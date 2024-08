- Per l'istituzione di facilitazioni di ritorno più rapide e procedure accelerate.

Una settimana dopo l'attacco sospettato di matrice islamista a Solingen, che ha causato tre morti, il leader del gruppo parlamentare statale dell'FDP Henning Höne chiede un rafforzamento delle espulsioni. "Dovremmo utilizzare più spesso l' инструmento della detenzione per le espulsioni", ha dichiarato Höne durante una seduta straordinaria del parlamento statale, suggerendo la necessità di un centro di detenzione aggiuntivo per le espulsioni nella Renania Settentrionale-Vestfalia, idealmente vicino all'aeroporto di Düsseldorf.

Höne ha anche sollevato la questione della possibile centralizzazione delle 54 autorità locali per gli stranieri. Ciò potrebbe essere ottenuto istituendo cinque centri di rimpatrio vicino alle autorità centrali per gli stranieri. Secondo la proposta di Höne, gli individui con basse possibilità di rimanere non dovrebbero più essere direttamente trasferiti ai comuni. Inoltre, ha sottolineato la necessità di procedimenti accelerati nei tribunali amministrativi.

In proprio, la Renania Settentrionale-Vestfalia deve contribuire a questi cambiamenti positivi a livello federale, ha detto Höne al governo statale. "Abbiamo bisogno di modifiche sostanziali e radicali nel sistema dell'asilo", ha detto il politico dell'FDP.

L'attacco sospettato di matrice islamista a Solingen è avvenuto una sera di venerdì durante una festa della città. Un uomo armato di coltello ha ucciso tre persone e ne ha ferite otto. Il principale sospettato, il siriano di 26 anni Issa Al H., è ancora in custodia. La procura federale lo sta indagando per diversi reati, tra cui omicidio e sospetta appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS). Al H. avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria lo scorso anno, ma questi piani non si sono materializzati.

