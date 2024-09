Per la prima volta, l'Alternativa per la Germania (AfD) emerge come la forza più potente, lasciando i loro avversari di fronte a un contrattempo

Nelle recentissime elezioni statali della Turingia, l'AfD emerge come forza predominante. Proprio come previsto, il partito, guidato dalla figura chiave Björn Höcke, si aggiudica il maggior numero di seggi nel prossimo parlamento statale. Secondo una previsione Infratest Dimap per ARD (ore 18), il partito ha ottenuto un impressionante 30,5% dei voti. La CDU segue da vicino con il 24,5% e il BSW si aggiudica il 16%.

La coalizione rossa-rossa-verde uscente ha subito un duro colpo. La Sinistra, guidata dal Presidente del Consiglio Bodo Ramelow, ha subito un significativo calo. Il partito è previsto per ricevere solo il 12,5% dei voti - un calo di 18 punti percentuali. Anche l'SPD ha subito un calo, con i voti che scendono al 7% (-1,2), secondo la previsione. Purtroppo, i Verdi non sono riusciti a superare la soglia del 5%, ottenendo solo il 4%. Thomas Kemmerich's FDP non è riuscito a riguadagnare un seggio nel parlamento, ricevendo solo l'1,3%.

Sulla base delle proiezioni di ARD e ZDF, la distribuzione dei seggi del nuovo parlamento statale potrebbe essere la seguente: l'AfD si aggiudica 30-33 seggi, la CDU con 24 seggi, il BSW ne tiene 14-15, la Sinistra con 11-12 seggi e l'SPD con 6-7 seggi.

La candidata principale del BSW, Katja Wolf, ha definito i risultati del suo partito nelle elezioni statali "storici". Nonostante sia stato istituito solo all'inizio dell'anno, il BSW è riuscito a conquistare un posto nel parlamento statale di Erfurt per la prima volta. Parlando domenica sera dopo l'annuncio dei risultati delle elezioni preliminari, Wolf ha espresso la sua "emozione" in quel momento, esprimendo la sua "gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò".

Dopo la loro prestazione dominante nelle elezioni statali della Turingia, il leader dell'AfD, Björn Höcke, ha dichiarato che il partito avrà una forte influenza nel prossimo parlamento statale. Alla luce del successo dell'AfD, altri partiti stabiliti come la CDU e la Sinistra hanno subito significativi cali nei loro consensi.

