Per la Sassonia e la Turingia, questi aspetti sono di grande importanza.

Intorno a un terzo degli elettori in Sassonia e Turingia intende votare per l'AfD nelle prossime elezioni del 1º settembre, come indicato da un importante sondaggio. Questo articolo esamina le ragioni di questa tendenza, concentrandosi sui principali problemi e questioni in gioco. L'immigrazione è solo uno di questi problemi.

14:13 Hoecke lascia rapidamente il seggio elettoraleIl candidato principale dell'AfD in Turingia, Björn Hoecke, ha votato intorno a mezzogiorno al seggio elettorale di Bornhagen. Non si è fermato a lungo e ha rifiutato di parlare con i giornalisti presenti. Hoecke, che di solito perde contro il candidato della CDU nel suo collegio elettorale di Eichsfeld, si è trasferito al collegio elettorale di Greiz per queste elezioni. Tuttavia, è ancora previsto che perda contro la CDU lì.

13:50 La partecipazione degli elettori in Turingia segue il ritmo del 2019 a mezzogiornoLa partecipazione degli elettori in Turingia sembra essere in linea con il livello delle elezioni parlamentari del 2019 a mezzogiorno, secondo il monitoraggio delle elezioni dello stato. Intorno al 32% degli elettori aveva votato nei seggi elettorali alle 12, senza considerare i voti per posta. Questa cifra è identica al tasso di partecipazione del 2019 a quell'ora. Sembra ci sia un maggiore interesse per le elezioni dello stato della Turingia rispetto alle elezioni europee e locali tenutesi quest'anno. A giugno, il tasso di partecipazione era del 24,3% alla stessa ora.

13:29 Si prevede una alta partecipazione degli elettori in SassoniaSi prevede una alta partecipazione degli elettori nelle elezioni dello stato della Sassonia, secondo i dati preliminari. Alle 12, il 25,8% degli elettori aveva votato, secondo l'Ufficio statistico di stato di Kamenz. Nelle elezioni dello stato del 2019, il tasso di partecipazione era del 26,2% alla stessa ora. Tuttavia, questi dati non includono i voti per posta, con una stima del 24,6% previsto per i voti per posta. Nel 2019, i voti per posta rappresentavano il 16,9%. Le elezioni si sono svolte finora senza interruzioni o problemi segnalati.

13:11 Lucke prevede un possibile impatto sulla coalizione di BerlinoL'esito delle elezioni dello stato della Sassonia e della Turingia è ancora sconosciuto. Se il SPD non riesce a ottenere un seggio nel parlamento dello stato, il politologo Albrecht von Lucke believes this would almost amount to an "earthquake," as discussed in an ntv interview.

12:44 La polizia indaga su una minaccia in un seggio elettoraleLa polizia sta indagando su una minaccia in un seggio elettorale a Gera. Un uomo con una maglietta dell'AfD è entrato nel seggio elettorale per votare al mattino. Dopo essere stato invitato a rimuovere la maglietta, poiché la pubblicità del partito era proibita all'interno del seggio elettorale, l'uomo ha obbedito ma ha minacciato di tornare, insoddisfatto del modo in cui è stato trattato uscendo dal seggio elettorale. La polizia ha raccolto una dichiarazione e ha emesso un avvertimento all'uomo. Inoltre, la polizia di Erfurt sta indagando su atti vandalici, poiché un uomo ha scritto "Hoecke è un nazista" vicino ai seggi elettorali.

12:15 Correctiv avverte contro la diffusione di informazioni false diffuseLa rete di ricerca Correctiv avverte contro la diffusione continua di una falsa affermazione secondo cui firmare le schede elettorali previene la frode elettorale. L'ufficio del presidente elettorale tedesco ha chiarito che gli elettori non devono firmare le loro schede elettorali, poiché farlo compromette il segreto del voto, rendendo la scheda elettorale intera non valida.

11:51 Voigt spera in "relazioni di maggioranza stabili"Il candidato principale della CDU in Turingia, Mario Voigt, ha ora votato. Spera che molti Turingiani esercitino il loro diritto di plasmare il futuro del loro paese, prevedendo l'istituzione di "relazioni di maggioranza stabili" per consentire allo stato di riprendere il progresso.

11:25 Sonneberg registra un notevole aumento degli attacchi di estrema destraSonneberg, il primo distretto in Germania guidato da un politico dell'AfD, ha registrato un notevole aumento degli attacchi di estrema destra segnalati. Ciò ha portato numerosi cittadini a dimettersi dal lavoro a causa di presunte minacce. Il numero di incidenti di estrema destra è

09:30 "Elezioni decisive": Tutti i dati sulle elezioni statali della SassoniaOggi circa 3,3 milioni di elettori nella Sassonia hanno l'opportunità di decidere chi plasmerà il paesaggio politico del parlamento statale di Dresda. Il CDU potrebbe perdere la sua posizione di forza guida nello stato per la prima volta dal 1990. Il Primo Ministro della Sassonia Michael Kretschmer si riferisce a queste elezioni come "crucial". "È tutto in gioco."

09:05 Kretschmer accusa il semaforo di "affrettarsi prima delle elezioni"Oggi si vota nella Sassonia e la domanda è: il Presidente del Ministero Michael Kretschmer estenderà la striscia vincente del CDU nello stato? In un'intervista con ntv, ha discusso la sua posizione sulla questione dei rifugiati, il governo del semaforo e la guerra in Ucraina.

08:24 L'AfD può minacciare la democrazia?I sondaggi suggeriscono: l'AfD è probabile che guadagni una significativa influenza nelle prossime elezioni nella Sassonia e nella Turingia. Ciò rappresenta una minaccia per le istituzioni democratiche, come ha sottolineato un gruppo di ricerca. Il rule of law potrebbe non essere così robusto come si pensa.

08:00 I seggi elettorali sono aperti nella Turingia e nella SassoniaOggi vengono eletti nuovi parlamenti nella Turingia e nella Sassonia. Nelle elezioni, l'AfD è in testa nella Turingia. Nella Sassonia, il CDU del Presidente del Ministero Michael Kretschmer in carica e l'AfD sono in una corsa serrata. Le prime proiezioni sono attese con la chiusura dei seggi elettorali alle 18. Le elezioni nei due stati tedeschi orientali servono come barometro per la coalizione del semaforo a Berlino.

Per il governo della coalizione attuale della Turingia guidato dal Presidente del Ministero Bodo Ramelow (Sinistra), non c'è una maggioranza nei sondaggi. Un'opzione post-elettorale include un governo composto dal CDU, l'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e l'SPD. Nella Sassonia, non è chiaro se la coalizione attuale del CDU, SPD e Verdi mantiene ancora una maggioranza. Kretschmer non esclude un'alleanza con il BSW. Il partito della Sinistra rischia di essere espulso dal parlamento nella Sassonia. La stessa sorte potrebbe toccare ai Verdi e al FDP nella Turingia.

12:44 Chiedendo del forte sostegno all'AfD nella Turingia, un portavoce del CDU esprime preoccupazione, dicendo che credono che un significativo voto per il CDU sia cruciale per mantenere un paesaggio politico stabile nello stato.

13:11 Alla luce del crescente sostegno all'AfD e delle potenziali perdite per l'SPD e i Verdi, alcuni analisti suggeriscono che una coalizione tra il CDU e il BSW potrebbe emergere come un'opzione praticabile nella Turingia, potenzialmente cambiando il paesaggio politico anche nella Sassonia.

