Per la prima volta dall'epidemia di coronavirus, la durata della vita aumenta ancora una volta.

Durante l'epidemia di coronavirus, la durata media della vita in Germania era in costante calo. Tuttavia, nel 2023 si è assistito per la prima volta a un miglioramento dalla inizio della pandemia. Inoltre, il divario tra le regioni orientali e occidentali della Germania sta gradualmente diminuendo.

Secondo l'Ufficio federale di statistica, la durata media della vita nel 2023 era di 0,4 anni superiore rispetto all'anno precedente. Nel 2022, la durata media della vita alla nascita era di 83,3 anni per le donne e di 78,6 anni per gli uomini.

La durata media della vita era diminuita di 0,6 anni tra il 2020 e il 2022, principalmente a causa della pandemia. Anche se è aumentata nel 2023, la Germania non ha ancora raggiunto i livelli del 2019. Tuttavia, gli esperti notano una tendenza significativa di recupero.

Le disuguaglianze tra est e ovest causate dalla pandemia hanno iniziato a livellarsi. Nel 2022, l'aspettativa di vita è aumentata nella regione orientale, mentre è diminuita in quella occidentale. Nel 2023, entrambe le regioni hanno registrato un aumento, con la regione orientale che ha mostrato un miglioramento leggermente più significativo.

Le donne in entrambe le regioni hanno una durata della vita relativamente simile, ma gli uomini della regione occidentale vivono in media 1,4 anni in più rispetto ai loro omologhi orientali. Nel 2021, questo divario è aumentato a 2,3 anni.

Gli statistici spiegano che "l'aspettativa di vita alla nascita" è un valore che tiene conto dei tassi di mortalità in tutti i gruppi di età, indipendentemente dalle dimensioni della popolazione o dalla struttura per età. È particolarmente utile per i confronti nel tempo.

