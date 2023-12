Per la prima volta un tribunale australiano condanna un uomo d'affari per aver progettato interferenze politiche per la Cina

Di Sanh Duong, 68 anni, figura di spicco della comunità cinese di Melbourne, è stato condannato martedì da una giuria per aver preparato o pianificato un atto di interferenza straniera, che prevede una pena massima di 10 anni di carcere.

È la prima persona ad essere condannata in base alle leggi introdotte dal governo australiano nel 2018 per contrastare l'influenza straniera nella politica nazionale. La legislazione, nata dopo una serie di scandali che hanno coinvolto i presunti tentativi di Pechino di influenzare la politica australiana, ha aggravato le tensioni con la Cina, il principale partner commerciale del Paese.

Duong è stato accusato nel 2020 dalla polizia dello Stato di Victoria. Martedì scorso, il Tribunale della Contea di Victoria ha stabilito che aveva tentato di influenzare segretamente l'ex ministro del governo federale Alan Tudge con una cospicua donazione al Royal Melbourne Hospital tre anni fa.

Le fotografie di un evento tenutosi all'ospedale il 2 giugno 2020 mostrano Duong che presenta a Tudge un assegno di 37.450 dollari australiani (25.000 dollari). Il denaro è stato raccolto dalla Oceania Federation of Chinese Organizations from Vietnam, Cambodia and Laos, un gruppo della diaspora cinese guidato da Duong.

I procuratori federali sostengono che Duong abbia usato la donazione per ottenere il favore di Tudge. Tudge non è stato accusato di alcun illecito.

Gli avvocati del governo si sono basati in parte su una telefonata intercettata tra Duong e un socio nell'aprile 2020. Nella registrazione, il tribunale ha sentito Duong discutere del valore di una relazione con Tudge, che considerava un potenziale futuro primo ministro dell'Australia.

L'avvocato dell'accusa Patrick Doyle ha sostenuto in tribunale che Duong, ex membro della sezione statale di Victorian del Partito liberale australiano, sarebbe stato un "bersaglio ideale" per il Dipartimento del lavoro del Fronte Unito cinese.

Il Fronte Unito è una vasta organizzazione gestita dal Partito Comunista Cinese al potere che ha il compito di coltivare le relazioni con le élite esterne al partito, compresa la diaspora cinese. Da tempo è accusato da ricercatori e nazioni occidentali, tra cui gli Stati Uniti, di tramare operazioni di influenza estera globale per conto del governo cinese.

"L'obiettivo principale di questo sistema è quello di conquistare amici per il Partito Comunista Cinese, e di generare simpatia per il partito e le sue politiche", ha dichiarato Doyle alla corte.

I pubblici ministeri hanno sostenuto che Duong era in contatto con funzionari della sicurezza statale cinese. Nella registrazione di un'altra telefonata intercettata, ascoltata in tribunale, si sente Duong dire a un collaboratore: "Quando faccio delle cose non vengono mai riportate dai giornali, ma Pechino saprà cosa sto facendo".

Duong sarà condannato l'anno prossimo.

La CNN ha contattato Duong per un commento attraverso il suo avvocato difensore.

La polizia federale australiana ha rilasciato martedì una dichiarazione in cui accoglie con favore il verdetto.

"L'AFP ringrazia i suoi partner della Taskforce di contrasto alle interferenze straniere durante questa complessa indagine. L'interferenza straniera rimane una priorità significativa per la sicurezza nazionale dell'AFP", si legge nel comunicato.

In una dichiarazione su X, ex Twitter, il portavoce dell'opposizione per gli affari interni James Paterson ha detto di aver accolto con favore il verdetto di colpevolezza nel "primo caso di interferenza straniera in Australia".

"Il successo dei procedimenti giudiziari è fondamentale per scoraggiare ulteriori tentativi di interferenza nella nostra democrazia. L'AFP e i procuratori dovrebbero continuare a far rispettare la legge in modo deciso", ha dichiarato.

La CNN ha contattato il Ministero degli Interni australiano per un commento.

Fonte: edition.cnn.com