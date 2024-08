- Per la prima volta, una donna tedesca poteva volare nello spazio.

La prima donna tedesca nello spazio è destinata a volare nel cielo a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9. Rabea Rogge è uno dei quattro "avventurieri internazionali" in una missione commerciale plurigiornaliera pianificata, che SpaceX, la società del miliardario Elon Musk, ha annunciato. Il lancio potrebbe avvenire già alla fine dell'anno.

Rogge è stata presentata come "specialista della missione". La tedesca ha studiato ingegneria elettrica e tecnologia dell'informazione all'ETH Zurigo, dove ha anche lavorato su un concetto per una centrifuga nanosatellite in un'orbita terrestre bassa. Per la sua tesi di dottorato, si è trasferita al Norwegian University of Science and Technology.

Durante la missione di tre a cinque giorni a bordo del capsule SpaceX "Dragon", il team si concentrerà sulle regioni polari della Terra. Da un'altitudine di 425 a 450 chilometri, studieranno un fenomeno chiamato "Steve", ovvero bande violacee luminose nel cielo notturno simili all'aurora boreale. SpaceX ha anche dichiarato che la "missione Fram2" potrebbe catturare le prime immagini a raggi X di persone nello spazio. Gli altri membri dell'equipaggio provengono da Malta, Norvegia e Australia.

Rogge ha dichiarato su X di sentirsi incredibilmente onorata di essere stata scelta. "Non vedo l'ora di essere responsabile della ricerca e di implementare alcuni progetti fichissimi."

Secondo il Centro Aerospaziale Tedesco (DLR), non c'è mai stata una donna tedesca nello spazio prima. Anche se ci sono state diverse candidate e astronauti di riserva, nessuna donna è mai volata, ha spiegato un portavoce del DLR. L'elenco del DLR include 15 uomini che sono stati nello spazio.

Non c'è una definizione universalmente accettata di chi si qualifica come astronauta. Ad esempio, l'Associazione degli Esploratori Spaziali (ASE) accetta solo membri che hanno completato almeno un'orbita della Terra in un veicolo spaziale. L'elenco dell'ASE di persone che hanno volato nello spazio include circa 700 nomi.

