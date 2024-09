Principessa Lea (30) non si aspettava questo sviluppo durante l'inizio dello spettacolo:

- Per la prima volta, una gara di appuntamenti non riesce a far vincere un vincitore alla sua conclusione.

Per la prima volta, lo popolare reality show lesbico "Principessa e il Cavaliere" si è concluso senza una vincitrice. Lea Hoppenworth, 30 anni, ha perso l'opportunità di trovare il partner ideale.

Principessa e il Cavaliere si conclude da sola per la prima volta

La quarta stagione di questo format è in streaming sulla piattaforma RTL+ dal primo luglio. La pubblicitaria Maike (30) di Berlino e la barista Christine (28) di Colonia sono arrivate alla finale. Inaspettatamente, Maike e Principessa Lea avevano una storia passata. In "Principessa e il Cavaliere", Lea ha considerato scegliere di nuovo la sua ex.

Tuttavia, Maike, nota per la sua autostima e indipendenza, desiderava una relazione non esclusiva e poliamorosa, piuttosto che essere fedele solo alla Principessa Lea. Nonostante la loro romantica uscita tra le nuvole, Principessa Lea ha optato alla fine contro Maike nella finale. Lea Hoppenworth ha spiegato che era preoccupata per il forte "istinto di fuga" di Maike, che aveva causato la fine improvvisa e spiacevole della loro precedente relazione.

Sfortunatamente, la barista Christine non era destinata a diventare la partner di Principessa Lea. Con le parole "Non ho ancora sentito quella sensazione romantica completa", Lea ha rimosso il collo di Christine durante la loro ultima conversazione. Questo è stato senza precedenti, poiché tutte e tre le stagioni precedenti di "Principessa e il Cavaliere" avevano una vincitrice, anche se nessuna delle coppie è riuscita a trovare l'amore duraturo.

Lea Hoppenworth si è trovata in una situazione inaspettata con la sua ex Maike durante la finale di "Principessa e il Cavaliere". Nonostante la loro romantica uscita, Lea era preoccupata per l'istinto di fuga di Maike e ha deciso di non sceglierla come partner.

Despite Lea Hoppenworth's disappointment, she couldn't find that "complete romantic feeling" with bartender Christine either, making her the first season of "Princess's Knight" without a winner.

Leggi anche: