Per la prima volta in quasi 50 anni, un rifugio per animali della Pennsylvania non ha più alcun cane dopo centinaia di adozioni

"Dire che siamo oltremodo emozionati è un eufemismo! Il personale e i volontari hanno lavorato MOLTO duramente per prendersi cura degli animali affidati e per assicurarsi che venissero adottati nella casa giusta!", ha dichiarato il rifugio per animali in un post su Facebook venerdì. "È la prima volta in 47 ANNI che l'Adams County SPCA è vuoto, per non parlare del periodo natalizio, è un vero miracolo!".

C'era un gatto che si era rifugiato nella struttura, ha detto il rifugio, un randagio arrivato poco prima dell'annuncio.

La struttura nel sud della Pennsylvania ha dichiarato di aver adottato 598 animali quest'anno e di aver riunito 125 randagi con i loro proprietari.

Secondo l'ASPCA, ogni anno circa 6,3 milioni di animali da compagnia entrano nei rifugi. Di questi, circa 3,1 milioni sono cani e 3,2 milioni sono gatti.

Secondo l'ASPCA, ogni anno vengono eutanizzati circa 920.000 animali, con una diminuzione rispetto ai 2,6 milioni di cani e gatti eutanizzati nei rifugi nel 2011.

"Questo calo può essere parzialmente spiegato da un aumento della percentuale di animali adottati e da un aumento del numero di animali randagi restituiti con successo ai loro proprietari", ha dichiarato l'ASPCA.

Il rifugio della contea di Adams ha dichiarato che questa settimana inizierà ad accogliere animali da altri rifugi della Pennsylvania per contribuire ad alleviare il loro stress. "Per ora ci godiamo questo risultato! Buon Natale!"

Fonte: edition.cnn.com