio tornare in Honduras. C'è troppa corruzione, criminalità e cose del genere".

La famiglia Flores è tra le decine di migliaia di immigrati arrivati a Eagle Pass nelle ultime settimane. Questa nuova ondata di attraversamenti del confine ha messo a dura prova una serie di agenzie statunitensi già sovraccariche.

Le autorità federali hanno registrato una media di sette giorni di oltre 9.600 incontri di migranti lungo il confine meridionale degli Stati Uniti nel mese di dicembre, ha dichiarato all'inizio del mese un funzionario della Sicurezza Nazionale. Questo numero è tra i più alti mai registrati. La media di sette giorni registrata il 28 novembre era di circa 6.800 incontri.

Marcelly Giraldo, 33 anni, collaboratrice domestica di Medellín, Colombia, ha dichiarato alla CNN che la mancanza di opportunità nel suo Paese l'ha spinta a cercare una vita migliore negli Stati Uniti. La sua motivazione principale è la figlia che ha dovuto lasciare con una sorella, una bambina che spera di portare negli Stati Uniti una volta approvata la sua richiesta di asilo.

Giraldo ha raccontato di aver camminato per quattro giorni nella giungla panamense nota come Darien Gap, dove ha visto cadaveri. In Guatemala, ha raccontato di essere stata costretta a spogliarsi dai ladri.

"Mi hanno costretta a spogliarmi all'interno dell'autobus. Mi chiedevano soldi. A volte credono che la gente nasconda i soldi sotto i vestiti", ha detto Giraldo.

Molti dei migranti che hanno parlato con la CNN sembravano convinti che ci fosse una sorta di disposizione legale nella legge sull'immigrazione degli Stati Uniti che rendeva temporaneamente più facile ottenere uno status legale.

"Quando ho saputo che stavano concedendo agli immigrati il beneficio di poter entrare nel Paese, ho deciso di fare il viaggio. Altrimenti non l'avrei mai fatto. Non avrei mai corso il rischio", ha detto Giraldo.

Gli immigrati devono dimostrare le ragioni della loro richiesta di asilo - soprattutto attraverso documenti legittimi - davanti a un giudice dell'immigrazione. Se non lo fanno, è probabile che vengano espulsi.

In una dichiarazione rilasciata la scorsa settimana, Troy Miller, alto funzionario della US Customs and Border Protection che svolge le funzioni di commissario, ha affermato che molti migranti "sono spesso ingannati e vittimizzati dalle organizzazioni criminali transnazionali. Questi contrabbandieri mettono sconsideratamente i migranti in pericolo: in luoghi remoti oltre il confine, sui tetti dei treni o nelle acque del Rio Grande".

Milaidis Duarte Felipe, infermiera trentenne di Cuba, ha raccontato di aver lasciato il suo Paese natale con la sorella e la nipotina il 27 ottobre. Duarte Felipe ha raccontato alla CNN di aver dovuto lasciare il figlio di 7 anni per sfuggire alla persecuzione politica per aver parlato contro il governo.

Da Cuba, Duarte Felipe ha raccontato che hanno preso un volo per la Repubblica Dominicana e poi per Managua, in Nicaragua. Dalla capitale nicaraguense hanno raggiunto il confine con l'Honduras in taxi e poi in autobus attraverso il Guatemala, prima di attraversare il fiume Suchiate - che segna il confine tra Messico e Guatemala - su una zattera.

"Mentre eravamo in viaggio verso gli Stati Uniti, siamo stati rapiti. I rapitori chiedevano soldi e la nostra famiglia ha pagato la somma richiesta. Dopo essere arrivati a Città del Messico, eravamo su un autobus quando siamo stati derubati. Ci hanno preso i telefoni, ma non hanno potuto prendere i documenti perché li avevamo nascosti molto bene", ha raccontato Duarte Felipe.

Per il momento, ha detto che essere negli Stati Uniti è stato un grande regalo di Natale, soprattutto perché è arrivata nel Paese la vigilia di Natale ed è stata prelevata a Eagle Pass dai parenti che vivono a Houston.

"Trascorrerò il Natale con la mia famiglia. Vivrò in un Paese libero. Dove almeno... Non lo so. Vivrò in un Paese libero dove i diritti dei cittadini sono rispettati, a differenza di dove vivevo io", ha detto Duarte Felipe.

Ha detto che intende portare suo figlio negli Stati Uniti non appena le verrà concesso l'asilo.

"È il mio unico figlio", ha detto con le lacrime agli occhi.

Maxime Tamsett e Raja Razek della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com