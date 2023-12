Per lei, il tempo sta per scadere": L'appello disperato di una madre per liberare la figlia insanguinata e maltrattata dalla prigionia di Hamas

La madre, la dottoressa Ayelet Levy Shachar, descrive il video come "oltremodo sconvolgente" e dice che "non riesce a guardarlo in continuità". Ma ritiene che sia importante che il mondo lo veda.

"È quello che è successo a mia figlia. È un cortometraggio che non rappresenta assolutamente nulla di lei, se non la crudeltà di quei momenti e il momento in cui le nostre vite si sono fermate e bloccate. E da allora è il 7 ottobre".

Nonostante la liberazione di 110 ostaggi - la maggior parte dei quali erano donne e bambini - Naama è ancora prigioniera di Hamas.

Levy Shachar, medico della squadra nazionale israeliana di calcio femminile, è disperatamente preoccupata che sua figlia non riceva le cure mediche di cui ha bisogno. "È ferita alle gambe... I giorni passano e ogni giorno che passa è ancora più difficile".

"Per lei il tempo sta per scadere", dice Levy Shachar alla CNN. Il sesso e l'età di sua figlia la rendono particolarmente vulnerabile, dice, notando i segni di aggressione visibili nel video.

In un recente articolo, Levy Shachar ha esposto le ragioni della sua preoccupazione. "C'è un motivo per cui le donne e i bambini sono stati rilasciati per primi: le donne più giovani sono più a rischio di ulteriori traumi. Così come le donne e le ragazze sono più vulnerabili a più forme di violenza, sono anche più vulnerabili a soffrire di infezioni e gravidanze dovute a violenze sessuali. Quanto più a lungo Naama è tenuta in cattività, quante più violenze subisce, tanto più è probabile che subisca le conseguenze di uno stress post-traumatico che durerà tutta la vita".

Levy Shachar si sente delusa dall'iniziale mancanza di riconoscimento e di condanna da parte di organismi internazionali e gruppi femminili, come le Nazioni Unite e UN Women, delle aggressioni e delle violenze sessuali commesse da Hamas il 7 ottobre, nonostante le prove crescenti. Ci sono voluti quasi due mesi prima che il Segretario generale delle Nazioni Unite rilasciasse una dichiarazione su X, definendo i resoconti di violenza sessuale atti di terrore ripugnanti che devono essere indagati, seguita due giorni dopo da una condanna da parte di UN Women.

Questa settimana Levy Shachar si è recata a New York per incontrare gli inviati israeliani e del Qatar e per cercare di fare pressione sulle organizzazioni per i diritti delle donne, come UN Women, affinché facciano di più per garantire il rilascio di sua figlia. Dice che vorrebbe poter rimanere a casa in Israele, a 13 ore di volo, e aspettare che sua figlia torni a casa. Ma è necessario agire ora.

"Voglio stare a casa, vicino alla porta e al telefono, aspettare la chiamata, aprire la porta e uscire a prenderla. È tutto ciò che voglio", dice Levy Shachar. "Non voglio viaggiare da nessuna parte. Ma lo faccio perché penso che gli Stati Uniti abbiano il massimo potere qui e voglio influenzare chi posso".

Poco prima che lei partisse da casa, venerdì scorso, è arrivato lo stupefacente annuncio delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) che tre ostaggi erano stati uccisi dai soldati. "Sono rimasta scioccata", dice, traendo un profondo respiro. "La paura che provo sempre è peggiorata in quel momento. Mi si è spezzato il cuore".

Con la guerra ancora in corso, Levy Shachar implora che sua figlia venga finalmente riportata a casa. E vuole che il mondo sappia che Naama è molto più della giovane donna di quel terribile video del 7 ottobre.

"Naama è giovane. Ha 19 anni, ma ha fatto molto. È una ragazza molto divertente, ma molto seria e determinata. Faceva parte del programma Hands of Peace (un'iniziativa di pace no-profit per giovani israeliani e palestinesi). Davvero una cercatrice di pace.

"Quando tornerà, renderà il mondo un posto migliore".

Fonte: edition.cnn.com