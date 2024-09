- Per le elezioni del 2024, Luther Rose dovrebbe competere contro Joachim Gauck.

Gauck nominato con la Rosa di Lutero per il 2022

Quest'anno, la Fondazione Internazionale Martin Lutero conferisce il premio Rosa di Lutero all'ex Presidente federale Joachim Gauck. L'evento si svolgerà a dicembre, in onore di Gauck per il suo impegno nella responsabilità sociale e nel coraggio imprenditoriale, come annunciato dalla fondazione a Erfurt. Gauck incarna una persona che ha promosso l'ethos riformatore della libertà e della responsabilità per il bene collettivo, ispirato dalla tradizione di Martin Lutero.

Dal suo inizio nel 2008, il premio Rosa di Lutero è stato assegnato, con il primo destinatario essere l'imprenditore Heinz Horst Deichmann.

Riconoscere la Resilienza e la Compassione

In un'epoca caratterizzata da turbolenze in aumento, valori morali in calo e mancanza di rispetto per i pilastri fondamentali dello stato e della società, Gauck emerge come un faro di coraggio civico, resistenza, empatia verso gli altri e impegno per la protezione della natura, come spiegato dal presidente della fondazione, Ulrich Born. Born è un 84enne teologo evangelico e pastore emerito.

Gauck ha ricoperto ruoli come il primo Commissario federale per i registri della Stasi dal 1990 al 2000 e Presidente federale dal 2012 al 2017. La Conferenza di Lutero e la presentazione della Rosa di Lutero sono previste per il 7 dicembre al Monastero evangelico degli Agostiniani di Erfurt.

